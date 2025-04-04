Uzak Şehir'in istenmeyen damadı! 'Özkan'a kızıyorum ama yargılamıyorum'

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“ÖZKAN BENDEN IŞIK YILI UZAKLIKTA”

Uzak Şehir’de Albora Ailesi’nin istenmeyen damadı Özkan rolünü başarıyla canlandıran Yunus Eski, dizinin bu kadar büyük ilgi göreceğini tahmin etmediğini, seyircinin tepkisinden mutlu olduğunu açıkladı. Yunus Eski, Özkan rolüyle ilgili olarak “Özkan benden ışık yılı uzaklıkta bir karakter” itirafında bulunup “Ben hiçbir zaman kendimi var etmek için mücadele eden biri olmadım ama o sürekli bunu yapıyor. Bu yüzden ona bazen sinirleniyorum ama asla yargılamıyorum” dedi.

“SAHNEM OLMASA BİLE ONU İZLİYORUM”

Milliyet YouTube kanalında Beste Sarıpınar’ın konu olan Yunus Eski, set ortamındaki uyuma da değindi. Yakışıklı oyuncu, şehir dışında çalışmanın zorluklarını anlatırken ekibin kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi: “Mardin’de setten çıkıp yine sete dönüyoruz, İstanbul’daki gibi değil. Ama ekibimiz o kadar iyi ki birbirimizin iyiliğini düşünüyoruz.” Rol arkadaşı Ozan Akbaba’ya hayranlığını da dile getiren Eski, başarılı oyuncuyla ilgili “O benim son zamanlardaki idolüm. Onunla sahnem olmasa bile onu izliyorum, çünkü her seferinde beni şaşırtmayı başarıyor” ifadesini kullandı.

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GÜÇLÜ KADRO

AyNA Yapım imzalı, Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Uzak Şehir yeni bölümleriyle her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de...