Uzak Şehir'in 7. bölümünde neler oldu? Nikah sonrası ortalık karıştı: Asla gerçekten karın olmayacağım!

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Dizinin önceki bölümünde;

Alya ile uzun uzun konuşan Cihan, evlilik kararını yineledi. Cihan, düğün haberini ailesi ile de paylaştı.

Alya ile evleniyoruz... Davul yok, zurna yok, halay yok, sadece nikah... Tüm Albora'yı bu evliliğe inandırmak zorundayız

Nikah günü geldi, konağın bahçesine dev sofralar kuruldu.

Hazırlıklarını tamamlayan Alya, davetlilerin karşısına çıktı. İkili, Sadakat'in tüm engellemelerine rağmen nikah masasına oturdu.

İmzaların ardından gelinine elini öptüren ve takılarını takan Sadakat Albora, söyledikleri ile buz gibi rüzgarlar estirdi:

Ben Sadakat Albora… Gelinim Alya Albora ve oğlum Cihan Albora'dan tez vakitte sağlıklı bir erkek torun isterim

Dizinin yeni bölümünde;

Sadakat'in sözleri Alya'yı şoke ederken, Deniz'i derinden yaraladı.

Önce annesi ardından ise amcası küçük çocuğa böyle bir şeyin asla olmayacağını söyledi.

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Nikahın şokunu atlatmaya çalışan Alya, odaya girdiğinde gördüğü manzara ile bir kez daha yerle bir oldu.

Alya'yı sakinleştirmek Cihan'a düştü. 'Herkesi bu evliliğe inandırmaktan başka çarelerinin olmadığını' söyleyen Cihan, Alya'ya aralarında hiçbir şeyin olmayacağına söz verdi:

İlla söyleteceksin beni ama ben sana yaklaşabilir miyim?

Konaktan ayrılan Cihan, geceyi Mine'nin yanında geçirdi.

Alboralar için gün kötü başladı. Kahvaltıya hazırlanan Alya, önce odasındaki kıyafetlerin kesildiğini gördü, ardından ise çalışmak istediğini söyledi ve Sadakat Albora ile karşı karşıya geldi.

Sadakat, gelinin kıyafetlerinden sonra ismine de kafayı taktı...

Alya ne biçim isim... Bundan sonra senin adın Aliye... Konaktakilere de söyledim Aliye diyecekler

Mesleğini yapmaya kararlı olan Alya, iş görüşmesi için Mardin'de bulduğu her adrese gitti. Alya, Sadakat Albora'nın kendisinden bir adım önde olduğunu bilmiyordu...

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Alya, son olarak Cihan ile birlikte Mine'nin çalıştığı hastaneye gitti. Mine, Cihan'a Alya'nın cv'sinin çok iyi olduğunu ve işe alınabileceğini söyledi.

Cihan'ın kafasında ise Alya'ya muayenehane açmak vardı...

Yeni kıyafetler almak için Alya'yı dışarıya çıkaran Cihan, alışveriş merkezinde Nare ve Şahin ile karşılaştı.

Kuzenler, günler sonra bir kez daha yüzleşirken, Cihan Şahin'i konağa davet etti.

Şahin'in söylediklerinin doğru olup olmadığını anlamak isteyen Cihan, silahını dayısının kafasına dayadı ve istediğini öğrendi:

Doğru... Dayının bir suçu yok, her şeyi ben yaptım

'Kim gerçek hain' dedikten sonra konağı terk eden Şahin, anne-oğlunu büyük bir hesaplaşmanın ortasına bıraktı.

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Annesi ile amcası arasında anlatılanda daha fazla bir şeyler olduğunu düşünen Cihan, Şahin ile buluştu.

Cihan, konağa döndüğünde Alya ile konuşmayı denedi. Konu Sadakat Albora'ya gelince Cihan konuşmayı bitirdi.

Geceyi Cihan ile aynı odada geçirmek istemeyen Alya, Deniz'in yanında uyudu.

Sabah, konakta Deniz'i bulamayan Alya oğlunun babaannesiyle birlikte kuş avına gittiğini öğrendi. Alya, duruma hemen müdahale ederken Cihan da annesini kesin bir dille uyardı.

Alya'nın beklediği haber Yonca Hastanesi'nden geldi. İşe alındığını öğrenen Alya, görüşmeye gittiğinde karşısında Demir Baybars'ı görünce şoke oldu.

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Olup biteni Mine'den öğrenen Cihan, tüm gücüyle Alya’yı Demir’den uzak tutmak için savaş vermeye başladı.

Öfkeyle konağa dönen Alya, önce Cihan ardından da Sadakat ile hesaplaştı.

Konakta gerilim devam ederken her koldan Cihan’a saldıran Demir, Ecmel’le de güç birliğine gidip Albora’ları parçalamak için kurdukları yeni planı devreye soktular.

Dizinin final bölümünde;

Tüm bunlardan habersiz olan Cihan yöredeki ailelerle yaptığı mutabakattan dolayı sevkiyat için düğmeye bastı. Çok geçmeden jandarma gerçekleştirdiği baskın ile her şeye el koydu.

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Sadakat, ihbarcının peşine düşen Cihan'a hainin Alya olduğunu söyledi.

Korka korka gerçekleri öğrenmek için Alya'nın yanına giden Cihan, duydukları ile yıkıldı.