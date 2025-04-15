Uzak Şehir'in büyük başarısı... 'Seni seviyorum baba'

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BANA BİR MASAL ANLAT BABA!

Alya, Deniz’i uyuması için hazırlarken Cihan yanlarına geldi ve Deniz’in “Cihan amcama baba diyebilir miyim?” diye sorması ikiliyi duygulandırdı. Alya’nın onaylaması üzerine Deniz, Cihan’a “Seni seviyorum baba” diyerek birlikte uyumak istedi. Üçünün sarılarak uyuduğu ve “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısının çaldığı o anlar izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.

ŞAHİN, NARE’Yİ KONAĞA GÖTÜRDÜ!

AyNA Yapım imzalı dizide Şahin’in, Sadakat’in baskısına rağmen Nare’yi konağa götürmesiyle tansiyon yükseldi. Fidan, Nare’yi karşısında görünce sinirlerine hakim olamayarak bayıldı. Hemen ardından Sadakat ve adamlarının konağı basması gerilimi daha da artırdı.

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CİHAN VE ALYA EL ELE!

Deniz’in sünnet düğününde Cihan ve Alya’nın reyhani oyunu izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, düğün sonrası Alya’nın Cihan’a yaptıkları için teşekkür edip elini tutması heyecanı zirveye çıkardı. Mine’nin gelip Cihan’ı tebrik etmesi gerilimli dakikalara yol açarken yeni bölümde hamilelik haberini verip vermeyeceği büyük merak konusu oldu.

‘UZAK ŞEHİR’ DERBİLERİ VE MİLLİ MAÇLARI DA GEÇTİ

Uzak Şehir, reytinglerde kendisiyle ve maçlarla yarışıyor. Pazartesi akşamları ekran karşısındaki her iki izleyiciden birinin tercihi haline gelen sevilen dizi, yine tüm izleyici kategorilerinde adını zirveye yazdırdı. Uzak Şehir’in aldığı reytingler, diziler liginden çıkıp dev derbiler ve milli maçlar seviyesine erişip onları da geride bıraktı.

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FARK DAHA DA AÇILDI

Dizi, tüm Kişiler’de rekor tazeleyerek 18,07 izlenme oranı ve 43,66 izlenme payına erişti. AB ve 20+ABC1’de de tablo aynıydı. AB’de 12,16 izlenme oranı ve 33,81 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 16,87 izlenme oranı ve 40,60 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı bir kez daha Uzak Şehir oldu.

‘Uzak Şehir’ yeni bölümüyle her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!