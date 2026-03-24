Uzak Şehir'in 54. bölümünde neler oldu? Eski aşıklar yıllar sonra karşı karşıya

Deniz ile Alya'yı uyurken bırakan Cihan, TIR şoförünü bulmak için Suriye'ye doğru yola çıktı. Erol'un telefonu bütün planı değiştirdi.

Ecmel, TIR şoforünü çoktan bulup suçu üstlenmesini sağlamış ve konağın kapısına dayanmıştı...

Polis nezaretinde oğlunu teslim almaya gelen Boran, Alya'yı zor bir kararla baş başa bıraktı:

Oğlunun yanında kalmasına izin veririm ama bir şartla... Cihan'dan uzak duracaksın, onunla asla evlenmeyeceksin! Tercih senin...

Konağa döndüğünde Alya ile Boran'ı konuşurken gören Cihan duruma müdahale etmek istedi. Alya'nın ağzından çıkanlar ise herkesi şaşırttı:

İzin verdi... Deniz burada kalacak, anlaştık

Dizinin yeni bölümünde;

Boran'ın Deniz'i Alya'ya bırakmasının altındaki nedeni merak eden Cihan, gerçeği öğrendiğinde öfkeden deliye döndü.

Boran'nın şartı seninle evlenmemem

Vakit kaybetmeden Ecmel ile Boran'ın peşine düşen Cihan, sinirini abisinden çıkardı.

Olayların daha da büyümesine son anda araya giren Alya engel oldu.

Oğlunun içinde bulunduğu gerilime son vermek isteyen Alya, konaktan ayrılma kararını Cihan ile paylaştı.

Bir dairede yaşamak istiyorum... Tek başıma yaşamak istiyorum... Deniz de kreşe gidecek

Cihan her ne kadar Alya'ya hak verse de içten içe yaşadığı kırgınlığın yüzüne yansımasına engel olamadı...

Alya ile Cihan Deniz’in kaderine başkasının yön vermesine izin vermemeye kararlı olan Cihan, bu düzeni kökünden sarsmaya ant içti.

Boran her geçen gün Alya üzerindeki baskıyı daha da arttırdı.

Ev bakmaya giden Alya'yı Cihan da yalnız bırakmadı. Aile apartmanı diye gittiği binada bekarların da yaşadığını öğrenen Cihan, kıskançlık krizine girdi.

Boran'ı köşeye sıkıştırmanın yollarını arayan Cihan, Erol'un telefonu ile alt üst oldu.

TIR şoförü Vurgun'u senin vurduğunu söylemiş anne... Senin oğlun kendi katil olduğu ortaya çıkmasın diye senin katil olduğunu söylemiş

Alboralar konağa düşen ateşi söndüremeden, Nare'nin telefonu herkesi bambaşka bir gerilimin içine çekti.

Ecmel ile birlikte eve dönme niyetinde olan Boran'a Kaya ve Şahin karşı çıktı. Taraflar arasında krize, Cihan ve adamları müdahale etti.

Cihan'ın ise bambaşka planları vardı. Ecmel ile Boran'ın bir anlık dalgınlığından faydalanan Cihan, onları etkisiz hale getirdi. Öfkeyle abisinin boğazına yapışan Cihan, Alya ve annesinin araya girmesiyle sakinleşti.

Çok geçmeden olay yerine gelen polisler, Sadakat'i Vurgun Çelebi'yi öldürmek suçlamasıyla gözaltına aldı.

Savcının karşısına çıkan Sadakat, suçlamaları reddederken ifadesinin arkasında durduğunu söyledi.

Keşke Vurgun'u vuran ben olsaydım da bin yıl hapiste yatsaydım ama evladına iftira atan kadın damgasını yemeseydim. Ben Sadakat Albora'yım. Sözüm de davranışım da bir!

Mahkemeye sevk edilen Sadakat hakkında tutuklama kararı verildi.

Aynı dakikalarda Zerrin, bebeğini Demir’den alabilmek için annesi Fidan’la birlikte tehlikeli bir plan kurdu. Her şeyin istediği gibi gittiğini düşünen Zerrin, kendini ve bebeğini tehlikeye atarken Demir’in yapacaklarının da sınırı olmadığını bir kere daha anladı.

Nare, Kaya ve Cihan, cezaevine girmeden önce anneleriyle son kez görüştü ve ona özgürlüğün sözünü verdiler.

Sadakat'in ise Cihan'dan istediği tek bir şey vardı:

Boran anasına da kardeşlerine de ihanet etti. Affedilmez ama dokunmayacaksın... Söz ver...

Cihan, Vurgun'dan kalanların arasında var gücüyle Boran'ı köşeye sıkıştıracak bir detay ararken, Sadakat hapishanedeki ilk geceyi geride bıraktı.

Hanım ağalığının gücünü hapiste de hisseden Sadakat, geçmişte bıraktığı tanıdık bir yüzü karşısında görünce şaşkına döndü.

Cihan, yanına Nare ve Kaya'yı da alarak sabah ilk iş annesini görmeye gitti. Cihan, annesine planlarını anlatırken Sadakat'in ağzından çıkanlar herkesi şoke etti:

Burada senin görmen gereken biri var...

Cihan başını kaldırdığında karşısında unutamadığı aşkı Meryem'i gördü....

