Uzak Şehir'in takıları da gündemde!

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Özellikle 'Sadakat Albora' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gonca Cilasun, kullandığı takılarla dikkat çekiyor.

Cilasun’un taktığı Mardin ile özdeşleşmiş olan telkâriler ve renkli ipek eşarplar kadın izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

Dizide başrol oyuncusu Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya karakterine düğün sahnesinde takılan altınlar, Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş’ın kullandığı Mardin’e özgü takılar göz dolduruyor.

Başrol oyuncusu Ozan Akbaba ile erkek oyuncularından Alper Çankaya’nın yüzükleri ile Ferit Kaya’nın taktığı kolyeler de sosyal medyada çok konuşuluyor.

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GÜMÜŞ TELLER SANATA DÖNÜŞÜYOR

Bir annenin tek başına mücadelesini anlatan AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, Mardin ve Midyat’ın tanıtımına da katkı sağlıyor.

Mardin’in ünlü gümüş tel işleme sanatı olan telkâriler, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir kadın olan Sadakat Albora karakterini canlandıran Gonca Cilasun’a çok yakışıyor.

Telkâride, el işçiliğiyle ince tel haline getirilen gümüş, çeşitli şekillerde bükülüyor. Mardin ve Midyat denince akla gelen telkâriler, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada büyük ilgi görüyor. Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de.