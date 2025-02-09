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Uzak Şehir'in sevimli oyuncusu

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Kuzey Gezer#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 13:24

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in Deniz karakterine hayat veren çocuk oyuncusu Kuzey Gezer, boyundan büyük performansıyla dikkat çekiyor.

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 AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir’de sevimli halleriyle ilgi odağı olan Gezer, dizinin oyuncularıyla da uyum sağlıyor. 5 yaşındaki Gezer’in tatlılığı ve oyunculuğu sosyal medyada da çok konuşuluyor. Minik oyuncuyla sarmaş dolaş çekilen dizi ekibinin paylaştığı eğlenceli kareler, binlerce beğeni alıyor.

Uzak Şehirin sevimli oyuncusu

DİZİ EKİBİ ÖPMEYE DOYAMIYOR

Uzak Şehir’in başrol oyuncuları Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba ile de çok iyi anlaşan minik Kuzey’i oyuncular öpmeye doyamıyor. Gezer, set arkasında da sevimli halleriyle ekibe neşe saçıyor. Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de.

Uzak Şehirin sevimli oyuncusu

 

 

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#Uzak Şehir#Kuzey Gezer#Kanal D

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