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Uzak Şehir'in güzelleri... Gelin görünce düşman çatlatıyor

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Sinem Ünsal#Sahra Şaş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 10:15

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi hikayesi ve oyuncularıyla çok konuşuluyor.

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 Dizide Alya karakterine hayat veren Ünsal ile Nare karakterini canlandıran Sahra Şaş, dizi takipçilerinin gözdesi haline geldi. Yapımda gelin görümceyi oynayan ikili sosyal medya paylaşımlarıyla da düşman çatlatıyor. İki güzel oyuncunun birlikte oldukları karelere binlerce yorum ve beğeni geliyor.

Uzak Şehirin güzelleri... Gelin görünce düşman çatlatıyor

ALYA İLE NARE DAYANIŞMASI

Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın paylaştığı AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir’de Alya ile Nare’nin ilk bölümlerden bu yana birbirlerine destek olması izleyicinin dikkatinden kaçmıyor. Yapımda gelin görümceyi canlandıran güzel oyuncular, dizide yaşanan zorluklara karşı dayanışma halinde olmalarıyla da çok konuşuluyor. Dizi setinden yan yana kareler paylaşan ikiliye hayranları “En güzel gelin görümce”, “Uzak Şehir’in güzelleri” şeklinde yorumlarda bulunuyor.

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Uzak Şehirin güzelleri... Gelin görünce düşman çatlatıyor

Uzak Şehir pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de.

 

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#Uzak Şehir#Sinem Ünsal#Sahra Şaş

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