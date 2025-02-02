×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Uzak Şehir'in rekor kıran ikilisi... En güzel suç ortağı!

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 11:44

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Uzak Şehir’, rekorlara doymuyor. Dizinin başrolleri Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal, sosyal medyayı da salladı. İkilinin her paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geliyor.

Haberin Devamı

 Dizide tatlı tatlı atışan ikiliye aşkı yakıştıran seyirci, ikilinin aşkı için gün sayıyor. Sinem Ünsal’ın Ozan Akbaba ile “Partner in crime” (suç ortağı) notuyla paylaştığı kareye övgüler yağdı.

Uzak Şehirin rekor kıran ikilisi... En güzel suç ortağı

İZLEYİCİLER ‘AŞK’ BEKLİYOR!

Mardin’de çekilen AyNa Yapım imzalı dizide Alya karakterine hayat veren Ünsal ile Cihan karakterini canlandıran Akbaba, izleyicinin favori çifti haline geldi. Her paylaşımları dikkatle takip edilen oyuncular, binlerce beğeni ve yorum alıyor. Özellikle Alya ile Cihan’ın aşk yaşamasını isteyen seyirciler sosyal mecralarda sabırsızlıklarını dile getiriyor. Dizinin ilk bölümlerinden bu yana çatışma halinde olan ikili yaşananlardan sonra buzları eritip yakınlaşmaya başladı. Seyircinin ‘CihAl’ olarak birleştirdiği ikilinin duygusal sahneleri diziyi reytinglerde zirveye taşıdı.

Haberin Devamı

Uzak Şehirin rekor kıran ikilisi... En güzel suç ortağı

Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba

BAKMADAN GEÇME!