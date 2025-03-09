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Uzak Şehir'in asil güzeli! Zerrin'in zarafetine beğeni yağmuru

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#Dilin Döğer#Uzak Şehir#Mardin Midyat
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 11:28

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de her karakterin ayrı bir hikayesinin olması izleyiciyi ekran başına çekiyor.

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Genç oyuncu Dilin Döğer’in canlandırdığı Zerrin karakteri husumetli iki ailenin arasında aşkı için mücadele ediyor.

Seyircilerin severek takip ettiği Döğer, hayranlarının ilgisine kayıtsız kalmıyor ve sosyal medyayı sık kullanarak renkli paylaşımlar yapıyor. Son paylaştığı karelerde siyahlara bürünen oyuncu, zarafetiyle dikkat çekti.

Uzak Şehirin asil güzeli Zerrinin zarafetine beğeni yağmuru

SİYAHLAR İÇİNDE

Çekimleri Mardin Midyat’ta devam eden Uzak Şehir’in sevilen karakterlerinden Zerrin’e hayat veren Dilin Döğer, setten arta kalan zamanlarda çevreyi gezip bol bol fotoğraf çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken oyuncu son pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Dizideki performansı ile dikkatleri çeken Döğer, siyahlar içindeki zarafetiyle beğeni topladı.

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Uzak Şehirin asil güzeli Zerrinin zarafetine beğeni yağmuru

Uzak Şehir pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Dilin Döğer#Uzak Şehir#Mardin Midyat

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