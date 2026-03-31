Uzak Şehir'in 55. bölümünde neler oldu? Alya yıkıldı... Meryem ile Cihan el ele

Dizinin önceki bölümünde;

Cihan, Vurgun'dan kalanların arasında var gücüyle Boran'ı köşeye sıkıştıracak bir detay ararken, Sadakat hapishanedeki ilk geceyi geride bıraktı.

Hanım ağalığının gücünü hapiste de hisseden Sadakat, geçmişte bıraktığı tanıdık bir yüzü karşısında görünce şaşkına döndü.

Cihan, yanına Nare ve Kaya'yı da alarak sabah ilk iş annesini görmeye gitti. Cihan, annesine planlarını anlatırken Sadakat'in ağzından çıkanlar herkesi şoke etti:

Burada senin görmen gereken biri var...

Cihan başını kaldırdığında karşısında unutamadığı aşkı Meryem'i gördü....

Dizinin yeni bölümünde;

Büyük aşkı Meryem’i hiç ummadığı bir anda karşısında gören Cihan şaşkına döndü. Sadakat’in yalnız bıraktığı ikili, geçmişin mahkemesini yaptı.

O kanlı düğündeki kurşun sadece babanı vurmadı…

İstemediği biriyle zorla evlendirildiğini anlatan Meryem, şiddet gördüğünü anlattı.

Hakim bizi boşadı ama peşimi bırakmadı ben de bıçakladım

Meryem’in yaşadıklarında kendisinin de payı olduğunu düşünen Cihan, ona yardım elini uzattı.

Cezaevi çıkışı, Boran’ın hastaneye gittiğini öğrenen Cihan soluğu Alya’nın yanında aldı.

Boran’ın Alya’nın parmağındaki yüzüğü çıkarmaya çalıştığını gören Cihan, ona engel oldu. Boran ise ikisine de meydan okudu.

İstediğiniz kadar sevin birbirinizi kavuşamayacaksınız! O bitmez sandığınız aşkınız tükenecek ve ben o günü görmeden ölmeyeceğim

Fidan’ın boşanma davası açtığını öğrenen Ecmel’in gözü döndü. Fidan’ın başına silah dayayan Ecmel, tüm çabalarına rağmen karısının kararını değiştiremedi.

Oğlu için Cihan’dan uzak durmak zorunda olan Alya, yeni hayatı için ilk adımı attı. Oğlu ile yaşayacağı evi buldu.

Alya’nın sözleşme yaptığını öğrenen Cihan, Erol’u harekete geçirdi.

Emlakçının arayıp ‘evin başkası tarafından tutulduğunu’ söylemesi, Alya’yı kızdırdı. Asıl nedenin Cihan olduğunu anlaması ise uzun sürmedi.

Alya, mecburiyetlerini anlatmaya çalışsa da Cihan’ın onu bırakmaya niyeti yoktu:

Beni bir tek senin gidişin yıkar…

Sadakat’i ziyarete giden Cihan, Erol’u da Meryem ile görüştürdü.

Alya’nın beklenmedik anda gelişi ortamda soğuk rüzgarlar estirdi. Son anda Meryem’i fark eden Alya, kim olduğunu sorduğunda Sadakat eski gelin adayının koğuştan bir arkadaşı olduğunu söyledi.

Cihan tüm gücüyle TIR şoförüne gerçeği itiraf ettirmeye çalışırken; Boran yaptığı plan sayesinde onun bir adım önüne geçmeyi başardı.

Haber kısa sürede Cihan’a da ulaştı.

TIR şoförü için adamlarına talimat veren Cihan, cezaevinde yaşananları öğrenince çılgına döndü.

Yaptıkları planı Boran’a anlatan kişinin annesi olduğunu fark etmesi Cihan’ın sinirini daha da arttırdı.

Aynı dakikalarda Nare de gelişmeleri Alya ile paylaştı:

Annem kurtuldu ama Boran’ı da kurtardı…

Çocukları, konağa dönen Sadakat’ten tek tek hesap sordu. Anneliğinin arkasına sığınan Sadakat’e tepki çığ gibi büyüdü.

Alya ve Deniz’i konakta tutmak için yapacak bir şeyi kalmadığını anlayan Cihan, sevdiği kadına yeni evin anahtarını elleriyle verdi.

Ben ayaklarımı her zaman sağlam basmaya çalıştım toprağa ama bu sefer toprak ayaklarımın altından çekildi. Yapacak bir şeyim yok…

Alya, konaktan ayrılmanın hazırlıklarını yaparken Boran çarşıda karşılaştığı Müjgan’dan Meryem’in hapiste olduğunu öğrendi.

Müjgan, ablasına Cihan’ın yardım ettiğini söyledi. Boran, öğrendiklerini vakiy kaybetmeden Alya’ya da haber verdi:

Meryem burada… Hapiste… Boşandığı kocasını bıçaklamış. İnanmıyorsan git kendin gör, Cihan da yanında zaten…

Boran’ın sözleriyle kafası karışan Alya, hapishaneye gitti ve Meryem ile Cihan’ı el ele gördü.