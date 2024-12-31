Uzak Şehir'in 8. bölümünde neler oldu? Silahtan çıkan kurşun kimi vurdu?

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Dizinin önceki bölümünde;

Cihan yöredeki ailelerle yaptığı mutabakattan dolayı sevkiyat için düğmeye bastı. Çok geçmeden jandarma gerçekleştirdiği baskın ile her şeye el koydu.

Sadakat, ihbarcının peşine düşen Cihan'a hainin Alya olduğunu söyledi.

Korka korka gerçekleri öğrenmek için Alya'nın yanına giden Cihan, duydukları ile yıkıldı.

Senin adi bir kaçakçı olduğunu duydum... Evet, seni jandarmaya ben ihbar ettim.

Dizinin yeni bölümünde;

Alya, bu itirafıyla karşısında hiç tanımadığı bir Cihan'ı buldu. 'Ne yapacaksın, beni dövecek misin?' diyen Alya'ya Cihan'ın tavrı netti.

Kadına el kaldırmam ama ihanet edeni de affetmem. Pılını pırtını topla gideceksin buradan... Boşanma dilekçesini de arkandan yollayacağım

Cihan, doğrularından vazgeçmeyeceğini söyleyen Alya'yı Sadakat'e karşı korudu ve ihbarcının o olmadığını söyledi.

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Cihan, annesinden sakladığı gerçeği kardeşi Kaya ile paylaştı.

Baskını, Demir'den öğrenen Ecmel oğlu Şahin'den Sadakat'in kardeşi Hasan'ı öldürmesini istedi.

Cihan'ın tüm itirazlarına rağmen, hastanede işe başlamaya kararlı olan Alya, işe giriş işlemleri için Mine ile görüşmeye gitti.

Aileler arasındaki husumetin dışında olduğunu söyleyen Alya, görevinin başına geçti.

Hastane Nare ile karşılaşan Alya, asıl büyük şoku odasına gittiğinde yaşadı.

Alya'nın masasına oturan Sadakat, başta hastanenin baş hekimi olmak üzere herkese meydan okudu.

Nare'den annesinin yaptıklarını öğrenen Cihan, soluğu hastanede aldı.

Ancak Kadir'e eğelen telefon bütün dengeleri değiştirdi.

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Abi sıkıntı var... Şahin, Hasan Dayı'nın peşindeymiş

Uzun süren takibin ardından Hasan'ı köşeye sıkıştıran Şahin'e Nare engel oldu.

Hatıralarımızdan başka hiçbir şeyim kalmadı Şahin, bırak birbirimizi güzel hatırlayalım...

Alya'nın bir anlık yalnızlığını fırsat bilen Demir, hoş geldin ziyaretine gitti, söyledikleri ile kafa karıştırmayı başardı.

Nare ile Şahin'in konuşmasına şahit olan Özkan, karısına bunun hesabını sordu.

Nare'ye "Beni onun gibi sevmedin" diyerek yüklenen Özkan, hiç de hoşuna gitmeyen bir karşılık aldı: Sen de bana onun gibi bakmadın.

Hastane çıkışı Nare ile konuşan Alya, yaşananları ondan öğrendi.

Konağa dönen Alya, Cihan ile hesaplaştı. Demir'den duyduklarının doğru olup olmadığını öğrenmek isteyen Alya, soruları ile Cihan'ı köşeye sıkıştırdı.

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Amcasının konağına giden Kaya, Şahin ile yüzleşti.

Ona 'Ben Zerrin olmayan yaşayamıyorum' diyen Kaya, Şahin'den kendisini vurmasını istedi.

Olaya müdahale eden Cihan oldu.

Akşam yemeğinde Cihan'ın talimatıyla bütün aile aynı masaya oturdu. Ancak yemek beklendiği kadar iyi geçmedi.

Kardeşine yapılanı affetmeyen Sadakat, Hasan'dan Ecmel'in konağını satışa çıkarmasını istedi.

Sadakat'in Alya ile ilgili de yeni bir planı vardı. Çok geçmeden Diyarbakır'dan gelen Dilaver ile Neriman, konağa ulaştı.

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Kontrol için hastaneye giden Nare'nin muayenesini Alya yaptı. Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek istemeyen Nare'nin tavrı Alya'nın kafasını karıştırdı:

Sen bu bebeği istemiyor musun?

Konak satışa çıkarıldı, tebligat eve ulaştı. Öfkeden gözü dönen Fidan, Albora Konağı'na gitti. Haber kısa sürede Zerrin'e de ulaştı.

Ortalık yangın yerine dönerken, kontrolü eline alan Cihan konağın satılmayacağına dair Fidan ve Şahin'e söz verdi.

Okul çıkışı Zerrin'in peşine düşen Sedat, genç kızı köşeye sıkıştırdı. Zerrin'in imdadına son anda yetişen Kaya, Sedat'a saldırırken ikili arasında yaşanana arbedede silahlar patladı.

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Dizinin final sahnesinde;

Alya'ya kim olduğunu ispatlamaya kararlı olan Sadakat, Dilaver ile Neriman'ın kızlarını konağa aldı.

Sadakat, konağa yerleştirdiği sürpriz misafiri Cihan ve Alya ile de tanıştırdı.

Bu kız sana çocuk doğurmak için geldi

Annesinin son yaptığı ile öfkeden deliren Cihan, Kaya'nın telefonu ile şoke oldu.