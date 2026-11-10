Uzak Şehir'in 72. bölümünde neler oldu? Alya, Cihan'ı buldu

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Dizinin yeni bölümünde;

Cihan’ın teklifi Alya’yı çılgına çevirdi. Oğlunu evlatlık verme fikri ile baş etmeye çalışan Alya, Cihan’ı hiç beklemediği bir şekilde vurdu.

Ben gider o hapishanede paşa paşa yatarım. Ben içerideyken mahkeme oğlumu kime verecek? Kan bağı olan tek akrabasına! Yani Ecmel’e… Siz buna nasıl razı olacaksınız?

Deniz’i okula götürmek için hazırlanan Alya, kendini Cihan ile bilinmez bir yolculukta buldu.

Ecmel’in Deniz’i alamayacağını garanti eden Cihan, yaptıklarını Alya’ya da gösterdi.

O öz torununun çantasına zehir koydu, ben onun bütün deposuna zehir koydum

Cihan’ın yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı.

Alya’yı almak için gelen ve Cihan’a görüntüler konusunda baskı yapan Enver, rakip gördüğü adamın hiç bilmediği bir yüzü ile tanıştı.

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Sahte evliliğin ortaya çıkmasının ardından Enver’i bırakıp Cihan ile birlikte arabaya binen Alya, duyduklarından sonra belli etmese de ona hak verdi.

Günahım kadar sevmesem de git ona söyle, şimdi onu kullanıp el üzerinde tutuyorlar. İşleri bittiğinde Enver’in kemiğini bulamazlar. Mezarını bulamazlar. Sana en başından söyledim burası Budapeşte değil! Ve o adamın arkasında biri var. Sana bunu ispatlayamam ama eminim!

Şimal için haftada bir görüş izni çıkaran Zerrin, konağa gitmeden önce babasını saklaması için Nadim’e teslim etti.

Çok geçmeden Zerrin, elinde mahkeme kararı ile Albora Konağı’na gitti.

Kararı okuyan Sadakat’in Şimal’i vermekten başka çaresi yoktu.

Şimal’i aşı çin hastaneye götüren Zerrin, Nare ile karşılaştı. Zerrin’e hak verdiğini söyleyen, Nare hiç beklemediği bir karşılık aldı.

Zerrin, kızını alıp uzaklaşırken Kaya ile Ateş hastane önünde restleşti. Kaya, tartışmanın harareti ile silahını ateşe doğrulttu.

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Yaşanacaklara engel olmak isteyen Nare, silahın ateş almasıyla olayların daha da büyümesine neden oldu.

Herkes bundan sonra olacaklardan endişe ederken, Ateş ifadesinde Nare’yi ele vermedi ve kendisini vuran kişiyi görmediğini söyledi.

Deniz’i bırakmak için konağa gelen Alya, bir kez daha Sadakat ile restleşti.

Bir yanına annesini, diğer yanına babasını alan Deniz, duygularını ilk kez bu kadar net anlattı.

Berfin, kocaman bir kamyonetle Albora Konağı’na geldi. Sadakat’in onayı ile aldığı mobilyaları getiren Berfin, Cihan engeline takıldı.

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Burası benim konağım, çivi çakılsa benim haberim olacak

Beklediği karşılamayı bulamayan Berfin, baygınlık geçirdi. Genç kız, kendisine müdahale etmek isteyen Alya’ya izin vermedi ve konaktan ayrıldı.

Deniz’in velayetini Cihan’a vermek istemeyen Alya, özgürlüğüne kavuşmak için diski aramaya başladı.

Nare’den Cihan’ın odasının anahtarını alan Alya, sandıklara saklanan eski fotoğrafları görünce alt üst oldu.

Alya’nın arayışı Cihan’ın gelişi ile son buldu.

Aynı dakikalarda Kartal, Alya’yı özgürlüğe kavuşturacak diskin bulunması için adamlarına talimat verdi:

Cihan’ı kaçıracaksınız

Aradığı diski evde bulamayan Alya, bu kez de şirketin altını üstüne getirdi.

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Berfin’in üzüntüsünün hesabını sormak için şirkete gelen Mirza, Cihan’ı tehdit etti.

Kendini baskı altında hisseden Cihan, evliliği kabul etme nedenlerini tek tek sıraladı ve Mirza’ya boyun eğmedi.

Cihan’a son sözünü söyleyen Alya, şirketten ayrıldı. Cihan, öfkeyle yola çıkan Alya’nın peşine düştü.

Çok geçmeden Cihan’ın yolu kimliği belirsiz adamlar tarafından kesildi. Müdahaleye gücü yetmeyen Alya, Kaya’dan yardım istedi.

Kartal’ın adamları ellerini kollarını bağladıkları Cihan’ı dövdü. Kanlar içinde kalan Cihan, ‘ölsem de o diski size vermeyeceğim’ diyerek meydan okumaya devam etti.

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Cihan’ın olduğu yere bulan Alya, dengesini kaybedip düşünce çantasında diski buldu.

Cihan, sevdiği kadını aklayacak delili çoktan ona teslim etmişti…

Alya, karşısında Enver’i görünce şaşkına döndü. Diski bulmak için uğraştıklarını söyleyen Enver’i ardında bırakan Alya, Cihan’ı kanlar içinde buldu.

Alya, Cihan’a aylardır beklediği şeyleri söyledi: