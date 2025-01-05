×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Uzak Şehir'in takıları da gündemde!

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Kanal D#Mardin
Uzak Şehirin takıları da gündemde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 12:25

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de oyuncuların dizide taktığı aksesuarlar çok konuşuluyor.

Haberin Devamı

Özellikle 'Sadakat Albora' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gonca Cilasun, kullandığı takılarla dikkat çekiyor.

Cilasun’un taktığı Mardin ile özdeşleşmiş olan telkâriler ve renkli ipek eşarplar kadın izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

Dizide başrol oyuncusu Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya karakterine düğün sahnesinde takılan altınlar, Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş’ın kullandığı Mardin’e özgü takılar göz dolduruyor.

Uzak Şehirin takıları da gündemde

Başrol oyuncusu Ozan Akbaba ile erkek oyuncularından Alper Çankaya’nın yüzükleri ile Ferit Kaya’nın taktığı kolyeler de sosyal medyada çok konuşuluyor.

Haberin Devamı

GÜMÜŞ TELLER SANATA DÖNÜŞÜYOR

Bir annenin tek başına mücadelesini anlatan AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, Mardin ve Midyat’ın tanıtımına da katkı sağlıyor.

Uzak Şehirin takıları da gündemde


Mardin’in ünlü gümüş tel işleme sanatı olan telkâriler, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir kadın olan Sadakat Albora karakterini canlandıran Gonca Cilasun’a çok yakışıyor.

Telkâride, el işçiliğiyle ince tel haline getirilen gümüş, çeşitli şekillerde bükülüyor. Mardin ve Midyat denince akla gelen telkâriler, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada büyük ilgi görüyor. Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de.

Uzak Şehirin takıları da gündemde

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Kanal D#Mardin

BAKMADAN GEÇME!