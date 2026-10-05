Uzak Şehir'in 67. bölümde neler oldu? Alya'dan Cihan'a rest: Enver ile evlenirim!

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Dizinin yeni bölümünde;

Tam uçağa binmek üzereyken, oğlunun kalem kutusunda yasaklı madde tespit edilen Alya, polis tarafından gözaltına alındı.

Deniz’i bir yakınına teslim etmek zorunda olduğunu öğrenen Alya, tercihini Cihan’dan yana kullandı.

Cihan’ın yönlendirmesi ile Alya’ya avukatı olmayı teklif eden Erol, ret yanıtı aldı.

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Alya, oğlunu adliye girişinde karşılaştığı Nare’ye emanet etti:

Deniz sana emanet. Ben gelene kadar yanında kalır mısın? Senden başka kimseye güvenemem.

Erol’dan kendisini Alya ile görüştürmesini isteyen Cihan, amacına ulaştı.

Alya’nın suçlayıcı sözleri Cihan’ın paramparça etti:

Sen gerçekten benim böyle bir şey yapacağıma inanıyor musun? Sence ben bunu yapacak bir adam mıyım?

Cihan, Alya’nın başına gelenlerde Ecmel’in payının olduğunu düşünürken, konuşmanın seyri onu bambaşka bir yere götürdü:

Çanta konaktan çıktı… Annen de yapmış olabilir

Hastanede gördüğü ismin ardından Alya’nın kendi kızı olabileceğini düşünen Kartal, araştırmalara başladı.

Dört bir koldan Alya’nın başını belaya sokan kişiyi arayan Cihan’ın tadı Erol’un telefonu ile kaçtı:

Cihan burada biri var, Budapeşte’den gelmiş… Alya ile görüşmek için diretiyor… Enver Ayhanlı

Enver ile görüşmenin yolunu bulan Kartal, onunla bir anlaşma yaptı.

‘Borcum vardı, ödemeye geldim’ diyen Kartal, Türkiye’nin en iyi avukatı da Alya için harekete geçirdi.

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Avukatı sizin tuttuğunuzu sanacak, özgürlüğüne kavuşacak

Kaya, Demir’in otopsi sonucunu öğrenmek için Zerrin’i aradı. Bu durum İpek’in hiç hoşuna gitmedi.

Sana güzel haberlerim yok Kaya. Sadece boğulma… Bu gidişle çok yakında temize çıkacağım. Sonra da kızımın velayetini senden alacağım

Kartal’ın gücünü arkasına alan Enver, avukat Kamil Boz ile birlikte Alya’yı görmeye gitti.

Enver, Alya’ya onu içeriden çıkarmanın sözünü verdi.

Senden bir beklentim yok, bunu biliyorsun. Öncelik sensin…

Erol’dan kendisini Alya’nın yanına nezarete sokamayacağını öğrenen farklı bir yol izlemeye karar veren Cihan, emniyetin dışında bekleyen adamını bilerek dövdü.

Ardından adamından kendisinden şikâyetçi olmasını istedi. Cihan’ın planı işe yaradı ve şikâyet üzerine nezarete atıldı. Avukat görüşmesinden dönen Alya’nın karşısına Cihan’ı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

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Deniz’in çantasına yasaklı madde koyan kişinin okuldaki hademe olduğunu düşünen Cihan, bütün adamlarını seferber etti.

Sonunda izi sürülen hademenin Batman’da bir köyde olduğu öğrenildi.

Alya için umut verici gelişmeler olduğunu haber alan Enver’in sevinci Kartal’a takıldı:

Hademeyi bulmak kolay, konuşturmak zor… Bakalım bu işin sonu nasıl bitecek

Bütün Batman’ı karış karış arayan Cihan, sonunda hademe Sabri’yi buldu. Ancak bu kovalamaca kimsenin tahmin edemediği bir şekilde bitti.

Gözaltı süresi dolan Alya, savcılığa sevk edildi.

Panikle Kartal’ı arayan Enver Alya’nın tutuklanmasından duyduğu endişeyi anlattı:

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Enver Bey ben çıkacak diyorsam o iş bitmiştir

Duruşma öncesi Alya’yı ziyarete giden Cihan, onu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Mağlubiyeti çoktan kabul eden Alya’nın Cihan’dan istediği tek bir şey vardı: Deniz’i Budapeşte’ye göndermesi…

İkilinin konuşmasının üstüne gelen Enver, bir anda olaya dahil oldu.

Alya, eski aşkından oğlunu Türkiye’den götürmesini istedi.

‘İzin vermem’ diyerek bağıran Cihan, Alya’nın resti ile şoke oldu: