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Uzak Şehir'in Cihan'ı olacak... Ozan Akbaba'dan yeni imaj!

Güncelleme Tarihi:

#Ozan Akbaba#Uzak Şehir#Cihan Albora
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 10:34

“İlyas Çakırbeyli” ve “Doktor Hakan” karakterleriyle televizyon seyircisinin beğenisini kazanan Ozan Akbaba, aşiret reisi rolüyle ekranlara dönüyor. Kanal D’de yayınlanacak Uzak Şehir’de “Cihan Albora” olarak karşımıza çıkacak olan oyuncu, yeni rolüne uyum sağladı.

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DALGALI SAÇLARA VEDA

Cihan karakteri için, dış görünüşünü değiştiren Akbaba, dalgalı saçlarına veda etti. Yakışıklı oyuncu, saçlarını kestirirken kilo da verdi. Yeni imajıyla sosyal medyadan paylaşımlar yapan Ozan Akbaba, hayranlarından tam not aldı.

Uzak Şehirin Cihanı olacak... Ozan Akbabadan yeni imaj

ALBORALARIN REİSİ

Ozan Akbaba, Cihan rolüyle Mardin’in önde gelen aşiretlerinden Albora ailesinin reisi Cihan Albora’ya hayat verecek. Cihan Albora’nın yolu, abisi Boran’ın ölümünün ardından abisinin eşi Alya (Sinem Ünsal) ile kesişecek.

KANADA’DAN MARDİN’E

Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için 5 yaşındaki oğluyla birlikte Kanada’dan Mardin’e gelen Alya’nın Suriye sınırındaki bir köyde verdiği mücadeleyi anlatıyor. Bölgedeki aşiret kavgaları, feodal bağnazlıklar ve güçlü aile bağlarıyla tanışan Alya, bir yandan gizlenmiş gerçeklerle yüzleşirken diğer taraftan oğlunu kurtarmanın yollarını arıyor.

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Uzak Şehirin Cihanı olacak... Ozan Akbabadan yeni imaj

İNTİKAM SAVAŞI

Albora ve Baybars aileleri arasında intikam savaşının da yaşanacağı dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler yer alıyor.

Uzak Şehirin Cihanı olacak... Ozan Akbabadan yeni imaj

YAKINDA KANAL D’DE

Uzak Şehir, yakında Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

 

 

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#Ozan Akbaba#Uzak Şehir#Cihan Albora

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