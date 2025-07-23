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Uzak Şehir'in fıstığı Sahra Şaş!

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#Sahra Şaş#Uzak Şehir#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 11:00

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’de Nare karakterini canlandıran Sahra Şaş, takipçilerin gözdesi haline geldi.

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 Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, dizinin sezon arası vermesiyle tatil yaparak moral depoluyor. Şaş’ın doğanın içinde fıstık yeşili kıyafetiyle paylaştığı kare, hayranlarından tam not aldı. İddialı tarzıyla çok beğenilen oyuncu, yorum yağmuruna tutuldu.

Uzak Şehirin fıstığı Sahra Şaş

“SEZON BAŞLASIN, ÇOK ÖZLEDİK”

Uzak Şehir’de imkansız aşkıyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve sezon finalinde muradına eren Nare’yi canlandıran Sahra Şaş, hayranları tarafından adım adım takip ediliyor. Sanal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, dizinin sezon arası vermesini fırsat bilerek renkli kareleri sevenleriyle paylaşıyor. Şaş’ın Instagram’dan paylaştığı yeşil elbisesiyle verdiği poz beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncuya “Fıstık gibisin”, “Sezon başlasın, çok özledik” şeklinde yorumlar yapıldı.

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Uzak Şehirin fıstığı Sahra Şaş

Uzak Şehir hafızalardan silinmeyen bölümleriyle pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 14.00'te Kanal D'de...

 

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#Sahra Şaş#Uzak Şehir#Kanal D

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