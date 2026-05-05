Uzak Şehir'in 60. bölümünde neler oldu? Alya ve Deniz'i kim kaçırdı?

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Kaya kucağında Şimal ile eve döndüğünde onlar karşılayan Sadakat oldu.

Bebeğin kaçırıldığını öğrenen Demir, öfkeden deliye dönerken; Kaya’ya haber vermekle suçladığı Zerrin’i kaçırmaya çalıştı.

Demir’i etkisiz hale getirmenin bir yolunu bulan Zerrin, onu ıssız bir yerde bırakarak kaçtı.

Hastaneye giden ve Şahin’e her şeyi anlatan Zerrin’in abisinden istediği tek bir şey vardı:

Yalvarırım beni kızıma götür

Zerrin’in Kaya ile yüzleşmesi beklemediği kadar sert oldu:

Haberin Devamı

Ben çocuğumu öldü bildim! Siz peşine düşmeseydiniz öldü bilmeye devam edecektim. O testin sonucu çıkacak, ben çocuğun babası olduğumu ispatlayacağım. Mahkeme açıp, velayeti alacağım. Kızım benimle yaşayacak! Sen de git Demir ile yaşa!

Alya ve Cihan’ın araya girmesiyle sakinleşen Kaya, Zerrin’in kızının yanında kalmasına ikna oldu.

Kendini köşeye sıkışmış hisseden Demir, adamlarına DNA testinin sonucunu değiştirmeleri için talimat verdi.

Serhat’ı ziyaret için hastaneye giden Meryem, Alya ve Cihan ile karşılaştı. Serhat ile tanışan Deniz, onu konağa davet etti.

Durumdan huzursuz olan Alya, Cihan’a sitem etti.

Ablasına Serhat’a DNA testi yaptırma konusunda ısrar eden Müjgan olumsuz yanıt aldı.

Çocuk Cihan’dan mı, Feyyaz’dan mı bilmiyorum… Ben yıllarca Cihan’dan olma ihtimaline tutundum. Bu umudu benim elimden alma!

Hem Meryem’in tavırları hem de yaşı Sadakat’in kafasını karıştırdı. Küçük çocuğun torunu olma ihtimalini göz ardı etmeyen Sadakat, gizlice Serhat’ı araştırmaya başladı.

Deniz ile Alya’nın Engin’in davetine gideceğini öğrenen Cihan, onları vazgeçirmek için elinden geleni yaptı ama başarılı olamadı.

Haberin Devamı

Meryem; Serhat, Deniz, Alya ve Cihan’ın terastaki uçurtma keyfini sessizce izlerken, Müjgan ise ablasına verdiği sözü unuttu.

Gizlice Cihan’ın odasına giren ve test için ihtiyacı olan şeyi bulmaya çalışan Müjgan, Meryem’e yakalandı.

Çok geçmeden odaya gelen Alya ve Cihan, iki kardeşi karşılarında görünce şoke oldu.

Meryem, kardeşinin odalarını karıştırdığını söylese de ikisi de buna ikna olmadı.

Cihan, Alya’yı eve götürürken Feyyaz tarafından yolları kesildi.

Ver Meryem’i gideyim yoluma

İkilinin konuşmasında sesler yükselip, yumruklar konuşmaya başlayınca duruma Alya müdahale etti.

Haberin Devamı

Cihan’ı arabaya döndürmeye çalışan Alya, sesini yükseltti.

Alya’nın güvenliğinden endişe eden Cihan, tüm ısrarına rağmen onu konağa götürmeyi başaramadı.

Meryem için çok üzgünüm ama söz konusu oğlumsa hiç kimse umurumda değil! Ben herkesten, her şeyden önce oğlumu düşünürüm.

Alya, Deniz’i de alıp Engin Şef’in workshop’una gitti. Cihan’ın adamları da onları yalnız bırakmadı.

Aynı dakikalarda Sadakat, Şahin ve Fidan durumu ağırlaşan Nare’yi kurtarmak için harekete geçmek üzereydi…

Alya ve Deniz’i kaçırma planları yapan bir grup Kadir’i etkisiz hale getirdi.

Haberin Devamı

Oğlunun çığlıklarını duyan Alya, Cihan’dan yardım istedi:

Cihan bir şeyler oluyor koş ne olur!

İkilinin konuşması yarım kaldı. Deniz ve Alya kaçırıldı..

Neler olduğunu anlamaya çalışan Cihan, toplantı çıkışı pusuya düşürülürken aklında sadece karısı ve oğlu vardı…