×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Uzak Şehir’in Cihan'ı Ozan Akbaba: Dünyalar güzeli bir proje yapıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 09:57

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in başrol oyuncusu Ozan Akbaba, samimi açıklamalarda bulundu. Mardin Midyat’ta çekilen dizide oyunculuk performansıyla göz dolduran Kars’ın Benliahmet Köyü’nde dünyaya gelen oyuncu, “Köy hayatı gerçekten çok güzel bir hayattı. Köyde doğup büyüdüğüm için, her şeyin doğalını tükettiğim için şanslıyım” dedi.

Haberin Devamı

“EĞLENCELİ VE KOMİĞİM”

Kendisiyle ilgili sevenlerine de bilgiler veren oyuncu “Eğlenceli ve Komiğim. Fakat yeri geldiğinde çok fazla sert olabiliyorum. Bazılarına soğuk gelebilirim ama ben samimiyete inanan bir insanım ve samimiyet kurulması için de bir mesai harcanması gerektiğini düşünürüm” şeklinde konuştu.

Uzak Şehir’in Cihanı Ozan Akbaba: Dünyalar güzeli bir proje yapıyoruz

 “MAGAZİNEL BİR TARAFIM OLMADI”

Hürriyet.com.tr’den Hakan Gence’nin sorularını yanıtlayan Akbaba, magazin dünyasında pek görünmeme sebebini de şöyle paylaştı. “Mesleği yaparken ben hep o mesleğe layık biri olmaya çalışıyorum. Ben galiba oraların insanı değilim. Magazinel bir tarafım olmadı, olsun diye de çabalamadım” dedi.

Haberin Devamı

“DÜNYALAR GÜZELİ BİR PROJE YAPIYORUZ”

Sevilen dizi Uzak Şehir için “Dünyalar güzeli bir proje yapıyoruz” diyen oyuncu, “Bu projenin başındaki insanların hepsi çok gerçekçi oyunculuklarla ancak şaha kaldırılabileceğini fark edip buna göre önlem alıp ekibi kuran insanlar. O yüzden o konuda çok şanslıyım” şeklinde konuştu.

Uzak Şehir’in Cihanı Ozan Akbaba: Dünyalar güzeli bir proje yapıyoruz

“CİHAN TAVİZ VERMEYEN BİR KARAKTER”

Uzak Şehir’de canlandırdığı Cihan Albora karakterini anlatan Akbaba, “Benim gözümden Cihan gerçekten büyük sabır taşı hem de bir sürü sorunla baş etmek zorunda kalan ve herkesi mutlu etmeye çalışan, saygı duyan, aile dirliğinin ve aile içindeki saygınlığın yerini çok iyi bilen, saygınlık kavramını çok iyi bilen birisi. O yüzden ne annesine karşı geliyor, ne kardeşine… Hepsine saygı duyuyor, her şeyden önce dinliyor. Bir yandan Alya'yla olan sıkıntılarını tamir etmeye çalışan ve Alya'nın da kendini iyi hissetmesi için elinden geleni yapan ama taviz vermeden ilerleyen bir karakter” diye konuştu.

Uzak Şehir’in Cihanı Ozan Akbaba: Dünyalar güzeli bir proje yapıyoruz

Haberin Devamı

“KADIN HAKLARI KONUSUNDA HER ZAMAN EŞİTLİKTEN YANAYIM”

Uzak Şehir’de başrolü Sinem Ünsal’la paylaşan Akbaba; “Kadın hakları konusunda ben her zaman eşitlikçilikten yanayım. Bütün insanlar bunu düşünmeli. Herkesin eşit hakkı sahip olması lazım” diyerek duygularını paylaştı.

Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!