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Uzak Şehir'in 65. bölümde neler oldu? 'Cihan bu sen misin?'

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 00:28

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer'i kadrosunda buluşturan, AyNA Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir 65. bölümü ile ekranlardaydı...

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Dizinin yeni bölümünde;

Hapisten çıkan Zerrin, soluğu Albora Konağı’nda aldı. Bebeğini almak için mücadele eden Zerrin’e destek Nare’den geldi.

Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin

İpek ve Şimal’i kaçıran Zerrin, onları kendi konağına götürdü.

Sadakat ile Nare arasındaki uçurum her geçen gün biraz daha açıldı. Nare’yi Zerrin’e yardım ettiği için suçlayan Sadakat, kızının acısını küçümseyince karşısında bastırılması zor bir isyan gördü:

Sen benimle acı mı yarıştırıyorsun? Sen benim yasımı anlayamazsın çünkü gömdüğümü tanımadın bile!

Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin

Deniz’in Cihan ile birlikte İstanbul Havalimanı’nda olduğunu öğrenen Alya hemen yola çıktı.

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Havalimanına ulaştığında oğlunu görmeyi ümit eden Alya, Cihan’ın kusursuz planı ile yüzleşti.

Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin

Bütün polisle Deniz ile Cihan’ın durdurulduğunu düşünürken, onlar çoktan Mardin sınırlarına giriş yapmışlardı…

Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin

Cihan Deniz aylar sonra Albora Konağı’na döndü. Sadakat, torununu özlemle karşılarken Nare’nin ilk sorduğu kişi Alya oldu.

Annesi nerede? Sen ölürdün de onu geride bırakmazdın ne oldu? Demek ki tek değişen ben değilmişim…

Torununu kaçırma girişimi başarısız olan Ecmel, Albora Konağı’nın kapısına dayandı.

Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin

Erol, sahte pasaport düzenleyen kişinin Ecmel Albora olduğunu söyleyip ondan şikayetçi oldu.

Mardin uçağına biniş kartındaki hata yüzünden alınmayan Alya’ya yardım hiç tanımadığı birinden geldi.

Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin

Alya hayatını kökten değiştirecek ismi de ilk kez bu sayede duydu: Ben Kartal Varlı…

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Kaya’nın zar zor ikna ettiği Zerrin, İpek’i serbest bıraktı. Şimal’i de babasına teslim etti.

Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin

Fidan’ın Kaya’dan tek bir isteği vardı: Zerrin’den şikayetçi olmayacaklar…

Ölümle tehdit edildiğini ve Zerrin’in cezasız kalmasına razı gelmeyeceğini söyleyen İpek, önce Kaya ardından da Cihan engeline takıldı.

Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin

Yaşananlara sessiz kalamayan Nare’nin de söyleyecek bir çift sözü vardı:

Bir anne 3 aydır çocuğuna hasret. 2 saat görmesine izin verseydiniz bunlar olmayacaktı. Yapmadınız! Senin suçun bununla evlenmek İpek

Nihayet Alya, saatler sonra konağa ulaştı. Sadakat, gelinine öfke dolu gözlerle bakarken Nare onu her zamanki sıcaklığı ile karşıladı.

Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin

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Yaşattıklarının hesabını sormaya çalışam Alya, karşısında buz gibi bir Cihan buldu.

Deniz’i korumak için bir arada kalmaya mecbur olduklarını söyleyen Cihan, belli etmese de aldığı karşılıkla derinden sarsıldı:

Ben artık oğlum için bile sana mecbur olmam

Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin

Erol’un yaptığı itirazlar sonunda sonuç verdi. Sadakat’in ayağındaki kelepçe çıkarıldı. Alya’nın ‘geçmiş olsun’ dediğini duyan Sadakat onu kovdu.

Bütün çabaları sonuçsuz kalan Alya, ‘Ecmel ile anlaşmaya gidiyorum’ diyerek konaktan çıktı:

Bu savaş bitsin diye gidiyorum, oğlum kurşunların arasında büyümesin diye gidiyorum

Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin

Ecmel ile aylar sonra yüz yüze gelen onunla anlaştı.

Alya Deniz’i alıp gidecek, Ecmel de torununu arada bir ziyaret edecek…

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Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin

Oğlunun hayatındaki tehdidi ortadan kaldırdığını düşünen Alya, Cihan’a ‘Artık sana mecbur değiliz’ diyerek meydan okudu.

Tam o sırada İpek’ten gelen telefon her şeyin seyrini değiştirdi.

Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin

Nare’nin bir barda olduğunu öğrenen Kaya, Cihan ve Alya onu almaya gittiler.

Yaka paça konağa getirilen Nare, en ağır cümleyi annesine kurdu:

Sen evlat katilisin! Sen yaptıklarının bedelini evlat katili olarak ödedin

Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin

Cihan’ın odasını bomboş gören Deniz, durumu annesine haber verdi. Bir zamanlar nikah masasına oturmak için gün saydığı adamın değişimini görmek Alya’yı şaşırttı.

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İkilinin konuşması Ecmel’in gelişi ile yarım kaldı.

Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin

Muvaffakatnamenin sahte olduğunu, Alya’nın ise baskı altında olduğu için yalan ifade verdiğini iddia eden Ecmel, bu kez de polislerle kapıya dayandı.

Herkesin kulağı Alya’nın ağzından çıkacak sözlerdeydi…

Uzak Şehirin 65. bölümde neler oldu Cihan bu sen misin

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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