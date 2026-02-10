Uzak Şehir'in 49. bölümünde neler oldu? Alya'nın zor seçimi: Aşk mı, evlat mı?

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Gözaltı süresi tamamlanan Alya, çıkar çıkmaz Cihan'a sarıldı.

Oğlunu görmek için konağa giden Alya, Deniz'in çiftlik evinde olduğunu öğrendi.

Ben Deniz'i çiftlik evine gönderdim. Hadi gidin, geç kalmayın...

Geceyi oğluyla birlikte geçiren Alya, sabah boşanma davası için adliyeye gitti.

Alya, hakimin sorusuna 'Boşanmak istiyorum' diyerek yanıt verirken, Erol ise Boran'ın vasiyet videosunu mahkemeye delil olarak sundu.

Ancak hakimin söyledikleri herkesi şoke etti.

Dosya boş! Ortada bir video yok...

Dizinin yeni bölümünde;

Hakim, duruşmayı 16 Şubat 2026'ya erteledi. Kararı herkes şaşkınlıkla karşılarken en büyük şok Cihan yaşadı. Mahkeme salonu çıkışında ortalık bir anda karıştı. Cihan, videoyu silen kişiyi ararken Erol konuşmak için sıranın kendisine gelmesini bekledi.

Erol'un konuşmasına fırsat vermeyen Alya, videoyu silen kişinin kendisi olduğunu ve buna mecbur kaldığını söyledi.

Öfkeden deliye dönen Cihan, Alya'yı da yanına alarak adliyeden ayrıldı.

Boran o videoyu senin sildiğini anlayacak... Anlayınca umutlanacak... Kalbinde ona yer olduğunu düşünecek... Sana daha da yanaşmaya başlayacak, benim sinirimi bozan bu

Oğlunu kaybetmekten korktuğunu ve zaman kazanmak istediğini söyleyen Alya, Cihan'ı bir başına bırakıp uzaklaştı.

Kadir'in telefonuyla Boran'ın Alya'yı görmek için çiftlik evine gittiğini öğrenen Cihan, rotayı çiftliğe çevirdi.

Kapıda Alya'yı bekleyen Boran, onu karşısında görür görmez videoyu boşanmamak için sildiğini söyledi. Alya ile Cihan ne yapacağını bilemezken, Sadakat duruma müdahale etti ve 'videoyu ben sildim' dedi.

Yaşadıklarının yükünü kaldıramayan Alya, Cihan'a biraz uzak kalmayı teklif etti. Cihan, bu teklifi kabul etmekten başka çaresinin olmadığını biliyordu.

Zerrin'deki tuhaflığın nedenini anlamaya çalışan Kaya, onu okul yolunda yalnız bırakmadı. İkiliyi okul kapısında el ele gören İpek, şaşkınlığını gizleyemedi.

Kızına kavuşmak için aşkını kalbine gömmesi gerektiğini düşünen Zerrin, İpek'e Kaya'yı ona döndürmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Erol'dan dayısının başına gelenleri öğrenen Cihan, soluğu hastanede aldı.

Alya, akşam yemeği için oğlu ile birlikte konağa gitti. Deniz'in yemekte ikili arasındaki gerilimden bahsetmesi Boran'ı keyiflendirdi.

Kendisinden gizli konuşulanları duyan Boran, videoyu silen kişinin Alya olduğunu öğrendi.

Sevdiğinden ayrı geçen her saat Cihan için daha da zorlaşırken, Alya da onun yokluğuna alışmakta güçlük çekti.

Cihan'ın toplantıya gelmesini dört gözle bekleyen Alya, Yalçın'ın telefonundan sonra farklı şeyler düşünmeye başladı.

Beklemediği bir anda Cihan'ın sesini duyan Alya, çok geçmeden gerçeği öğrendi.

Nare ile arasındaki gerilime son vermek isteyen Şahin, 14 Şubat için sürpriz hazırladı. Uzun bir aradan sonra baş başa vakit geçirmeye hazırlanan ikilinin mutluluğuna bir kez daha Yalçın'ın gölgesi düştü.

Bütün gün Cihan'dan gelecek olan doğum günü telefonunu bekleyen Alya, sonunda dayanamayarak şirkete gitti.

Cihan'ı ateşler içinde bulan Alya ona ilk müdahaleyi yaptı.

Ne sevgililer gününü ne de Alya'nın doğum gününü unutmayan Cihan, ona hediyesini verdi. Sıkıntılardan bir nebze de olsa uzaklaşmayı başaran ikili geceyi birlikte geçirdi.

Cihan'ı şirkette bırakıp hastaneye dönen Alya, boşanma davasına sayılı günler kala Boran ile konuşmaya karar verdi.

Adamlarından Alya'nın Boran ile birlikte hastaneden ayrıldığını öğrenen Cihan, hemen yola koyuldu.

Yol boyunca Alya'ya olan öfkesinden bahseden Boran, kontrolünü her geçen dakika biraz daha kaybetti. Alya'nın da içinde olduğu aracın uçuruma doğru ilerlediğini gören Cihan, kendini siper etti.

Cihan'ın içinde bulunduğu araç uçurumdan yuvarlandı. Kazanın ardından kendine gelen Alya, var gücüyle Cihan'ı kurtarmak için uğraşırken Boran ise uzaktan onları izlemekle yetindi.