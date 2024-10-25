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Uzak Şehir’in teaser afişi yayınlandı

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#Kanal D#Uzak Şehir#Ozan Akbaba
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 11:43

Kanal D'nin AyNA Yapım imzalı yeni dizisi ‘Uzak Şehir’in teaser afişi yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı başrollerinde buluşturan dizi yayınlanan afişi ile de büyük beğeni topladı.

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GÜÇLÜ HİKAYEYE GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı yeni dizi Uzak Şehir, çok yakında Kanal D’de izleyici buluşacak. Teaser afişi paylaşılan dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Uzak Şehir’in teaser afişi yayınlandı

DİZİNİN HİKAYESİ

Merakla beklenen dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

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YAKINDA KANAL D'DE

Albora fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına sahne olacak dizi ‘Uzak Şehir’ çok yakında Kanal D’de yayınlanacak.

 

 

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#Kanal D#Uzak Şehir#Ozan Akbaba

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