Uzak Şehir'in parlayan yıldızı... Sahra yine 'Şaş'ırtıyor!

İZLEYİCİYİ EKRANA KİLİTLİYOR

Dizide Nare’nin yaşadığı imkânsız aşk hikayesi, izleyicinin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. Sezon finalinde mutlu sona ulaşan Nare, Sahra Şaş’ın başarılı performansıyla hafızalara kazındı. Şaş’ın duygusal sahnelerdeki etkileyici oyunculuğu, izleyiciden tam not almaya devam ediyor.

SANAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

Instagram’ı aktif olarak kullanan Şaş, yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Takipçileriyle sürekli etkileşim halinde olan güzel oyuncunun her paylaşımı beğeni yağmuruna tutuluyor.

ROL ARKADAŞIYLA PAYLAŞIMI İLGİ GÖRDÜ

Başarılı oyuncu, son olarak rol arkadaşı Kaya karakterine hayat veren Atakan Özkaya ile çekilen bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, binlerce beğeni ve yorum aldı. Hem ekranlardaki başarısı hem de sanal medyadaki yükselen popülerliğiyle Sahra Şaş, Uzak Şehir dizisinin en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam edecek.