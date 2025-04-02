Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Özkaya: Enerjimiz uydu ama aşk yok

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BU İŞİ POPÜLERLİK İÇİN YAPMIYORUM

Uzak Şehir’de hayat verdiği gözü kara aşık Kaya rolüyle büyük beğeni toplayan ve bu sayede adını geniş kitlelere duyuran Atakan Özkaya “Yaptığım işin karşılığını sokakta görmek çok güzel bir his” dedi. Gördüğü ilgi sonrası Instagram’da takipçi sayısı 1,3 milyona ulaşan başarılı oyuncu, oyunculuğa bakışını “Ben bu işi popülerlik ya da para için yapmıyorum” sözleriyle ifade edip ekledi: Oyunculuk benim mesleğim ve onu ciddiye alıyorum.

İMKANSIZ AŞKLARA İNANIRIM

Dizide aşkı için her şeyi göze alan Kaya karakterinde sergilediği performans takdir toplayan Atakan Özkaya, özel hayatında nasıl bir aşık olduğunu ise “Ben de Kaya gibi sevdiğim insanın peşinden giderim. Ama kendime zarar verdiğimi hissettiğim noktada bırakmasını da bilirim” diyerek açıkladı. Kaya karakterine de değinen oyuncu “Onun cesareti ve gözü karalığı beni çok etkiledi. Atakan olarak o kadar vurdumduymaz bir adam olamadım ama Kaya’nın dimdik duruşunu oynamak bana iyi hissettiriyor” dedi.

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HAYALİM BARSELONA’DA YAŞAMAK

Yayında kendisiyle ilgili soruları da yanıtlayan ve hayalperest bir insan olduğunu belirten Özkaya, gelecekte bir süre Barselona’da yaşamak ve orada projeler üretmek istediğini açıkladı: Abim orada yaşıyor, ben de gidip gördüğümde çok etkilendim. İstanbul dışında yaşamak isteyeceğim tek yer orası. Hayatımın bir döneminde Barselona'da yaşamak, orada iş yapmak istiyorum.

OZAN VE SİNEM’İ HAYRANLIKLA İZLİYORUM

Hürriyet Youtube'da yayınlanan programda, dizinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’la çalışmaktan büyük keyif aldığını dile getiren Atakan Özkaya, ikiliye övgüler yağdırdı: İkisi de mükemmel insanlar. Ozan abi ile çok güzel bir ilişkimiz var. Abi-kardeş gibi olduk. Sinem de öyle. İkisi de mükemmel oynuyor. Hayranlıkla izliyorum onları.

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