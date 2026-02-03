Uzak Şehir'in 48. bölümünde neler oldu? Alya'ya gözyaşlarıyla veda etti: Cihan'ın ayakta kalması mucize

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Deniz'i görmek için çiftliğe giden Boran, Alya ve Cihan engeliyle karşılaştı. Jandarmaya oğlunun kendisini göstermediğini söyleyen Boran'ı olay yerine gelen Sadakat sakinleştirdi.

Alboralar, akşam yemeğinde buluşurken Alya'nın bir anlık yanlnızlığını fırsat bilen Sadakat üzerindeki baskıyı arttırdı.

Gergin biten konuşmanın üzerine bir de Boran boşanmama konusunda ısrarlı olduğunu söyleyince Alya kendisini daha fazla tutamadı.

Kendisini büyük bir çıkmazın içinde hisseden Alya, uzun uzun düşündükten sonra kararını verdi.

Sadakat'i arayan Alya "Oğlum ve ben gidiyoruz" dedi.

Geceyi Cihan'ın omuzunda uyuyarak geçiren Alya, korkulu rüyasından çığlıklarla uyandı.

Dizinin yeni bölümünde;

Bir yanda oğlu, diğer yanda Cihan... İki arada kalan Alya sonunda tercihini yaptı.

Sadakat, planı anlatmak için Alya'yı aradı. Annesiyle yengesiyle konuşmasını duyan Nare, bir şeylerin ter gittiğini anladı ve Alya'yı takip etti.

Sorularıyla Alya'yı köşeye sıkıştıran Nare, sonunda amacına ulaştı: Annem çocukla seni yurt dışına kaçıracak değil mi?

Kendilerini Suriye'ye götürecek olan TIR'ın gece hareket edeceğini öğrenen Alya, Cihan'a veda etmek için tarlaya gitti.

Her şeyden habersiz olan Cihan, Alya ile akşam buluşmak için sözleşti.

Hareket saati geldi, Sadakat Alya ile Deniz'i bilmedikleri bir yolculuğa uğurladı:

Allah biliyor ya geldiğin günden beri gitmen için ne kadar uğraştım ama bana bu kadar dokunacağını düşünemedim... Ben böyle oluyorsam Cihan'ımın ayakta kalması mucize olacak...

Cihan'ın Erol ile yaptığı plan başarıyla sonuçlandı ve Alya aklandı.

Vakit kaybetmeden hastaneye gidip Alya'ya güzel haberi vermek isteyen Cihan, Nare'nin söyledikleri ile yıkıldı:

Alya hastanede değil abi, Cihan ile birlikte TIR'da... Sınırı geçecekler

Sınıra doğru yola çıkan Cihan, 10 kilometre kala TIR'ı yakalamayı başardı.

Yaşadığı hayal kırıklığı yüzüne yansıyan Cihan, Alya'ya aklandığının haberini verdi. Çok geçmeden Boran da jandarmalarla birlikte Alya ve Cihan'ın olduğu yere geldi:

Bunlar benin iznim olmadan oğlumu yurtdışına kaçırmaya çalışıyorlar

Alya ve Deniz jandarma tarafından adliyeye götürülürken, Cihan da onları yalnız bırakmadı.

Boran'ın ifadesi sonrası Alya çocuğu kaçırma şüphesiyle gözaltına alındı. Deniz'in olaylardan etkilenmesini istemeyen Cihan, küçük çocuğu babannesiyle birlikte konağa gönderdi.

Olanları haber alan Ecmel, adamlarıyla birlikte soluğu emniyette aldı. Boran'ı annesine ve Cihan'a karşı doldurmaya çalışan Ecmel, amacına ulaştı.

Zerrin'in hareketlerinden şüphelenen Fidan, kızının peşine düştü. Fidan bu sefer de arabasıyla Hasan'a çarptı. büyük panik yaşayan Fidan, Nare'den yardım istedi.

Gözaltı süresi tamamlanan Alya, çıkar çıkmaz Cihan'a sarıldı.

Oğlunu görmek için konağa giden Alya, Deniz'in çiftlik evinde olduğunu öğrendi.

Ben Deniz'i çiftlik evine gönderdim. Hadi gidin, geç kalmayın...

Geceyi oğluyla birlikte geçiren Alya, sabah boşanma davası için adliyeye gitti.

Alya, hakimin sorusuna 'Boşanmak istiyorum' diyerek yanıt verirken, Erol ise Boran'ın vasiyet videosunu mahkemeye delil olarak sundu.

Ancak hakimin söyledikleri herkesi şoke etti.