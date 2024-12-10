Uzak Şehir'in 5. bölümünde neler oldu? Oğlunu göremeyince çılgına döndü, her şeyi yıktı geçti

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Avukat Bahadır ile Alya'ya haber gönderen Demir, sonunda onunla görüşmeyi başardı. Alya'nın Demir Baybars ile görüşeceğini Deniz'den öğrenen Nare, vakit kaybetmeden annesine haber verdi.

Alya'yı almak için Bahadır'ın ofisine giden Cihan'ın tek bir sorusu vardı:

O adam sana ne dedi?

Dizinin yeni bölümünde;

Alya, Demir ile arasındaki konuşmayı olduğu gibi Cihan'a anlattı:

Karın olmamı istedi... Cihan ile evlen, içerideki kalem ol dedi... Evlenebilir misin böyle bir kadınla?

Alya'yı sabırla dinleyen Cihan, ona "Evlenirim, senin tıynetin böyle bir kalleşliğe uygun değil" dedi.

Haberin Devamı

Öfkesini Demir'den çıkaran Cihan'ı zapt etmeye hiç kimsenin gücü yetmedi. Elleri kan içinde kalan Cihan'a yardım eli Alya'dan uzandı.

Her şeyi oğlu için yaptığını söyleyen Alya, Demir'in nezarette de kendisini ziyaret ettiğini anlattı.

Alya ve Deniz'i Nare'nin evine bırakan Cihan, İhtiyar'ın telefonuyla şaşkına döndü. Sadakat Albora'nın adamları onun emri ile Deniz'i alıp konağa götürdüler...

Mine, evleneceğini öğrendiği sevgilisine karşı son kozunu oynadı.

Senin için ölürüm demiştim... Beni güzel hatırla...

Mine'nin mesajı Cihan'ı yıllar öncesine götürdü. Konağa gitmekten son anda vazgeçen Cihan, Mine'yi hastaneye yetiştirdi.

Oğlunun peşinden konağa giden Alya, Sadakat Albora'nın içeri girmesine izin vermediği öğrenince çılgına döndü.

Cihan'ın gelişi de Alya'yı durdurmaya yetmedi ve arabayla konağın kapılarını yıkıp geçti.

Hep siz mi yakıp, yıkacaksınız!

Sadakat Albora'nın engellemelerine rağmen oğlunu görmeyi başaran Alya, Deniz'e Kanada'ya döneceğini oradaki işlerini hallettikten sonra geri geleceğini söyledi.

Haberin Devamı

Oğlunu inandırmak için yalan üstüne yalana söyleyen Alya, Cihan'a da meydan okudu:

Kalbim attığı sürece seni affetmeyeceğim... Sakın yenildiğimi sanma, bir gün oğlumu sizden alacağım...

Cihan, Alya'yı adamlarıyla birlikte Nare'nin evine gönderdi. Sadakat ise kızını arayıp onu eve almaması konusunda tembihledi.

Mine'yi hastanede ziyaret eden Cihan, ona Alya ile evlenmeye mecbur olduğunu anlattı.

Ailelerinin itirazlarına rağmen Zerrin'den vazgeçmeyen Kaya, Şahin'e yakalandı. Kaya, kuzenine içini dökerken Zerrin'in Nare gibi gidip başkasıyla evlenmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Cihan'a karşı üstünlük kurmak isteyen Demir, hapishanedeki Ecmel'i ziyarete gitti. Ancak tüm çabalarına rağmen, Ecmel'in ağzından laf almayı başaramadı.

Haberin Devamı

Nare, Alya'yı evde bırakarak konağa gitti ve abisine evlilik konusundaki ısrarının nedenini sordu.

Cihan, konuşmak yerine kardeşine Boran'ın vasiyetini izletti.

Nare'nin evde olmayışını fırsat bilen Alya, yeni bir kaçış planı hazırladı.

Kadir'den haber alan Cihan tüm çabalarına rağmen Alya'ya engel olamadı, genç kadın İstanbul'a gitti.

Oğullarını ve topraklarını korumak isteyen Sadakat de Ecmel'i hapishanede ziyaret etti. İkilinin görüşmesi, herkesten sır gibi saklanan gençlik aşkını da ortaya çıkardı.

Önce Ecmel'e meydan okuyan Sadakat, ardından cezaevi kapısında karşılaştığı Fidan ve Şahin'e kafa tuttu.

Haberin Devamı

Babasıyla görüşmesi kötü biten Şahin, soluğu Cihan ve Kaya'nın yanında aldı. Kardeş olduklarının ve birbirlerine yanlış yapmayacaklarının altını çizen Cihan, "Albora'yı üçümüz koruyacağız" dedi.

Alya'nın peşinden İstanbul'a giden Cihan onu adım adım takip etti ve günün sonunda Alya'yı geceyi geçireceği otele yerleştirdi.

Kaya'dan Cihan'ın İstanbul'a gittiğini öğrenen Sadakat, sinirle oğlunu arayıp Mardin'e dönmesini söyledi.

Oğlunun özlemine dayanamayarak telefona sarılan Alya, bir kez daha Sadakat Albora engeline takıldı. Otelin barına giden Alya'yı toparlamak Cihan'a düştü.

Haberin Devamı

Şeyda'yı ziyarete giden Demir, mezarlıkta Sadakat ile karşılaştı.

Şeyda'nın yapamadığını o kadın yapacak... O konağı senin başına yıkacak...

Sabaha olduğunda Cihan'ı odasının kapısında bulan Alya, her ne kadar İstanbul'da kalacağını söylese de gelen telefon onu Mardin'e dönmek zorunda bıraktı.

Geceyi hasta oğlunun başında geçiren Alya, Sadakat ile Cihan arasındaki konuşmayı duyunca hayatını değiştirecek bir karar verdi.

Burada kalmaya karar verdim... Ne ceza evine gireceğim ne de Mardin'den gideceğim... Burada, oğlumla beraber konakta yaşayacağım...

Dizinin final sahnesinde;

Cihan ile konuşan Alya, evlenme teklifini kabul etti ve ona şartlarını sıraladı.

Cihan, Alya'nın tüm şartlarını kabul ederken, ikilinin konuşması silah sesi ile bölündü.

Alya'yı vuran kişi Sadakat Albora'ydı…