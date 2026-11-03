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Uzak Şehir'in 71. bölümde neler oldu? Cihan, bebeği öğrenmeye çok yakın... Alya'yı köşeye sıkıştıran şart

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Uzak Şehirin 71. bölümde neler oldu Cihan, bebeği öğrenmeye çok yakın... Alyayı köşeye sıkıştıran şart
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 01:07

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer'i kadrosunda buluşturan, AyNA Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir 71. bölümü ile ekranlardaydı...

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Dizinin yeni bölümünde;

Cihan, baygınlık geçiren Alya’yı hastaneye götürmek üzereyken Enver’in gelişi her şeyi değiştirdi.

Uzak Şehirin 71. bölümde neler oldu Cihan, bebeği öğrenmeye çok yakın... Alyayı köşeye sıkıştıran şart

Enver’e Alya’yı Yonca Hastanesi’ne götürmesini söyleyen Cihan, ret yanıtını aldı.

Dakikalar sonra Alya, daha önce muayene olduğu hastanedeydi. Hemşireler içeriye sadece Enver’i aldı:

Eşiyim ben

Uzak Şehirin 71. bölümde neler oldu Cihan, bebeği öğrenmeye çok yakın... Alyayı köşeye sıkıştıran şart

Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyen Enver, Cihan’a teşekkür ederek onu uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı…

İçerideki kadınla benim geçmişim var. O bir Albora annesi. Kendi de Albora. Ona ne olduğunu öğrenmeden buradan gitmem

Uzak Şehirin 71. bölümde neler oldu Cihan, bebeği öğrenmeye çok yakın... Alyayı köşeye sıkıştıran şart

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Hastane bahçesinde Alya’dan gelecek haberi bekleyen Cihan, sonunda derin bir nefes aldı:

Kist varmış… Yorgunluk, stres… Hepsi bir araya gelmiş. Sağol…

Hastaneden kaçan Ufuk, yıllardır saklanan mektubu Sadakat’e ulaştırdı. Elinde zarfla, kardeşinin yanına giden Sadakat, yıllardır kendisinden saklanan gerçekleri öğrendi.

Uzak Şehirin 71. bölümde neler oldu Cihan, bebeği öğrenmeye çok yakın... Alyayı köşeye sıkıştıran şart

Cihan, Kadir’den Ecmel’in Nadim’in konağında aşiret reisleri ile bir araya geldiğini öğrendi.

Alya’ya yapılanın hesabını sormaya kararlı olan Cihan, konağı bastı.

Ecmel, bir anlık dalgınlıkla kaçmayı başarırken, peşinden bir an olsun ayrılmayan Cihan, onu köşeye sıkıştırmayı başardı.

Uzak Şehirin 71. bölümde neler oldu Cihan, bebeği öğrenmeye çok yakın... Alyayı köşeye sıkıştıran şart

Cihan, silahını Ecmel’e doğrultmuş ondan Alya’yı aklayacak kayıtlar isterken etraflarını saran maskeli adamlar ikisini de bayılttı.

Cihan, kendine geldiğinde Ecmel’in kaçırıldığını öğrendi.

Ecmel’in kaçırılma emrini veren kızını koruyacağına yemin eden Kartal’dı…

Uzak Şehirin 71. bölümde neler oldu Cihan, bebeği öğrenmeye çok yakın... Alyayı köşeye sıkıştıran şart

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Cihan ile konuşmak için şirkete giden Alya, uzun zaman sonra ona korkularından bahsetti.

İkilinin konuşması Mirza’nın telefonu ile yarım kaldı:

Sadakat Hanım nişan gecesi bizi yemeğe çağırmıştı, davetinize icabet edeceğiz.

Hastanedeki Şimal’i görmeye giden Kaya, Ateş Baybars ile karşılaşınca ipler gerildi.

Ateş’in sözlerine sinirlenen Nare, ona tokat attı.

Uzak Şehirin 71. bölümde neler oldu Cihan, bebeği öğrenmeye çok yakın... Alyayı köşeye sıkıştıran şart

Albora Konağı, Zemherioğlu Ailesi’ni ağırlamak için hazırlandı. Babasının evleneceği kadının geleceğini öğrenen Deniz, onlarla sofraya oturmayı reddetti ve annesini konağa çağırdı.

İki aile akşam yemeğinda bir araya geldi. Sadakat’in isteği ile Berfin’e konağı gezdiren Cihan, nişanlısına bir teklifte bulundu:

Sen çok küçüksün, ben senin iki katın yaşındayım. Hakkında araştırma yaptım, çok başarılı bir öğrenciymişsin. Avukat olmak istiyormuşsun. Bu evlilik kağıt üzerinde kalacak. Sana İstanbul’da bir ev açarım. Çok istediğin okulunu okursun

Sessizce ‘Çok uzun’ diye mırıldanan Berfin, Cihan’ın teklifini ‘Ben seninle evlenmek, senin kadının olmak istiyorum’ diyerek reddetti.

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Uzak Şehirin 71. bölümde neler oldu Cihan, bebeği öğrenmeye çok yakın... Alyayı köşeye sıkıştıran şart

Konağa gelen Alya, Cihan ile Berfin’i konuşurken gördü. Durumu bozuntuya vermeyen Alya, hayırlı olsun dileklerinin ardından Deniz’İn yanına gitti.

Onun bu soğuk kanlılığı Cihan’ı şaşırttı.

Uzak Şehirin 71. bölümde neler oldu Cihan, bebeği öğrenmeye çok yakın... Alyayı köşeye sıkıştıran şart

Ufuk’un telefonu ile gerilen ve kendisini köşeye sıkışmış hisseden Sadakat, baygınlık geçirdi.

Sadakat’e ilk müdahale Alya’dan geldi.

Uzak Şehirin 71. bölümde neler oldu Cihan, bebeği öğrenmeye çok yakın... Alyayı köşeye sıkıştıran şart

Geceyi konakta geçiren Alya, nar aşerdi. Mutfakta Alya ile karşılaşan Cihan, ona içinde bulunduğu durumu anlattı:

Ben sevdiğini kaybetmeye mahkum bir adamım dedim. Sen bunu değiştirirsin sandım. Bak döndüm dolaştım yine aynı yerdeyim

Gün, Enver’in telefonu ile başladı. Alya, Enver’den kendisini aklayacak görüntülerin olduğu diskin bulunduğunu söyledi.

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Haberi sevinçle Cihan’a veren Alya, görüntülerin çoktan ona ulaştığını öğrendi.

Uzak Şehirin 71. bölümde neler oldu Cihan, bebeği öğrenmeye çok yakın... Alyayı köşeye sıkıştıran şart

Aynı dakikalarda Kartal, Ateş’in telefonu Cihan Albora’nın görüntülere kendilerinden önce ulaştığını söyledi.

Konuşmaları duyan Enver yıkılırken, Cihan Alya’ya yeni bir teklifle geldi:

Bu görüntüleri adalete teslim ederim, aklanman 1 saat sürer ama Cihan’ı bana vereceksin, benim nüfusuma geçecek

Uzak Şehirin 71. bölümde neler oldu Cihan, bebeği öğrenmeye çok yakın... Alyayı köşeye sıkıştıran şart

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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