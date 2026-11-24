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Dizinin yeni bölümünde;

Cihan neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, Kartal kucağında Alya ile alevlerin arasından çıktı.

Alya, yarı baygın halde Cihan’a Enver’in hala içerde olduğunu söyledi. Kartal’ın ‘tavan çökmek üzere’ uyarısına da aldırmayan Cihan, onu kurtarmak için harekete geçti.

DNA testi sonuçlandı. Cihan’ın Sadakat’in oğlu olmadığı ortaya çıktı.

Beklenmedik sonuç Sadakat’i baş etmeye çalıştığı gerçeklerle bir kez daha yüzleştirdi.

Yalan… Her şey yalan… İnandığım her şey yalan… Ben kendi kanımı kendi ellerimle vurdum!

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Hastaneye ilk olarak Alya ve Kartal, ardından ise Cihan ile Enver getirildi.

Alya, kendisine müdahale etmek isteyen doktorlara “hamileyim, önce bebeğime bakın” dedi.

Hem Alya’nın hamileliğini hem de bebeğin 16 haftalık olduğunu öğrenen Nare, büyük şok yaşadı.

Nare, bebeği Cihan’ın öğrenmesi gerektiğini düşünüp Alya’yı ikna etmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı.

Çok geçmeden Enver’den acı haber geldi. İlk günden bu yana tek amacı Alya’yı korumak olan Enver’in ölümü herkesi yasa boğdu. Durumdan memnun olan tek kişi Kartal’dı…

Cihan’a karşı yaptığı tüm hamleler başarısız olan Kartal, yeni bir plan kurdu. Aklından geçen tek şey bu kez onlara çaresiz bir anda el uzatıp, içlerine sızmaktı.

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Zorlu geçen günlerin ardından Cihan ile vakit geçiren Alya, yemek sonrası ona Berfin’in düşürdüğü ilacı verdi.

Berfin’in… Genelde kanser hastalarının kullandığı bir ilaç

Cihan, Alya’nın söylediklerinden sonra parçaları birleştirdi:

Demek o yüzden bana zamanım yok dedi. Mirza benden torun istedi, kızının böyle bir durumu olduğunu bilse istemezdi. Demek onun da haberi yok…

Cihan, Alya ile Deniz’i otelde de yalnız bırakmadı. Geceyi koltuk üzerinde uyuyarak geçiren Cihan, Alya’nın çıkardığı seslere uyandı.

Üzüm… Ciğere iyi geliyormuş…

Cihan’ın kendi kanından olmadığını öğrenen Sadakat, aşiretin başına Kaya’nın geçmesi gerektiğine karar verdi. Kaya’nın daha toy olduğunu düşünen Hasan, ablasına karşı çıktı.

Soydan olmayan Albora’nın başında kalamaz…

Enver’in ailesi cenazeyi teslim etmek için Mardin’e geldi. Kendini suçlayan Alya, hastane bahçesinde fenalaştı.

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İmdadına bir kez daha Kartal yetişti. Kartal’ın tüm kötü anlarda Alya’ya el uzatmadı Cihan’ın gözünden kaçmadı.

Ecmel’in Nadim ve Ateş ile birlik olup kurduğu tuzağı tesadüfen öğrenen Zerrin, Kaya’yı kurtarmayı başardı.

Pusuyu haber alan Alboralar, sınıra doğru yola çıkarken, Kartal aynı dakikalarda Yonca Hastanesi’yle ilgili planını uygulamaya başladı.

Olanları Yalçın’ın telefonuyla öğrenen Cihan, oyunu çözdü.

Sabotaj… Bizi sınıra yönlendirdiler, asıl darbeyi hastaneye vurdular

Hastaneye zarar verenleri gören Nare, müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Sahte elektrikçiler Nare’yi soğuk hava deposuna kilitledi.

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Nare’nin başına gelenleri adamlarından öğrenen Ateş, soluğu hastanede aldı ve onu kurtardı.

Sadakat’in dalgınlığından faydalanan İpek, eline geçirdiği anahtarla gizli çekmeceyi açtı. İpek’in elinde DNA raporunu gören Sadakat, çılgına döndü.

İki kadın arasındaki kavgayı ayıran Cihan, raporun okudu: