Uzak Şehir'in 52. bölümünde neler oldu? Alya'nın büyük çaresizliği

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 00:08

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan, AyNA Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir 52. bölümü ile ekranlardaydı.

Dizinin yeni bölümünde;

Deniz'i korumak için susan Alya, Ecmel'in silahı Cihan'a doğrultmasıyla oğlunun yerini söyledi.

Ecmel, Boran ile birlikte Bismil'e doğru yola çıkarken, Cihan Kadir'i Deniz'i de alıp otelden ayrılması için tembihledi.

Bir tarafta Alya ile Cihan, diğer tarafta ise velayet hakkını kullanmak isteyen Ecmel ve Boran... İki taraf arasındaki kovalamaca Boran'ın oğlunu almasıyla son buldu.

Cihan'ın baygın bir şekilde getirdiği Alya, çığlıkları ile konağı inletti.

Alya'nın sesine koşan Cihan, onun rüya gördüğünü bilse de durumu bozuntuya vermedi.

Olanlara üzülen Zerrin ve Fidan, tüm yeminlerini unutup Albora Konağı'na ziyarete gittiler.

Ailenin konuşması Cihan'ın yükselen alevleri görmesiyle yarım kaldı.

Albora'yı yakmışlar

İçten içe intikam yeminleri eden Cihan, Erol'dan gelen telefonla harekete geçti.

Şahin, Kaya, İhtiyar ve Kadir'i de yanına alarak Nadim'in sevkiyatını basan Cihan; Alya'ya verdiği sözü tuttu:

Oğlunun sesini duydun mu Alya?

Boran'a karşı yeni bir plan hazırlığında olan Sadakat, Vurgun ve Hasan ile konuştu.

Deniz'in annesine olan özlemine daha fazla kayıtsız kalamayan Boran, hayatının en büyük hatalarından birini daha yaptı ve Alya'yı da alarak otelden ayrıldı.

İkiliyi asansörde birlikte gören Yalçın, Nare'ye haber verdi.

Çok geçmeden haber Cİhan'a da ulaştı. Elindeki bilgileri birleştiren Cihan, hemen Alya'yı aramaya koyuldu.

Elleri ve gözleri bağlı olarak bindiği arabadan inmeyi başaran Alya, ormanlık alana kaçtı ancak bu kaçış uzun sürmedi. Dengesini kaybeden Alya, düşerek yaralandı.

Alya'yı bulmaya yemin eden Cihan, adamlarını ormana yönlendirdi.

Kararan hava Cihan'ın işini daha da zorlaştırmaya başladı. Son anda gördüğü bir iz Cihan'ın umutlarını yeşertti.

Boran'dan kurtulmayı kafasına koyan Sadakat, planını hayata geçirmeye başladı.

Oğlunu verdiği adrese çağıran Sadakat, Boran'a TIR'a binerek Nusaybin sınırından Suriye'ye geçmesini söylerken, en büyük destekçisi Vurgun'du...

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

