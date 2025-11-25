Uzak Şehir'in özeti bile zirvede! 'Ayla'yı sevmekten vazgeçmeyeceğim'

Haberin Devamı

"ALYA'YI SEVMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Ekranların en çok izlenen dizisi ünvanını elinde bulunduran Uzak Şehir, hikâyede büyük kırılmaların yaşandığı bölümüyle nefes kesti. Boran'ın hafızasının geri geldiği bölümde hem Cihan ve Alya hem de Boran tüm gerçekleri ortaya döktü.

Alya'nın "Ben Cihan'ın karısı oldum. Ben Cihan'ı seviyorum" sözleriyle sarsılan Boran, asıl darbeyi Cihan'ın "Ben Alya'yı sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim" çıkışıyla yaşadı.

"KARIMI VE OĞLUMU BIRAKMAYACAĞIM"

Kendisinin ölüm emrini verdiğini öğrendiği Ecmel'in "Ben senin babanım" itirafıyla dünyası bir kez daha altüst olan Boran, tüm köprüleri attı.

Boran'ın "Hayatımı çaldınız. Hepsini geri istiyorum. Alya benim karım, Deniz benim oğlum. Onları bırakmayacağım!" sözleriyle Cihan'a meydan okuduğu fenomen dizi, sanal medyaya ve reytinglere damgasını vurdu.

Tüm Kişiler'de 16,71 izlenme oranı ve 45,03 izlenme payıyla uzak ara liderliğini sürdüren Uzak Şehir, AB'de 11,41 izlenme oranı ve 34,92 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 15,51 izlenme oranı ve 41,14 izlenme payıyla ekran karşısındaki her iki kişiden birinin tercihi oldu.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D'de.