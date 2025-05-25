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Uzak Şehir’in Mine'si: Karakterin sinir bozuculuğunu iyi yansıttığımı hissediyorum

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#Uzak Şehir#Mine Kılıç#Ozan Akbaba
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 10:26

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de canlandırdığı 'Mine' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mine Kılıç canlandırdığı rolle ilgili ilgi çekici yorumlar yaptı.

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Mine Kılıç çok konuşulan rolü için "Daha pozitif bir dönüm noktası olsun isterdim. Şu an sanki duvarlar üstüme yıkılıyor gibi oluyor. Ama seyirciden gelen yorumları duymak beni çok mutlu ediyor. Çünkü oyuncu olarak görevimi iyi yaptığımı, karakterin sinir bozuculuğunu iyi yansıttığımı hissediyorum" dedi.

Uzak Şehir’in Minesi: Karakterin sinir bozuculuğunu iyi yansıttığımı hissediyorum

Sosyal medyada Cihan-Alya fanları tarafından adeta linç edilen Mine Kılıç, senaryo çalışırken zaman zaman kendisinin de Mine’ye kızdığını, hatta sinir olduğunu sçyledi. Kılıç, "Oynarken, senaryoyu okurken dişlerimi sıkıyorum, gıcırdatıyorum. Diyorum ki, ‘Bu kadar da olmaz, hayır, gerek yok. Onu da söylemez. Böyle de yapmaz.’ Hatta bazen düzeltmeye çalışıyorum" diye konuştu.

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Uzak Şehir’in Minesi: Karakterin sinir bozuculuğunu iyi yansıttığımı hissediyorum

'TERAPİSTİM DÖNEM DÖNEM DEĞİŞİYOR'

Set ortamında özel dostluklar kurduklarını belirten Kılıç, oyuncu arkadaşlarıyla birbirlerine adeta terapi yaptıklarını ifade etti. Aynı otelin aynı katında kaldıklarını söyleyen Kılıç, “Odalarda küçük gruplar halinde toplanıyoruz. O gün kimin seti yoksa, biri ‘Alo gelsene artık, biriyle konuşmam lazım’ diyor. Birbirimize terapi yapıyoruz. Benim terapistim dönem dönem değişiyor. Son haftalarda İlkay ve Dilin’le çok yakınız” ifadelerini kullandı.

Uzak Şehir’in Minesi: Karakterin sinir bozuculuğunu iyi yansıttığımı hissediyorum

‘OZAN AKBABA ABİ GİBİ’

Sibel Arna’nın Youtube programına konuk olan Mine Kılıç, Uzak Şehir’in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba’dan da övgüyle bahsetti. Kılıç, “Onu ilk gördüğümde, ‘Bu adam abi gibi, her derdimi çözer’ dedim. Eşiyle ve oğluyla geldiğinde o babalığın her yere sirayet ettiğini gördüm. Çok şefkatli bir insan” yorumunu yaptı.

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#Uzak Şehir#Mine Kılıç#Ozan Akbaba

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