Uzak Şehir'in Alya'sının diğer adı hijyen

Haberin Devamı

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Uzak Şehir”in başrollerinden Sinem Ünsal, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu. Ünsal, ortaokul döneminde kendisine ‘hijyen’ denmesi hakkında şunları söyledi:

“Kalemim yere düşse, o benim için biterdi. Çöpe atardım. Kalemi bir daha asla kullanmazdım. Ellerim yıkanmaktan yara bere içindeydi. Başka okullarda sınava girerdik. O zaman başkasının sırasını kullanma fikri bana çok kötü gelirdi. Sırayı ya çamaşır suyuyla silmek isterdim ya da streç film geçirirdim. Bundan çok hoşlandığım için de iyileşmeyi düşünmüyordum. Olması gerekenin o olduğunu düşünüyordum. Şimdi de herkesin olması gerektiği kadar temizim. Fakat bir gece bile otelde kalacaksam tuvaletini mutlaka çamaşır suyuyla temizlerim.”

Oyuncu, “Arkadaşların evine gelip gidince her şeyi kırklar mısın?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Çok az insan evime giriyor zaten. Arkadaşlarım da bu huyumu biliyorlar ve temiz insanlar. Pandemide tabii ki kimseyi kapıdan içeri sokmuyordum. Evime girecekse bütün kıyafetlerini hemen çıkarttırıyordum. Ama artık daha rahatım.”

Haberin Devamı

KENDİMİ PRENSES GİBİ HİSSEDİYORUM

Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat’ın yanında kendisini prenses gibi hissettiğini dile getirdi: “Berk iyi biri. Benim bireysel olarak bütün özelliklerime saygı duyar. Her türlü kararımda beni destekler. Dolayısıyla yanında prenses gibi hissediyorum. Kendimi yorduğum ya da üzdüğüm şeylerde beni ilk uyaran hep Berk olur. ‘Bunu mu hak ettin şimdi’ der. Sayesinde insanlara ‘hayır’ demeyi öğrendim. Kendimi bulmam ve yormamamda çok büyük katkısı var. Bu kadar düşünülmek kendini prenses gibi hissettiriyor.”

SES GETİRECEĞİNİ TAHMİN ETTİM

Sinem Ünsal, Vogue Türkiye’ye ise takıntı derecesinde işini çok sevdiğinden bahsetti ve ekledi: “‘Uzak Şehir’in de böylesine ses getireceğini tahmin ediyordum. Rakamsal tahminlerim yoktu ama projeye dahil olduğumdan beri her birimin ne kadar incelikle çalıştığını görüyorum. İlk şahit olduğumda iyi bir şey ortaya koyacağımızı anlamıştım. Ne büyük şans ki aynı özenle devam ediyoruz. Yeni bölümü izlerken, ilk bölüm heyecanını yaşıyorum. Çok güzel yorumlar alıyoruz.” Oyuncu, “Uzak Şehir”in çekimlerinin yapıldığı Mardin hakkında ise “Orası çok güzel geçiyor. Mardin’e gitme amacımız belli. Ama evimi özledim. 8 ay olacak. Hep 2 gün, 2 gün gelebildik İstanbul’a. O yüzden artık özledim” dedi.