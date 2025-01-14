Uzak Şehir'in 9. bölümünde neler oldu? Cihan'ın büyük çaresizliği: Bir kardeşimi daha kaybedemem

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Dizinin önceki bölümünde;

Alya'ya kim olduğunu ispatlamaya kararlı olan Sadakat, Dilaver ile Neriman'ın kızlarını konağa aldı.

Sadakat, konağa yerleştirdiği sürpriz misafiri Cihan ve Alya ile de tanıştırdı.

Bu kız sana çocuk doğurmak için geldi

Annesinin son yaptığı ile öfkeden deliren Cihan, Kaya'nın telefonu ile şoke oldu.

Abi ben adam vurdum!

Dizinin yeni bölümünde;

Sedat Nalhanoğlu, olay yerine getirilen ambulansla hastaneye kaldırılırken; Kaya ise kelepçelenerek karakola götürüldü.

Karakolun önünde karşılaşan Albora ve Nalhanoğlu Aileleri birbirine girdi.

Oğluna yapılanın hesabını soracağını söyleyen Mahmut Nalhanoğlu, tehditler savurdu.

Kaya'yı nezarette ilk ziyaret eden abisi Cihan ve Avukat Erol'du.

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Olup biteni öğrenen Ecmel, Zerrin'den polislere 'Kaya'nın Sedat'ı bilerek vurduğunu' söylemesini istedi.

Fidan, kızına babasını dinlemesi konusunda baskı yaparken, Şahin ise kardeşinden doğruyu söylemesini istedi.

İki kardeşin konuşmasını duyan Nare, kendisine daha fazla engel olamadı ve ailesi yüzünde ayrı kaldığı Şahin'e sıkı sıkı sarıldı.

Eline geçen fırsatı kaçırmayan Demir, ikilinin sarmaş dolaş fotoğraflarını çekti ve vakit kaybetmeden Özkan'a yolladı.

Zerrin'i ziyaret eden Alya, ona kalbinin sesini dinlemesini söyledi. İkilinin konuşmalarını dinleyen biri daha vardı: Cihan...

Cihan'ın endişeli halini gören Alya, onun içine su serpmeye çalıştı. Cihan ise o kadar umutlu değildi:

Bir kardeşimi daha kaybedemem

Zerrin ifadesini Kaya'nın lehine verdi. Haber kısa sürede konağa da ulaştı...

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Tesadüfen Demir'in telefon konuşmasına şahit olan ve planlarını öğrenen Alya, duyduklarını Cihan'a anlattı. Tam zamanında harekete geçen Cihan, konağı Şahin'in üzerine yaptı ve tapuyu da amcasının evine gönderdi.

Annesine satış hakkında bilgi verirken, Zeynep'in hala konakta olduğunu öğrenen Cihan ve Alya duruma müdahale etti.

Cihan, İhtiyar'dan Zeynep'in anne ve babasını çağırmasını istedi. Bu durum Sadakat'in hiç hoşuna gitmese de Cihan'a engel olamadı.

İhtiyar'ın haber saldığı Dilaver ve Neriman, gece geç saatlerde kızlarını almak için konağa geldi. Anne ve babasıyla gitmek istemeyen Zeynep, çaresizliğini Alya'nın eline sıkıştırdığı kağıt parçasıyla anlatmaya çalıştı.

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Zeynep'in töre gereği öldürüleceğini öğrenen Alya, arabayla onların peşine düştü. Olup biteni İhtiyar'ın telefonuyla öğrenen Cihan vakit kaybetmeden yola çıktı.

Alya, son ana kadar Dilaver'i kararından döndürmeye çalıştı:

Ben Cihan Albora'nın karısıyım... Bana bir şey olursa sizi yaşatmaz!

Alya, Cihan'ı karşısında görünce derin bir nefes aldı.

Zeynep'i ailesiyle bırakmak istemeyen Alya, Cihan'ı genç kızı konağa götürmeye ikna etti.

Alya'yı işe bırakan Cihan, hastanenin önünde Mine ile karşılaştı. Sevgilisine, Alya'ya birlikte görünmek istemediğini söyleyen sözleri ile Mine'nin kafasını karıştırdı.

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İzmir'deki işlerini bitiren Özkan, Mardin'e döndü. Nare ile Şahin'in fotoğraflarını aklından çıkaramayan Özkan, karısını arayıp ona evden ayrılmaması gerektiğini söyledi. Nare, Özkan'ın ses tonundan ters giden bir şeyler olduğunu anladı.

Sedat, yoğun bakımdan çıktı ve ifadesini verdi:

Kaya beni kasten vurdu!

Sedat'ın ifadesi olayları daha da içinden çıkılmaz bir hale soktu.

Annesinden Kaya'nın kontrol için hastaneye gönderildiğini öğrenen Zerrin, yardım için Alya'yı aradı.

Alya, elinden geleni yaptı ve Kaya ile Zerrin'i görüştürdü.

Zerrin ile Kaya'nın görüştüğünü öğrenen Sadakat, öfkesini Alya'dan çıkarmaya çalıştı.

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Annesine engel olan Cihan, onu kesin bir dille uyardı:

Bir daha bu el Alya'ya kalkmayacak

Kaya'nın mahkemeye sevk edildiğini öğrenen Nare, evden çıkmak üzereyken Özkan ile karşılaştı.

Karısını zorla arabaya bindiren Özkan, elindeki fotoğrafı gösterdi, sorduğu sorularla Nare'yi paramparça etti.

Fırsatını bulup arabadan inen Nare, zor da olsa eve ulaşmayı başardı.

Yolda yürürken Nare'yi gören ve onu takip eden Şahin, kapı açılmayınca panik oldu. Kapıyı kırarak içeri giren Şahin, Nare'yi yerde yarı baygın buldu.

Bizi kurtar Şahin...

Dizinin final sahnesinde;

Mahkeme kararını verdi ve Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevi kapısında çaresiz bir şekilde bekleyen Cihan'a destek Alya'dan geldi...