Uzak Şehir'in başrolü Sinem Ünsal, Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çekiyor... Mardin’in sultanı!

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Çekimleri devam eden dizide eşinin vasiyeti üzerine Mardin’e gelen acılı bir eşi canlandıran Ünsal’ı görenler, “Yeşilçam’ın sultanı Mardin’de” demekten kendilerini alamıyor.
Saçı, gözleri ve bakışlarıyla Türkan Şoray’ın gençliğini çağrıştıran Sinem Ünsal, “Uzak Şehir”de Ozan Akbaba ile kamera karşısına geçiyor.
Ünsal dizide Alya Albora karakterine hayat veriyor. Mardin ve Midyat’ın tarihi atmosferinde çekilen dizinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alırken yönetmenliğini tecrübeli isim Ahmet Katıksız üstleniyor.