Uzak Şehir'in asil güzeli! Zerrin'in zarafetine beğeni yağmuru

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Genç oyuncu Dilin Döğer’in canlandırdığı Zerrin karakteri husumetli iki ailenin arasında aşkı için mücadele ediyor.

Seyircilerin severek takip ettiği Döğer, hayranlarının ilgisine kayıtsız kalmıyor ve sosyal medyayı sık kullanarak renkli paylaşımlar yapıyor. Son paylaştığı karelerde siyahlara bürünen oyuncu, zarafetiyle dikkat çekti.

SİYAHLAR İÇİNDE

Çekimleri Mardin Midyat’ta devam eden Uzak Şehir’in sevilen karakterlerinden Zerrin’e hayat veren Dilin Döğer, setten arta kalan zamanlarda çevreyi gezip bol bol fotoğraf çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken oyuncu son pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Dizideki performansı ile dikkatleri çeken Döğer, siyahlar içindeki zarafetiyle beğeni topladı.

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Uzak Şehir pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de…