Uzak Şehir'in ikinci bölümünden heyecan dolu tanıtım! 'Oğlumu benden ayıramayacaksınız'

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Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği dizi Uzak Şehir’in ikinci bölümü heyecanla bekleniyor. İlk bölümden seyirciyi içine alan dizi, 18 Kasım Pazartesi akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek.

Dizinin ikinci bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Sadakat Albora’nın Alya’ya attığı tokat yürekleri sızlattı. Alya kurşunu çıkarmak için Cihan Albora’ya yardım etmeye çalışsa da Sadakat Albora tehditlerine devam etti. Oğluyla Albora topraklarından gitmek için her şeyi göze alan ve yeni planlar yapan Alya’nın bu sefer karşısına çıkan Demir Baybars engeli karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.

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Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer’i buluşturan Uzak Şehir yeni bölümü ile pazartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

Uzak Şehir, yeni bölümleri ile her pazartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.