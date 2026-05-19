Uzak Şehir'in 62. bölümünde neler oldu? Otel odasında romantik teklif

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Gizlice nikah hazırlığı yapan Kadir ile Pakize, İhtiyar'a yakalandı. Yükselen seslere koşan Cihan, duruma müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İhtiyar'a karşı son kozunu oynayan Kadir, sonunda onu ikna etmeyi başardı.

Kızımı sana veriyorum ama bir şartla !Önce söz, nişan sonra düğün...

Kadir, sözünü tuttu Pakize'yi ailesinden istedi.

Güzel başlayan gün Feyyaz'ın planını uygulamasıyla kabusa döndü.

Dizinin yeni bölümünde;

Kadir ile Pakize'nin büyük hevesle beklediği isteme töreni, Feyyaz'ın hamlesiyle kana bulandı. Herkes durumu ağır olan ve yaşam mücadelesi veren Pakize için dua ederken, Kadir içten içe intikam yeminleri etti.

Haberin Devamı

Şimal'i de alıp eve dönmek isteyen Zerrin, Kaya engeline takıldı. İpek'le evleneceğini söyleyen Kaya, Zerrin'i bebeği almadan istediği yere gidebileceğini söyledi.

Bebeğinin alınmasından Şahin'i sorumlu tutan Nare, konağa yerleşti. İkili arasındaki uçurum her geçen gün biraz daha büyüdü.

Sadakat'in hareketlerinden bir planı olduğunu hisseden Alya, düşüncelerini Cihan ile paylaştı.

Söylediğin her şey olsa, sana bir şey olduktan sonra ne kıymeti kalacak?

Alya'yı rahatlatmak için her yolu deneyen Cihan, ona hayallerini anlattı.

Bana bir şey olmayacak. Ben Albora Meydanı'nda düğün yapacağım. O düğünde halay başı annem olacak... Bana 'evet' diyebilecek misin?

Planını başarıyla uygulayan Cihan, Feyyaz'ı jandarmaya yakalattı.

Müjgan ile birlikte Dİyarbakır'a dönmeye hazırlanan Meryem, öncesinde Sadakat ile konuştu.

Eğer oğlumun babası Feyyaz çıkarsa bunu kimse bilmeyecek...

Meryem, herkesle vedalaştıktan sonra konaktan ayrıldı. Bu veda hem Cihan, hem de Alya için derin bir nefesi beraberinde getirdi.

Haberin Devamı

Cihan, uzak kaldığı Alya'sına söylemek isteyip de söyleyemediği ne varsa hepsini tek tek sıraladı...

Zerrin umudunu kaybetmek istemeyen Demir, son ana kadar DNA testinin sonucuna müdahale edebilmek için uğraştı.

Test sonucunu almak için hastaneye doğru yola çıkan Alya ile Cihan'ın yolu Vurgun'un kızı Hera tarafından kesildi.

Cihan, Hera'nın tüm şartlarını Boran'ın yerini söylemesi karşılığında kabul etti.

DNA sonucunu alan ve baba olduğunu öğrenen Kaya, Şimal'in konağa götürdü. Kaya'ya engel olmaya gücü yetmeyen Zerrin'e en büyük destek Alya ile Cihan'dan geldi.

Haberin Devamı

Olcay'ın verdiği adrese giden Cihan, Boran'ı eliyle koymuş gibi buldu. Boran ile yüzleşen ve ona babasının katili olduğunu bildiğini söyleyen Olcay'ın bir sürprizi daha vardı: Bulgarlara haber vermek...

Cihan, yaşanan her şeyi lehine çevirdi. Boran'a onu koruyacağını söyleyerek Deniz'in velayetini Alya'ya vermeye ikna etti.

Feyyaz'la olduğu gibi Bulgarlarla buluşmaya da jandarma ile birlikte giden Cihan, bu planını da başarıyla tamamladı.

Cihan'ın kaybolduğunu ver herkesin onu aradığını düşünen Alya, her seferinde Kaya'yı arayarak iyi bir haberin gelmesini bekledi.

Haberin Devamı

Sonunda telefonuna gelen mesajın peşine giden Alya, Cihan'ı kurtaracağını düşünerek verilen adrese gitti.

Panikten ne yapacağını şaşıran Alya, hayatının sürprizi ile karşılaştı. Deniz'in velayetini alan Cihan, Alya'ya evlenme teklif etti.