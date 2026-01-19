Uzak Şehir'in mistik güzeli... Eksi 11’de mimiklerim donuyor!

Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 08:44
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal, katıldığı ödül töreninde Mardin’deki çalışma koşullarını anlattı.
Elle Style Awards’ta ‘yılın televizyon performansı’ ödülünü alan oyuncu, soğuk havadaki zorlu set sürecini şu sözlerle aktardı:
“-11’i gördük. Artık ağzımı açamıyorum, donuyor. Mimiklerimiz donuyor, ellerimiz donuyor. Gerçekten oyun halindeyken bazen anında refleks veremez hale geliyoruz.”BU NERENİN DÜŞESİ?Sinem Ünsal
, ödül töreninde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu için “Uzak Şehir
’in mistik güzeli”, “O kadar güzel ki yorum bile yapamıyorum”, “Yarışma İngiltere’de mi düzenleniyor? Bu nerenin düşesi?” yorumları yapıldı.