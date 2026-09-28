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Uzak Şehir'in 66. bölümde neler oldu? Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz!

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Uzak Şehirin 66. bölümde neler oldu Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 23:54

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer'i kadrosunda buluşturan, AyNA Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir 66. bölümü ile ekranlardaydı...

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Dizinin önceki bölümünde;

Cihan’ın odasını bomboş gören Deniz, durumu annesine haber verdi. Bir zamanlar nikah masasına oturmak için gün saydığı adamın değişimini görmek Alya’yı şaşırttı.

İkilinin konuşması Ecmel’in gelişi ile yarım kaldı.

Uzak Şehirin 66. bölümde neler oldu Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz

Muvafakatnamenin sahte olduğunu, Alya’nın ise baskı altında olduğu için yalan ifade verdiğini iddia eden Ecmel, bu kez de polislerle kapıya dayandı.

Herkesin kulağı Alya’nın ağzından çıkacak sözlerdeydi…

Uzak Şehirin 66. bölümde neler oldu Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz

Dizinin yeni bölümünde;

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Alya’nın polislerin ‘Bu muvafakatname sahte miydi?’ sorusuna ‘evet’ yanıtını vermesi Alboralar’ı şoke etti.

Hakkındaki suçlamaların ardından Cihan gözaltına alındı.  

Uzak Şehirin 66. bölümde neler oldu Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz

Emineyetten elleri kelepçeli bir şekilde çıkan Cihan, Alya’ya “Aferim, sana yakışanı yap. Doğrudan şaşma” dedi.

Kaya’nın da Alya’ya söyleyecek bir çift sözü vardı: 

Sırf oğlunu alacaksın diye bizi Ecmel’in önüne atmana değdi mi yenge?

Uzak Şehirin 66. bölümde neler oldu Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz

İfade için adliyeye giden Cihan, hiç de beklemediği anda eski bir tanıdıkla karşılaştı: Aslan Baybars

Kız kardeşi Şeyda’nın ölümünden Cihan’ı sorumlu tutan Aslan, intikam yeminleri etti.

Uzak Şehirin 66. bölümde neler oldu Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz

Alya’nın kaldığı otele giden ve yardım teklif eden Ecmel, Cihan’ın gelişi ile şaşkına döndü.

Alya’nın şikayetini geri çekmesi ile serbest kalan Cihan, Deniz’in Mardin’de kalacağını ve onu hiçbir yere göndermeyeceğini söyledi.

Uzak Şehirin 66. bölümde neler oldu Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz

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İkili arasındaki inatlaşma büyük bir krizi dönmek üzereyken olaya Erol müdahale etti ve Alya oğlu ile birlikte konağa döndü.

Sevkiyatlarına engel olduğu düşündüğü Cihan’ı yok etmeye kararlı olan Kartal, Aslan ve Nadim ile işbirliği yaptı.

Uzak Şehirin 66. bölümde neler oldu Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz

Cihan’ın zoru ile konağa dönen Alya, Sadakat’in “Sen buraya hangi yüzle döndün” sorusuyla deliye döndü.

Bir oğlunuz toprağın altındayken diğer oğlunuzu gözü yaşlı beklemeyin istedim. Girdim içeri ‘şikayetçi değilim’ dedim. Pişman mıyım, çok pişmanım. Bundan sonra dişe diş. Vicdansızlık mı? Öğrenirim… Bunu siz istediniz. Bunu sen istedin!

Kaya’yı arayarak kızını görmek istediğini söyleyen Zerrin, sabah ilk iş Demir’in cesedini teşhis için Ali Tıp’a gitti.

Uzak Şehirin 66. bölümde neler oldu Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz

Çıkışta Zerrin’in önünü kesen Ateş, ‘Demir’in sen mi öldürdün’ diye sordu. Karşısındaki kadından yanıt alamayan Aslan  ‘Eğer sen öldürdüysen eline sağlık’ dedi.

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Uzak Şehirin 66. bölümde neler oldu Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz

Uyandığında Deniz’i yanında bulamayan Alya panik oldu. Vakit kaybetmeden Cihan’ı aradı ve Deniz’in okula başladığını öğrendi.

Zerrin’i Ateş ile konuşurken gören Kaya, öfkeden deliye döndü.

Şimal için konağa gelen Zerrin, Kaya’nın soruları karşısında sessiz kalırken, İpek kıskançlık krizine girdi.

Uzak Şehirin 66. bölümde neler oldu Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz

İkili arasında sesler yükselirken, olayın iç yüzünü Cihan anlattı.

Demir’in cesedi bulunmuş. Zerrin teşhis gitmiş. Nadim ile Ateş de oradaymış

Cihan’ın Alya’ya karşı olan tavrının farkında olan Sadakat, oğlunu gerçeklerle yüzleştirdi.

Bir yanın o kadını itiyor, diğer yanın çocuğa sığınıp yanında tutuyor. O kadın gitmeli…

Uzak Şehirin 66. bölümde neler oldu Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz

Deniz ile birlikte Budapeşte’ye dönmenin planlarını yapan Alya, Ecmel ile Nare’den yardım istedi.

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Erzak dağıtımı için köylere doğru yola çıkan Sadakat, yolda fenalaştı. Sadkat’in imdadına tesadüfen oradan geçen Kartal yetişti.

Uzak Şehirin 66. bölümde neler oldu Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz

Kartal, dizinden yaralanan Sadakat’i hastaneye götürdü. Gördüğü  ‘Fikriye Gürdel kemoterapi servisi’ Kartal’ı geçmişe götürdü.

Öğrendiği ise derinden sarstı:

Doktorlarımızdan Alya Albora’nın annesi. Hastanenin sahibi Cihan Albora’nın eşi. Ayrıldılar ama hem hastaneyi, hem Albora’yı bıraktı artık kendi soyadını kullanıyor: Alya Smith

Yaptığı planı başarıyla uygulayan Alya, Cihan’ı atlatmayı başardı.

Uzak Şehirin 66. bölümde neler oldu Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz

Durumu fark eden Cihan, soluğu havalimanında aldı.

Deniz ile birlikte Budapeşte’ye dönüşün hayalini kuran Alya, tüm çabasına rağmen Cihan’a yakalandı.

Uzak Şehirin 66. bölümde neler oldu Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz

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 “Sözünü tutmuşsun ama bedeli var” diyen Cihan, Deniz'in çantasından çıkanları görünce şoke oldu.

Uzak Şehirin 66. bölümde neler oldu Alya, herkese meydan okudu: Bunu siz istediniz

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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