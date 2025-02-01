Uzak Şehir'in Kadir'i bilinmeyenlerini anlattı: O gün benim için çok zordu!

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'BENİM DERDİMİ ANLATMA ŞEKLİM OYUNCULUK'

Şuan hayatının nasıl bir dönemindesin? Puanlar mısın?

- 6,5'tan 7. 6,5'un 5'i işle alakalı. Yeni bir şehir. Tutan bir işte olmanın verdiği heyecan. Onun dışındaki kişisel hayatımla ilgili inişler çıkışlarla dolu bir süreç. O yüzden 6,5'ten 7.

Neden oyunculuk?

- Bunun esprisini çok yapıyoruz aramızda. İlk başladığım yıllarda alkış almayı sevmek, beğenilmek, parmakla işaret edilmek gibi çok temel bir dürtü ile başlayan; sonradan da bir ressam gibi, bir şair gibi yada bir söz yazarı gibi o sanat grubundaki uygulayıcıların derdini anlatma biçimi eğer oysa... Yaptıkları iş ise... 'Benim de derdimi anlatma biçimim yaptığım oyunculuk' diye düşünüp; kariyeri böyle şekillendirme üzerine kurulu bir haldeyim. Neden oyunculuk sorusunun cevabı bu.

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'KİŞİSEL GELİŞİM ŞART'

Oyunculukta eğitim şart mı?

- Akademik eğitim şart değil. Alaylılık ile başlayıp sonradan akademik eğitime geçmiş biriyim ben. Bence kişisel eğitim şart. Oyunculuk eğitimi olmak zorunda değil. Kişisel eğitim şart.

Tiyatro da senin için ayrı bir yerde... Sahnede oynamayı en çok istediğin karakter?

- Fareler ve İnsanlar Lennie'yi oynamak isterdim.

'Uzak Şehir' benim için samimiyet demek... Beni Kadir'e çeken şey eğlence, ortak noktamız yemek...

'HER GÜN YEPYENİ BİR ANI'

Dizinin bu kadar sevilmesini ve ilgi görmesini neye bağlıyorsun?

- Yine samimiyet. Samimiyetle yaklaşılan bir hikaye.

Unutamadığın bir set anın var mı?

- Bence her gün yepyeni bir anı... Aslında yoğun çalışıyoruz, konsantrasyon hali çok yüksek olmak zorunda oluyor. Aralara derelere keyifli anlar serpiştirerek daha da keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Her gün ayrı bir hikaye, o yüzden birini diğerinden ayıramam.

'O GÜN BENİM İÇİN ÇOK ZORDU'

Çekerken en zorlandığınız sahne hangisi?

- Benim birinci bölümde Alya'nın eşi Boran'ın cenazesini köye götürdüğümüz sahne en zor sahneydi kişisel anlamda. Bir kayıp yaşamıştım, arkadaşımı kaybetmiştim. Cenazeye gitmek durumunda kaldım, aynı gün geri döndüm. Uzun yol ve uykusuzlukla geçen bir set günüydü. O gün benim için çok zordu.

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Yer aldığın bir projede hiç senaryoya müdahale etmek istediğin oldu mu?

- Olmaz olur mu? Biz o yüzden çok mutlu olamayız her şeyle... Her şey yolunda gitse bile şikayet edecek bir şey buluruz ama bununla barışmayı öğrenmek gerekiyor. Profesyonellik böyle çünkü.

'KEŞKE DEMEYİ SEVMEM'

Kariyerinde yada hayatında değiştirmek isteyeceğin bir şey var mı?

- Keşke dememeyi tercih etmeye çalışıyorum. Elbette ki vardır ama var olanın üzerine düşünmeyi bile istemem.

Senin hayatını anlatacak bir filmde seni kimin oynamasını isterdin?

- Ev arkadaşım Taylan. Fizyolojik olarak benzemiyoruz ama beni çok iyi tanıdığı için 'o oynasın' derdim herhalde.

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