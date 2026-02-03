×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Uzak Şehir'in 48. bölümünde neler oldu? Alya'ya gözyaşlarıyla veda etti: Cihan'ın ayakta kalması mucize

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Uzak Şehirin 48. bölümünde neler oldu Alyaya gözyaşlarıyla veda etti: Cihanın ayakta kalması mucize
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 00:25

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan, AyNA Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir 48. bölümü ile ekranlardaydı.

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Deniz'i görmek için çiftliğe giden Boran, Alya ve Cihan engeliyle karşılaştı. Jandarmaya oğlunun kendisini göstermediğini söyleyen Boran'ı olay yerine gelen Sadakat sakinleştirdi.

Uzak Şehirin 48. bölümünde neler oldu Alyaya gözyaşlarıyla veda etti: Cihanın ayakta kalması mucize

Alboralar, akşam yemeğinde buluşurken Alya'nın bir anlık yanlnızlığını fırsat bilen Sadakat üzerindeki baskıyı arttırdı.

Uzak Şehirin 48. bölümünde neler oldu Alyaya gözyaşlarıyla veda etti: Cihanın ayakta kalması mucize

Gergin biten konuşmanın üzerine bir de Boran boşanmama konusunda ısrarlı olduğunu söyleyince Alya kendisini daha fazla tutamadı.

Haberin Devamı

Uzak Şehirin 48. bölümünde neler oldu Alyaya gözyaşlarıyla veda etti: Cihanın ayakta kalması mucize

Kendisini büyük bir çıkmazın içinde hisseden Alya, uzun uzun düşündükten sonra kararını verdi.

Sadakat'i arayan Alya "Oğlum ve ben gidiyoruz" dedi.

Geceyi Cihan'ın omuzunda uyuyarak geçiren Alya, korkulu rüyasından çığlıklarla uyandı.

Uzak Şehirin 48. bölümünde neler oldu Alyaya gözyaşlarıyla veda etti: Cihanın ayakta kalması mucize

 Dizinin yeni bölümünde;

Bir yanda oğlu, diğer yanda Cihan... İki arada kalan Alya sonunda tercihini yaptı. 

Uzak Şehirin 48. bölümünde neler oldu Alyaya gözyaşlarıyla veda etti: Cihanın ayakta kalması mucize

Sadakat, planı anlatmak için Alya'yı aradı. Annesiyle yengesiyle konuşmasını duyan Nare, bir şeylerin ter gittiğini anladı ve Alya'yı takip etti.

Sorularıyla Alya'yı köşeye sıkıştıran Nare, sonunda amacına ulaştı: Annem çocukla seni yurt dışına kaçıracak değil mi?

Uzak Şehirin 48. bölümünde neler oldu Alyaya gözyaşlarıyla veda etti: Cihanın ayakta kalması mucize

Kendilerini Suriye'ye götürecek olan TIR'ın gece hareket edeceğini öğrenen Alya, Cihan'a veda etmek için tarlaya gitti.

Haberin Devamı

Her şeyden habersiz olan Cihan, Alya ile akşam buluşmak için sözleşti.

Uzak Şehirin 48. bölümünde neler oldu Alyaya gözyaşlarıyla veda etti: Cihanın ayakta kalması mucize

Hareket saati geldi, Sadakat Alya ile Deniz'i bilmedikleri bir yolculuğa uğurladı:

Allah biliyor ya geldiğin günden beri gitmen için ne kadar uğraştım ama bana bu kadar dokunacağını düşünemedim... Ben böyle oluyorsam Cihan'ımın ayakta kalması mucize olacak...

Cihan'ın Erol ile yaptığı plan başarıyla sonuçlandı ve Alya aklandı.

Uzak Şehirin 48. bölümünde neler oldu Alyaya gözyaşlarıyla veda etti: Cihanın ayakta kalması mucize

Vakit kaybetmeden hastaneye gidip Alya'ya güzel haberi vermek isteyen Cihan, Nare'nin söyledikleri ile yıkıldı:

Alya hastanede değil abi, Cihan ile birlikte TIR'da... Sınırı geçecekler

Sınıra doğru yola çıkan Cihan, 10 kilometre kala TIR'ı yakalamayı başardı.

Uzak Şehirin 48. bölümünde neler oldu Alyaya gözyaşlarıyla veda etti: Cihanın ayakta kalması mucize

Yaşadığı hayal kırıklığı yüzüne yansıyan Cihan, Alya'ya aklandığının haberini verdi. Çok geçmeden Boran da jandarmalarla birlikte Alya ve Cihan'ın olduğu yere geldi:

Haberin Devamı

Bunlar benin iznim olmadan oğlumu yurtdışına kaçırmaya çalışıyorlar

Alya ve Deniz jandarma tarafından adliyeye götürülürken, Cihan da onları yalnız bırakmadı.

Uzak Şehirin 48. bölümünde neler oldu Alyaya gözyaşlarıyla veda etti: Cihanın ayakta kalması mucize

Boran'ın ifadesi sonrası Alya çocuğu kaçırma şüphesiyle gözaltına alındı. Deniz'in olaylardan etkilenmesini istemeyen Cihan, küçük çocuğu babannesiyle birlikte konağa gönderdi.

Olanları haber alan Ecmel, adamlarıyla birlikte soluğu emniyette aldı. Boran'ı annesine ve Cihan'a karşı doldurmaya çalışan Ecmel, amacına ulaştı.

Uzak Şehirin 48. bölümünde neler oldu Alyaya gözyaşlarıyla veda etti: Cihanın ayakta kalması mucize

Zerrin'in hareketlerinden şüphelenen Fidan, kızının peşine düştü. Fidan bu sefer de arabasıyla Hasan'a çarptı. büyük panik yaşayan Fidan, Nare'den yardım istedi.

Haberin Devamı

Uzak Şehirin 48. bölümünde neler oldu Alyaya gözyaşlarıyla veda etti: Cihanın ayakta kalması mucize

Gözaltı süresi tamamlanan Alya, çıkar çıkmaz Cihan'a sarıldı.

Oğlunu görmek için konağa giden Alya, Deniz'in çiftlik evinde olduğunu öğrendi.

Ben Deniz'i çiftlik evine gönderdim. Hadi gidin, geç kalmayın...

Uzak Şehirin 48. bölümünde neler oldu Alyaya gözyaşlarıyla veda etti: Cihanın ayakta kalması mucize

Geceyi oğluyla birlikte geçiren Alya, sabah boşanma davası için adliyeye gitti.

Alya, hakimin sorusuna 'Boşanmak istiyorum' diyerek yanıt verirken, Erol ise Boran'ın vasiyet videosunu mahkemeye delil olarak sundu.

Uzak Şehirin 48. bölümünde neler oldu Alyaya gözyaşlarıyla veda etti: Cihanın ayakta kalması mucize

Ancak hakimin söyledikleri herkesi şoke etti.

Dosya boş! Ortada bir video yok...

Uzak Şehirin 48. bölümünde neler oldu Alyaya gözyaşlarıyla veda etti: Cihanın ayakta kalması mucize

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

BAKMADAN GEÇME!