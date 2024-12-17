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Dizinin Ã¶nceki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Cihan ile konuÅŸan Alya, evlenme teklifini kabul etti ve ona ÅŸartlarÄ±nÄ± sÄ±raladÄ±.

Cihan, Alya'nÄ±n tÃ¼m ÅŸartlarÄ±nÄ± kabul ederken, ikilinin konuÅŸmasÄ± silah sesi ile bÃ¶lÃ¼ndÃ¼.

Alya'yÄ± vuran kiÅŸi Sadakat Albora'ydÄ±â€¦

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Alya bir anda kanlar iÃ§inde kalÄ±rken, Cihan annesini olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmez bir ÅŸekilde Doktor Murat'Ä± arayan Cihan, ona bÃ¼tÃ¼n ekibiyle birlikte ÅŸirketteki revire gelmesini sÃ¶yledi.

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Alya'yÄ± hastaneye yetiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, Deniz'den gelen telefon Cihan'Ä±n Ã§aresizliÄŸini iki katÄ±na Ã§Ä±kardÄ±.

Abisinin ÅŸirkete Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Kaya, konaktan Ã§Ä±kmak Ã¼zereyken annesi Sadakat ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Kaya ile Nare'ye Alya'yÄ± vurduÄŸunu sÃ¶yleyen Sadakat'in bir de isteÄŸi vardÄ±:

Söyle Cihan'a yaÅŸatmasÄ±n o kadÄ±nÄ±

Durumun giderek daha da kritikleÅŸmesi, Mine ile Cihan'Ä±n yollarÄ±nÄ± bir kez daha kesiÅŸtirdi.

Mine, Alya'yÄ± kayÄ±tsÄ±z bir ÅŸekilde hastaneye soktu. Ameliyat iÃ§in ihtiyaÃ§ duyulan kanÄ± ise Åžahin verdi.

AdamlarÄ±na bir dizi talimat veren Cihan, ameliyatÄ±n ardÄ±ndan Alya'yÄ± konaÄŸa gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

TÃ¼m soÄŸukkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile konaÄŸÄ±n avlusunda bekleyen Sadakat sadece "geÃ§miÅŸ olsun" demekle yetindi...

Cihan'Ä± "Onu bu konaÄŸa getirmeye nasÄ±l cesaret ediyorsun? YarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±m iÅŸi tamamlayacaÄŸÄ±mdan hiÃ§ mi korkmuyorsun?" diyen Sadakat, oÄŸlunun meydan okumasÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±:

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Alya'ya bir dokun o zaman Cihan'Ä± alÄ±p giderim, yüzümüzü göremezsin!

Åžahin'i bir anda karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶ren Sadakat, bÃ¼tÃ¼n Ã¶fkesini ondan Ã§Ä±kardÄ±. HakkÄ±nda sÃ¶ylenen her ÅŸeyi duyan Åžahin, Kaya'nÄ±n tÃ¼m engelleme Ã§abasÄ±na raÄŸmen Ã¶fkeyle konaktan Ã§Ä±ktÄ±.

Nare'nin arayÄ±ÅŸlarÄ± da Åžahin'i geri dÃ¶ndÃ¼rmeye yetmedi.

BabasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in cezaevine giden Åžahin, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ fotoÄŸrafla ÅŸoke oldu. Ecmel, oÄŸluna Sadakat'in genÃ§lik aÅŸkÄ± olduÄŸunu anlattÄ±...

O Sadakat konaÄŸÄ±n yanaÅŸmasÄ±ydÄ±... Çok güzeldi, baÅŸtan çÄ±kardÄ± beni. KarÄ±m yapacaÄŸÄ±mÄ± sandÄ±, vurdum tekmeyi. Ä°ntikam yeminleri etti... Abim memlekete bir geldi, kolunda Sadakat. Abime anlattÄ±m ama dinlemedi beni... Benden intikam almak için abimle evlendi... O kadÄ±n bir felaket oÄŸlum! Ä°liÅŸkim bilinsin istemedim, onuruma yediremedim... Sen gerçeÄŸi bil oÄŸlum!

BabasÄ±ndan Ã¶ÄŸrendikleri ile eve dÃ¶nen Åžahin, Zerrin'e bir daha 'Kaya ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceksin' dedi.

