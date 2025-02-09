Uzak Şehir'in sevimli oyuncusu

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AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir’de sevimli halleriyle ilgi odağı olan Gezer, dizinin oyuncularıyla da uyum sağlıyor. 5 yaşındaki Gezer’in tatlılığı ve oyunculuğu sosyal medyada da çok konuşuluyor. Minik oyuncuyla sarmaş dolaş çekilen dizi ekibinin paylaştığı eğlenceli kareler, binlerce beğeni alıyor.

DİZİ EKİBİ ÖPMEYE DOYAMIYOR

Uzak Şehir’in başrol oyuncuları Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba ile de çok iyi anlaşan minik Kuzey’i oyuncular öpmeye doyamıyor. Gezer, set arkasında da sevimli halleriyle ekibe neşe saçıyor. Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de.