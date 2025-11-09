Uzak Şehir'in yeni fenomenleri: Fidan ile Ecmel!

Haberin Devamı

Müfit Kayacan ve İlkay Kayku'nun hayat verdiği bu öfkeli ama bir o kadar da komik çift, son bölümlerde adeta sanal medyanın en tatlı fırtınasını estiriyor.

Senaryo gereği hapisten çıkıp evine dönen Ecmel, Fidan'la yeniden aynı çatı altına girince ortalık kısa sürede şenlik yerine döndü.

Fidan'ın ince dilinden, Ecmel'in öfkesinden nasibini almayan kimse kalmadı. İkilinin her sahnesi her atışması sanal medyanın en çok izlenen videoları, en çok paylaşılan, beğenilen ve yorum alan post'larına dönüştü.

HIRLAMA REPLİĞİ REKOR KIRDI

Uzak Şehir'in son bölümünde Fidan'ın hırlama çıkışı viral oldu. "İşim var demiş, çıkmış gitmiş. Ben öyle bir şey sorunca sarı dişleriyle hırlıyor ya, sormamışım. Hiç muhatap olasım yok o güzellikle bu akşam!" Bu söz, paylaşımlarda yorum ve beğeni rekoru kırdı.

Çiftin önceki hafta yayınlanan bölümde girdikleri "kabak" diyaloğu da internetin en çok izlenen sahneleri arasında yerini aldı. Ecmel'in merakla, "O elindeki nedir?" sorusuna Fidan'ın verdiği o efsane yanıt hâlâ dillerde: Karpuzdur! Görmüyor musun Ecmel, kabaktır! Sahnenin devamında Fidan'ın iç döküşü kahkahanın dozunu daha da artırdı:

"Sen ananın evinde gümüş tepsilerde kahve iç, hizmetçilerle büyü, gel burada kabak soy! Kabak bile bana bakıyor, 'Fidan, sen nereden düştün buralara?' diyor! Uzak Şehir fanları artık Albora'nın imkansız aşkları kadar Fidan'la Ecmel'in yeni bölümlerde hangi konu üzerinden atışacağını merakla bekliyor.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, Fidan ile Ecmel'in eğlenceli sahnelerinin de yer aldığı yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D'de.