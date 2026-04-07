Uzak Şehir'in 56. bölümünde neler oldu? 'Sen benim emanetimsin Meryem'

Dizinin önceki bölümünde;

Alya ve Deniz’i konakta tutmak için yapacak bir şeyi kalmadığını anlayan Cihan, sevdiği kadına yeni evin anahtarını elleriyle verdi.

Ben ayaklarımı her zaman sağlam basmaya çalıştım toprağa ama bu sefer toprak ayaklarımın altından çekildi. Yapacak bir şeyim yok…

Alya, konaktan ayrılmanın hazırlıklarını yaparken Boran çarşıda karşılaştığı Müjgan’dan Meryem’in hapiste olduğunu öğrendi.

Müjgan, ablasına Cihan’ın yardım ettiğini söyledi. Boran, öğrendiklerini vakiy kaybetmeden Alya’ya da haber verdi:

Meryem burada… Hapiste… Boşandığı kocasını bıçaklamış. İnanmıyorsan git kendin gör, Cihan da yanında zaten…

Boran’ın sözleriyle kafası karışan Alya, hapishaneye gitti ve Meryem ile Cihan’ı el ele gördü.

Dizinin yeni bölümünde;

Gördüğü manzaranın ardından büyük yıkım yaşayan Alya'yı sakinleştirmek hiç kolay olmadı.

Boran'ın söylediklerinden ziyade, Cihan'ın kendisinden sürekli bir şey saklamasına sinirlenen Alya; çocuğunu da alıp konaktan ayrıldı.

Cihan'ın "velayeti geri alacağım, sen de buraya geri döneceksin" sözleri de Alya'yı durdurmaya yetmedi.

Aramıza ister dağlar, ister yollar girsin. İstersen git dünyanın öbür ucunda yaşa. Sen benim karımsın Alya!

Alya'yı yeni evine Cihan bıraktı. İkili günler sonra yüzleşti. Alya kırgınlıkları anlattı, Cihan ise kararının altında yatan nedenleri.

İkilinin baş başa olduğu anda Meryem'in araması ortamı bir anlık da olsa gerdi.

Meryem'in Alya'ya bir mesajı vardı:

Lütfen Alya Hanım'a ilet elimi tuttun çünkü oradan çıkmama umut oldun

Cihan'ın ardından Boran da Meryem'i hapishanede ziyaret etti ve ondan gelecekle ilgili planlarını öğrendi.

Meryem'in İstanbul'a gidip kendine yeni bir hayat kuracağını söylemesi Boran'ın kafasından geçenleri sekteye uğratsa da; Ecmel planını çoktan yapmış Meryem'in kaçtığı kocasının telefonunu bulmuştu.

Nare, yeni evindeki ilk gecesinde Alya'yı yalnız bırakmazken; Şahin ile Kaya da Cihan'ı teselli etmekle meşguldü.

Konağa döner dönmez Alya'yı arayan Cihan, ona olan sevgisini bir kez daha haykırdı.

Demir'in baskısını üzerinde hisseden ve kızı ile Kaya arasında sıkışan Zerrin; öfkesini sevdiği adamdan çıkardı.

Kaya ile keyifli birkaç saat geçiren Zerrin, annesine dayısının yanına gitmek istediğini söyledi.

Hapisten çıkıp, yeni bir hayat kurmanın planlarını yapan Meryem; eski eşi Feyyaz'dan gelen mektupla alt üst oldu.

Beklemediği bir anda hamilelik haberini alan Nare'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Bu durumu Alya'yı konağa getirmek için fırsat olarak gören Nare, cinsiyetini akşam herkes bir aradayken söylemesini istedi.

Nare için pasta yaptıran Alya, oğlu ile birlikte konağa gitti.

Heyecanlı bekleyiş son buldu ve Nare ile Şahin bir oğulları olacağını öğrendi.

Beklenen gün geldi, Meryem'in davası görüldü. Cihan'a Meryem'in serbest kaldığı haberini Erol verdi.

Adliye çıkışında Meryem 'Feyyaz Abi'nin selamı var' diyen biri tarafından bıçaklandı.

Cihan, Meryem'i hastaneye götürdü.

İkilinin konuşmalarını sessizce dinleyen Alya, bir kez daha yıkıldı: