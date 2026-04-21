Uzak Şehir'in 58. bölümünde neler oldu? Geçmişin yükü Alya'nın omuzlarında

Dizinin yeni bölümünde;

Meryem’in konağa gelişi Alya’yı alt üst etti. Durumu belli etmemeye çalışsa da Cihan, onun rahatsızlığını farkındaydı.

Meryem’e karşı hislerinin olmadığını Alya’ya anlatmaya çalışan Cihan, sonunda başarılı oldu.

Benim ona karşı hissettiğim tek ey geçmişe minnet, sakın kendini onunla bir tutma

Yalçın’ın telefonu ile hastalarından birinin durumunun kritik olduğunu öğrenen Alya, vakit kaybetmeden yola koyuldu. Cihan da onu yalnız bırakmadı.

Zerrin’i şantaj ile boşanmaktan vazgeçiren Demir, onu yeniden konağa getirdi.

Demir’in istediği her şeyi eli mahkum kabul eden Zerrin, sonunda kızına kavuştu.

Köye vardığında hastasının durumunun kritik olduğunu gören Alya, vakit kaybetmeden ameliyata başladı.

Hastasını son anda kurtaran Alya, babasına bebeğin ölü doğduğunu haber verince saldırıya uğradı.

Cihan’ın baskısıyla özür dileyen babaya Alya’nın tepkisi sert oldu:

Sen git canını hiçe sayan karından özür dile terbiyesiz!

Günler sonra kardeşiyle konuşan Meryem, ondan Serhat’ı telefona vermesini istedi.

Gözyaşlarını tutamayan Meryem’in sözleri geçmişin bir izini daha gün yüzüne çıkardı:

Oğluma iyi bak Müjgan

Zerrin’in neden Demir’e döndüğüne anlam veremeyen Kaya, İpek’e bildiği bir şey olup olmadığını sordu:

Zerrin bir süre önce bana geldi. Seni benim ondan daha çok sevdiğimi söyledi. Seninle olması gerekenin ben olduğumu… Bebeğinizi kaybettikten sonra sana olan sevgisinin yıprandığını, bittiğini söyledi…

Her geçen gün Meryem’in Cihan’ın hayatındaki yerini vurgulayan Sadakat’e ilk uyarı Nare’den geldi.

Alya’ya karşı kendini mahcup hisseden Meryem, düşüncelerini onunla paylaştı.

Alya ise kendine has tarzı ile Meryem’e gereken cevabı verdi.

Siz Cihan’ın geçmişisiniz… Onunla benim aramdaki gerçek sizi rahatsız etmeyecekse sizin durumunuz beni neden rahatsız etsin?

Akşam yemeği sonrası Cihan ile Alya’yı eve bırakan Cihan, apartmana yeni taşınan Engin Şef’i görünce kıskançlık krizine girdi.

Erol’u şirkete çağıran Cihan, ondan Engin’i araştırmasını istedi.

Annesini arayıp Meryem ile Cihan’ı evlendirmesini isteyen Boran, annesi ile buluştu.

Sadakat’in Boran’a iki şartı vardı. İlki Ecmel’in yanından ayrılması; ikincisi ise Cihan ile Meryem evlendiği gün Deniz’in velayetini Alya’ya vermesi…

Nare’nin fenalaştığını gören Alya, duruma hemen müdahale etti. Alya, Nare’ye hamileliğinin riskli olduğunu söylese de o buna ikna olmadı:

Sen iyi bir doktorsun, sen beni yaşatırsın… Ben bu çocuğu doğurmak istiyorum

Annesinin ilk şartını yerine getiren Boran, kendine ev tuttu ve Ecmel’e resti çekti.

Oğlunu görme bahanesi ile Albora Konağı’na giden Boran, Meryem’i kullanarak geçmiş defterleri açtı.

Boran ile Deniz’in masadan kalkması ile başlayan gerilim, Feyyaz’ın telefonu ile daha da yükseldi.

Konuşma sonrası tansiyonu düşen Meryem’e ilk müdahale Alya’dan geldi.

Yerdeki kolyeyi bulan Sadakat, emanetini Meryem’e verirken; Boran, Alya ile Cihan’ı yeni bir kriz ile karşı karşıya bıraktı.

Boran’ın “Meryem bu Cihan’ın sana taktığı kolye değil mi?’ sözleri Alya’ı şaşırttı.

Üzerine yıllar önce kabusla biten düğünün görüntülerini izleyen Alya’nın Cihan’a söyleyecekleri merak konusu oldu…