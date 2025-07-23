Uzak Şehir'in fıstığı Sahra Şaş!

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Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, dizinin sezon arası vermesiyle tatil yaparak moral depoluyor. Şaş’ın doğanın içinde fıstık yeşili kıyafetiyle paylaştığı kare, hayranlarından tam not aldı. İddialı tarzıyla çok beğenilen oyuncu, yorum yağmuruna tutuldu.

“SEZON BAŞLASIN, ÇOK ÖZLEDİK”

Uzak Şehir’de imkansız aşkıyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve sezon finalinde muradına eren Nare’yi canlandıran Sahra Şaş, hayranları tarafından adım adım takip ediliyor. Sanal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, dizinin sezon arası vermesini fırsat bilerek renkli kareleri sevenleriyle paylaşıyor. Şaş’ın Instagram’dan paylaştığı yeşil elbisesiyle verdiği poz beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncuya “Fıstık gibisin”, “Sezon başlasın, çok özledik” şeklinde yorumlar yapıldı.

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Uzak Şehir hafızalardan silinmeyen bölümleriyle pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 14.00'te Kanal D'de...