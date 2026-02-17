Uzak Şehir'in 50. bölümünde neler oldu? O artık bambaşka bir Cihan... Alya'ya ihaneti affetmedi!

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Cihan'ı şirkette bırakıp hastaneye dönen Alya, boşanma davasına sayılı günler kala Boran ile konuşmaya karar verdi.

Adamlarından Alya'nın Boran ile birlikte hastaneden ayrıldığını öğrenen Cihan, hemen yola koyuldu.

Yol boyunca Alya'ya olan öfkesinden bahseden Boran, kontrolünü her geçen dakika biraz daha kaybetti. Alya'nın da içinde olduğu aracın uçuruma doğru ilerlediğini gören Cihan, kendini siper etti.

Cihan'ın içinde bulunduğu araç uçurumdan yuvarlandı. Kazanın ardından kendine gelen Alya, var gücüyle Cihan'ı kurtarmak için uğraşırken Boran ise uzaktan onları izlemekle yetindi.

Dizinin yeni bölümünde;

.Zamanla yarışan Alya, Cihan'ı arabadan kurtarmayı başardı. Çok geçmeden Sadakat, Kaya ve Nare olay yerine geldi Olup biteni Alya'nın ağzından dinleyen Sadakat öfkesini Boran'dan çıkardı.

İlk müdahalesi yapılan Cihan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, beynindeki anevrizmadan dolayı narkoz alması mümkün olmayan Cihan için harekete geçti.

Boran'ı karşısında görünce öfkeden gözü dönen Alya sonunda isyan etti:

Ne kadar beddua edersen et Cihan yaşayacak... Ailesi için Cihan yaşayacak... Benim için Cihan yaşayacak!

Cihan'ın operasyonu başarılı geçti, güzel haberi ailesine Alya verdi.

Zerrin'in bebeği rahatsızlandı. Demir, durumu hemen Zerrin'e haber verdi ve ona doğum yaptığı hastaneye gelmesini söyledi.

Kızındaki değişikliklerin farkında olan Fidan, uzun uğraşların ardından gerçeği öğrendi.

Bebeğim yaşıyor, Demir onu kaçırmış

Zerrin'i yalnız bırakmayan Fidan, onunla birlikte hastaneye gitti.

Herkesin gitmesini fırsat bilen Sadakat, bir kez daha Alya'ya yüklendi.

Sen benim için iki ucu keskin bir bıçaksın Alya. Şimdi o bıçağın iki keskin ucu da sana bakıyor. Yarın mahkeme var. Bir tarafta oğlun, bir tarafta oğlum...

Konaktaki akşam yemeği gergin geçti. Kaya ile Boran arasındaki gerilim geceye damga vururken, Sadakat ilk kez güçsüzlüğünü hissetti.

Annesiyle dertleşen Zerrin, içine düştüğü çaresizliği anlattı ve ondan kendisine söz vermesini istedi.

Mahkeme öncesi Alya'yı arayan Sadakat, ondan videoyu mahkemeye vermesini istedi.

Biliyorum ki Boran ile olmayacaksın... Sen Cihan'ın sadece sevdiği değil, eşi oldun, onun yoldaşı oldun. Herkes bunu kabullenmek zorunda

Sadakat bir yandan da gelinini velayeti kaybetme ihtimaline hazırladı.

Dava günü geldi çattı, Alya elindeki videoyu mahkemeye sundu. Vurgun'un da ifadesiyle desteklediği duruşmadan boşanma kararı çıktı ancak Cihan Deniz'in velayeti babaya verildi.

Hastaneden taburcu olmayı beklemeden çıkan Cihan, Kaya'dan Alya'nın boşandığını öğrenince derin bir nefes aldı ancak Deniz'in velayetinin babaya geçmiş olması bu mutluluğu gölgede bıraktı.

Boran, vakit kaybetmeden görevlilerle birlikte oğlunu almaya geldi. Deniz'i kendi elleri ile hazırlayan Alya, ona uygun bir dille babasıyla kalacağını anlattı.

Son dakikaya kadar Deniz'in konağa gideceğini düşünen Alya, jandarmanın gelişiyle Boran'ın planını öğrendi.

Konağa dönmüyorum ben oğlumla beraber babamın evinde kalacağım

Çiftlik evine geldiğinde Deniz'in Ecmel ile birlikte gittiğini öğrenen Cihan, Alya'yı da yanına alıp hemen yola çıktı.

Alya'ya Deniz'i çok yakında alacaklarının sözünü veren Cihan, Ecmel ile Boran'ın şikayeti üzerine polisler tarafından karakola götürüldü.

Şahin'in ifade vermek için içeri girmesini fırsat bilen Boran, nezaretteki Cihan'nın yanına gitti..

Cihan, kendisini kışkırtmaya çalışan Boran'ın cümlesini tamamlamasını beklemeden Boran'ın boğazına yapıştı.

İhanet eden herkese dokunurum... Beni geç sen Alya'ya ihanet ettin

Alya'nın Ecmel'in konağı önündeki nöbeti sürerken Nare, Deniz'in ateşlendiğini haber verdi.

Deniz'in hastanede olduğunu öğrenen Boran, hastaneye giderken Cihan da peşinden gitti.

Alya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Cihan, Şahin'e "Yapacaklarım için özür dilerim kardeşim, telafi ederim" dedikten sonra harekete geçti.

Önce Ecmel'in konağını yakan Cihan, ardından da kargaşadan faydalanıp Alya ile Deniz'i kaçırdı.