Ã‡ok geÃ§meden Alya kendine geldi. GÃ¶zÃ¼nÃ¼ aÃ§ar aÃ§maz karÅŸÄ±sÄ±nda Cihan'Ä± gÃ¶ren Alya'nÄ±n ilk sorusu "Beni kim vurdu?" oldu.

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Alya'nÄ±n polisi arama teklifini her fÄ±rsatta geÃ§iÅŸtiren Cihan, ona bunu yapanÄ±n kim olduÄŸunu Ã¶ÄŸreneceÄŸini sÃ¶yledi.

Her ÅŸeyle tek baÅŸÄ±na baÅŸ etmeye Ã§alÄ±ÅŸan Cihan, Åžahin'in babasÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrendi.

Ä°ÅŸleri dÃ¼zene sokmak isteyen Nedim, Cihan'Ä± aradÄ±. Cihan Albora, ondan herkesi toplayÄ±p ÅŸirkete getirmesini istedi.

Cihan, toplantÄ±da ÅŸartlarÄ±nÄ± tek tek sÄ±raladÄ±... Taraflar baÅŸta itiraz etseler de sonunda kazanan Cihan oldu.

Ecmel'den babasÄ±nÄ±n Cihan Albora ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Demir, Alboralar'Ä±n ÅŸirketine gitti ve Nedim'e hesap sordu.

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Alya'nÄ±n toparlanmasÄ±nÄ± fÄ±rsat bilen Sadakat, ona "Seni ben vurdum" dedi. OÄŸlunun Alya ile evlenmesine mani olmaya Ã§alÄ±ÅŸan Sadakat, meydan okumayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

Ya bu kadÄ±nla evlenmeyeceksin yada anneni hapishaneye göndereceksin, seçimini yap!

Aile iÃ§indeki hesaplaÅŸma polislerin gelmesiyle yarÄ±m kaldÄ±.

Alya HanÄ±m hakkÄ±nÄ±zda silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dair bir ihbar var. Åžahin Albora, sizin Sadakat Albora tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± söylüyor...

Åžahin'in beklenmedik ihaneti Cihan, Kaya ve Nare'yi derinden sarstÄ±.

SoluÄŸu Åžahin'in yanÄ±nda alan Cihan, duyduklarÄ±yla daha da ÅŸoke oldu.

Annenin babamla iliÅŸkisi varmÄ±ÅŸ...Gerçek bu, ben sana yalan söylemem!

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HÄ±rsÄ±nÄ± alamayan Sadakat, Ecmel'in evine gitti ve geÃ§miÅŸi karÄ±sÄ± ile kÄ±zÄ±na da anlattÄ±. Durumu haber alan Kaya, abisi ve ablasÄ±nÄ± da yanÄ±na alarak annesinin yanÄ±na gitti.

Åžahin'in anlattÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyin doÄŸru olduÄŸunu bir kez de annelerinin aÄŸÄ±zÄ±ndan duyan Cihan, Kaya ve Nare ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

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Bu durum Kaya ve Zerrin'in arasÄ±na aÅŸÄ±lmaz bir duvar Ã¶rdÃ¼.

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n kendisinden bir cevap beklediÄŸini bilen Sadakat, onlara her ÅŸeyi anlattÄ±.

Alya ile uzun uzun konuÅŸan Cihan, evlilik kararÄ±nÄ± yineledi. Cihan, dÃ¼ÄŸÃ¼n haberini ailesi ile de paylaÅŸtÄ±.

Alya ile evleniyoruz... Davul yok, zurna yok, halay yok, sadece nikah... Tüm Albora'yÄ± bu evliliÄŸe inandÄ±rmak zorundayÄ±z

Cihan, nikah Ã¶ncesi Alya ve Deniz'i de alÄ±p kardeÅŸi Boran'Ä±n mezarÄ±na gitti. KocasÄ±na karÅŸÄ± kendini mahcup hisseden Alya, Cihan'dan Boran'Ä±n taktÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± istedi...

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Dizinin final sahnesinde;

Nikah gÃ¼nÃ¼ geldi, konaÄŸÄ±n bahÃ§esine dev sofralar kuruldu.

HazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan Alya, davetlilerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Ä°kili, Sadakat'in tÃ¼m engellemelerine raÄŸmen nikah masasÄ±na oturdu.

Ä°mzalarÄ±n ardÄ±ndan gelinine elini Ã¶ptÃ¼ren ve takÄ±larÄ±nÄ± takan Sadakat Albora, sÃ¶yledikleri ile buz gibi rÃ¼zgarlar estirdi: