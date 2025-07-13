Uzak Şehir'in Mine'si: Evlilik planı yapmıyorum

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Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Uzak Şehir’de Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.



Oyuncu “Ailemle tatil yaptım. Bir yurtdışı planım var. Kültür ve tarih tatillerini seviyorum” dedi.

Ünlü oyuncu “En çok görmek istediğiniz yer neresi?” sorusuna “Güney Amerika’ya gidemedim, hedefte o var. Avrupa’dan daraldım ve sıkıldım” yanıtını verdi.

MARDİN’E ERKEN GİDECEK

‘Uzak Şehir’ dizisinin çekimlerinin yapıldığı Mardin’le ilgili konuşan oyuncu, “Midyat’tayız biz. Çalışmaktan Mardin’i göremedim. Biraz erken gidip, gezeceğim. Midyat’ta otel ve set arası gidip gelmekten fazla bir şey yapamadık” dedi.

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Kılıç, “Mardin’de ev tutmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Köpeklerim olduğu için biraz düşündüm, zor oluyor. Belki bu sezonu da otelde geçireceğim. Üç tane köpeğim var. Bir ara erkek arkadaşım baktı. İlişki koptu bana kaldı. O da bir annelik” yanıtını verdi.

KENDİ YOLUMDA YÜRÜYORUM

Ünlü oyuncu, “Kariyer mi, özel hayat mı?” sorusuna “İnsan hayatının kaliteli ve samimi olması önemli. İnsanoğlunun hepsiyle ilgili tatmin duygusu gerekiyor. Biraz kendi yolumda yürüyen insanım. Eşlik eden insan tutuyor elimi sıkıntı olmuyor” diye cevap verdi. Kılıç, çocuk düşünmediği için evliliğe uzak olduğunu belirtti: “Birlikte olduğum insanlarla hemen evlilik planı yapıp gelinlik seçecek biri değilim.”

‘Uzak Şehir’ dijitalin zirvesinde

MTM Medya Takip Merkezi, Haziran 2025’te medya ve sosyal medyada en çok konuşulan televizyon dizilerini araştırdı. Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Uzak Şehir’ sosyal medyada 305 bini aşkın paylaşımla zirveye yerleşti. Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts ve X (Twitter) gibi mecralarda geniş yankı uyandıran dizi, sosyal medya kullanıcılarının en çok içerik ürettiği yapım oldu. Sosyal medyadaki etkisinin yanı sıra bin 960 haberle geleneksel medyada da ikinci sıraya yerleşen ‘Uzak Şehir’, yayın günlerinin ardından yayımlanan eleştiriler ve yorum köşelerinde sıkça yer buldu.