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Uzak Şehir'in güzel doktoru

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#Uzak Şehir#Sinem Ünsal#Kanal D
Uzak Şehirin güzel doktoru
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 11:25

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’in başrol oyuncusu Sinem Ünsal, gündemden düşmüyor.

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Başrolü Ozan Akbaba ile paylaştığı Uzak Şehir’deki oyunculuk performansıyla övgü toplayan Ünsal, dizide Kanada’dan Türkiye’ye gelen doktor Alya karakterine hayat veriyor. Bir annenin mücadelesini konu alan yapımın son bölümünde Alya, tüm baskılara rağmen beyaz önlüğünü giyerek mesleğini yapmaya başladı. Dizide Alya’nın dik duruşuna ve kadınların mesleğini her koşulda yapması gerektiğine vurgu yapıldı.

Uzak Şehirin güzel doktoru

DOKTORLUK ÇOK YAKIŞTI

Uzak Şehir’in çok konuşulan sahnelerinden biri de Alya’nın Sadakat Albora’nın tüm baskılarına rağmen doktorluğunu yapmaya çalışmasıydı. Alya’nın “Benim yardımıma, tecrübeme ihtiyacı olan hastalar var. Benim kutsal bir mesleğim var” diyerek isyan ettiği anlar çok konuşuldu.

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Uzak Şehirin güzel doktoru

Doktorluğun çok yakıştırıldığı, sosyal medyada da gündem olan oyuncuya, “Doktor Alya Hanım”, “Doktorluk çok yakıştı”, “En güzel doktor Sinem Ünsal” şeklinde yorumlar yapıldı.

Uzak Şehirin güzel doktoru

AyNa Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’, her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!

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#Uzak Şehir#Sinem Ünsal#Kanal D

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