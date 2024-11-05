'Uzak Şehir'in toplu afişi yayınlandı

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Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı yeni dizi Uzak Şehir 11 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D’de izleyici ile buluşacak. Mardin’in tarihi dokusunda çekimleri devam eden ‘Uzak Şehir’in toplu afişi dizinin ana mekanlarının başında gelen Albora Konağı’nın bahçesinde çekildi. Afişte konakta yaşayan Albora ailesi fertleri, Cihan, Sadakat, Kaya, Nare, Alya ve oğlunun yanı sıra ailenin can düşmanı Baybarslar’ın oğlu Demir ve ailenin kavgalı olduğu amcaları Ecmel ve Şahin Albora’yı ilk kez yan yana görüyoruz.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

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Heyecanla beklenen dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

Albora fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına sahne olacak dizi ‘Uzak Şehir’ çok 11 Kasım’da Kanal D’de ekrana gelecek.