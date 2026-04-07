Uzak Şehir'in 56. bölümünde neler oldu? 'Sen benim emanetimsin Meryem'

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Uzak Şehirin 56. bölümünde neler oldu Sen benim emanetimsin Meryem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 00:34

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan, AyNA Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir 56. bölümü ile ekranlardaydı.

Dizinin önceki bölümünde;

Alya ve Deniz’i konakta tutmak için yapacak bir şeyi kalmadığını anlayan Cihan, sevdiği kadına yeni evin anahtarını elleriyle verdi.

Ben ayaklarımı her zaman sağlam basmaya çalıştım toprağa ama bu sefer toprak ayaklarımın altından çekildi. Yapacak bir şeyim yok…

Alya, konaktan ayrılmanın hazırlıklarını yaparken Boran çarşıda karşılaştığı Müjgan’dan Meryem’in hapiste olduğunu öğrendi.

Müjgan, ablasına Cihan’ın yardım ettiğini söyledi.  Boran, öğrendiklerini vakiy kaybetmeden Alya’ya da haber verdi:

Meryem burada… Hapiste… Boşandığı kocasını bıçaklamış. İnanmıyorsan git kendin gör, Cihan da yanında zaten…

Boran’ın sözleriyle kafası karışan Alya, hapishaneye gitti ve Meryem ile Cihan’ı el ele gördü.

Uzak Şehirin 56. bölümünde neler oldu Sen benim emanetimsin Meryem

Dizinin yeni bölümünde;

Gördüğü manzaranın ardından büyük yıkım yaşayan Alya'yı sakinleştirmek hiç kolay olmadı.

Uzak Şehirin 56. bölümünde neler oldu Sen benim emanetimsin Meryem

Boran'ın söylediklerinden ziyade, Cihan'ın kendisinden sürekli bir şey saklamasına sinirlenen Alya; çocuğunu da alıp konaktan ayrıldı.

Uzak Şehirin 56. bölümünde neler oldu Sen benim emanetimsin Meryem

Cihan'ın "velayeti geri alacağım, sen de buraya geri döneceksin" sözleri de Alya'yı durdurmaya yetmedi.

Aramıza ister dağlar, ister yollar girsin. İstersen git dünyanın öbür ucunda yaşa. Sen benim karımsın Alya!

Alya'yı yeni evine Cihan bıraktı. İkili günler sonra yüzleşti. Alya kırgınlıkları anlattı, Cihan ise kararının altında yatan nedenleri.

Uzak Şehirin 56. bölümünde neler oldu Sen benim emanetimsin Meryem

İkilinin baş başa olduğu anda Meryem'in araması ortamı bir anlık da olsa gerdi.

Meryem'in Alya'ya bir mesajı vardı:

Lütfen Alya Hanım'a ilet elimi tuttun çünkü oradan çıkmama umut oldun

Uzak Şehirin 56. bölümünde neler oldu Sen benim emanetimsin Meryem

Cihan'ın ardından Boran da Meryem'i hapishanede ziyaret etti ve ondan gelecekle ilgili planlarını öğrendi.

Meryem'in İstanbul'a gidip kendine yeni bir hayat kuracağını söylemesi Boran'ın kafasından geçenleri sekteye uğratsa da; Ecmel planını çoktan yapmış Meryem'in kaçtığı kocasının telefonunu bulmuştu.

Uzak Şehirin 56. bölümünde neler oldu Sen benim emanetimsin Meryem

Nare, yeni evindeki ilk gecesinde Alya'yı yalnız bırakmazken; Şahin ile Kaya da Cihan'ı teselli etmekle meşguldü.

Uzak Şehirin 56. bölümünde neler oldu Sen benim emanetimsin Meryem

Konağa döner dönmez Alya'yı arayan Cihan, ona olan sevgisini bir kez daha haykırdı.

Uzak Şehirin 56. bölümünde neler oldu Sen benim emanetimsin Meryem

Demir'in baskısını üzerinde hisseden ve kızı ile Kaya arasında sıkışan Zerrin; öfkesini sevdiği adamdan çıkardı.

Kaya ile keyifli birkaç saat geçiren Zerrin, annesine dayısının yanına gitmek istediğini söyledi.

Uzak Şehirin 56. bölümünde neler oldu Sen benim emanetimsin Meryem

Hapisten çıkıp, yeni bir hayat kurmanın planlarını yapan Meryem; eski eşi Feyyaz'dan gelen mektupla alt üst oldu.

Beklemediği bir anda hamilelik haberini alan Nare'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Uzak Şehirin 56. bölümünde neler oldu Sen benim emanetimsin Meryem

Bu durumu Alya'yı konağa getirmek için fırsat olarak gören Nare, cinsiyetini akşam herkes bir aradayken söylemesini istedi.

Nare için pasta yaptıran Alya, oğlu ile birlikte konağa gitti.

Uzak Şehirin 56. bölümünde neler oldu Sen benim emanetimsin Meryem

Heyecanlı bekleyiş son buldu ve Nare ile Şahin bir oğulları olacağını öğrendi.

Beklenen gün geldi, Meryem'in davası görüldü. Cihan'a Meryem'in serbest kaldığı haberini Erol verdi.

Uzak Şehirin 56. bölümünde neler oldu Sen benim emanetimsin Meryem

Adliye çıkışında Meryem 'Feyyaz Abi'nin selamı var' diyen biri tarafından bıçaklandı.

Cihan, Meryem'i hastaneye götürdü.

İkilinin konuşmalarını sessizce dinleyen Alya, bir kez daha yıkıldı:

Ayağa kalkana kadar burada kalacaksın çünkü sen benim emanetimsin

Uzak Şehirin 56. bölümünde neler oldu Sen benim emanetimsin Meryem

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

