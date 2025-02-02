Uzak Şehir'in rekor kıran ikilisi... En güzel suç ortağı!

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Dizide tatlı tatlı atışan ikiliye aşkı yakıştıran seyirci, ikilinin aşkı için gün sayıyor. Sinem Ünsal’ın Ozan Akbaba ile “Partner in crime” (suç ortağı) notuyla paylaştığı kareye övgüler yağdı.

İZLEYİCİLER ‘AŞK’ BEKLİYOR!

Mardin’de çekilen AyNa Yapım imzalı dizide Alya karakterine hayat veren Ünsal ile Cihan karakterini canlandıran Akbaba, izleyicinin favori çifti haline geldi. Her paylaşımları dikkatle takip edilen oyuncular, binlerce beğeni ve yorum alıyor. Özellikle Alya ile Cihan’ın aşk yaşamasını isteyen seyirciler sosyal mecralarda sabırsızlıklarını dile getiriyor. Dizinin ilk bölümlerinden bu yana çatışma halinde olan ikili yaşananlardan sonra buzları eritip yakınlaşmaya başladı. Seyircinin ‘CihAl’ olarak birleştirdiği ikilinin duygusal sahneleri diziyi reytinglerde zirveye taşıdı.

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