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Uzak Şehir'in başrolü Sinem Ünsal, Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çekiyor... Mardin’in sultanı!

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Kanal D#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 07:45

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Uzak Şehir”de başrolü üstlenen Sinem Ünsal, Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray’a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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Çekimleri devam eden dizide eşinin vasiyeti üzerine Mardin’e gelen acılı bir eşi canlandıran Ünsal’ı görenler, “Yeşilçam’ın sultanı Mardin’de” demekten kendilerini alamıyor.

Saçı, gözleri ve bakışlarıyla Türkan Şoray’ın gençliğini çağrıştıran Sinem Ünsal, “Uzak Şehir”de Ozan Akbaba ile kamera karşısına geçiyor.

Uzak Şehirin başrolü Sinem Ünsal, Türkan Şoraya benzerliğiyle dikkat çekiyor... Mardin’in sultanı

Ünsal dizide Alya Albora karakterine hayat veriyor. Mardin ve Midyat’ın tarihi atmosferinde çekilen dizinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alırken yönetmenliğini tecrübeli isim Ahmet Katıksız üstleniyor.

Uzak Şehirin başrolü Sinem Ünsal, Türkan Şoraya benzerliğiyle dikkat çekiyor... Mardin’in sultanı

 

 

 

 

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#Uzak Şehir#Kanal D#Sinem Ünsal

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