Dizinin Ã¶ndeki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Cihan'Ä±n sÄ±nÄ±ra gitmesini fÄ±rsat bile Sadakat, planÄ±nÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±.Â

ÃœmmÃ¼'yÃ¼ odaya kilitleyip konaktan ayrÄ±lan Sadakat, Ã§iftlik evine gitti ve Pakize ile Ä°htiyar'Ä± konaÄŸa yolladÄ±.

Albora KonaÄŸÄ±'na dÃ¶ndÃ¼klerinde her ÅŸeyin bir oyun olduÄŸunu anlayan Ä°htiyar, durumu hemen Cihan'a haber verdi.

Cihan Deniz ve Alya'yÄ± Mardin'den gÃ¶ndermeye kararlÄ± olan Sadakat ise son sÃ¶zÃ¼nÃ¼ Ã§oktan sÃ¶ylemiÅŸti...

Â Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Sadakat'in Mardin'den gitmeye zorlandÄ±ÄŸÄ± Alya, helikopterde Cihan'Ä± gÃ¶rÃ¼nce ÅŸoke oldu. Boran'Ä±n planlarÄ± bir kez daha suya dÃ¼ÅŸerken, Sadakat'in yÃ¼zÃ¼nde bundan sonra olacaklarÄ±n endiÅŸesi vardÄ±.

Deniz ve Alya'yÄ± yemeÄŸe gÃ¶tÃ¼ren Cihan, sevdiÄŸi kadÄ±na annesiyle abisinin planÄ±nÄ± nasÄ±l Ã¶ÄŸrendiÄŸini anlattÄ±.

Annesiyle birlikte konaÄŸa dÃ¶nen Boran, Ã¶fkeden yerinde duramazken Kaya iÃ§inde tuttuÄŸu her ÅŸeyi bir Ã§Ä±rpÄ±da sÃ¶yledi.

Demir, bebeÄŸini kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Zerrin'e anlattÄ± ve ona bir de ÅŸart koÅŸtu:

Sen bana geleceksin... Kaya ile Ä°pek evlenecek... Onlar evlendikten sonra sen bebeÄŸini görebilirsin...

Alya ve Deniz'i Ã§iftlik evine yerleÅŸtiren Cihan, eÅŸyalarÄ±nÄ± almak iÃ§in konaÄŸa dÃ¶ndÃ¼. Cihan, konaktan ayrÄ±lmadan herkesin hesabÄ±nÄ± kesti.

Annesine "Bir daha Alya ile Cihan'Ä± benden kaÃ§Ä±rmaya kalkarsanÄ±z ikisini de alÄ±r Ã¶yle bir yere gÃ¶tÃ¼rÃ¼rÃ¼m ki Ã¶mrÃ¼nÃ¼z boyunca arasanÄ±z bulamazsanÄ±z! Anne bu senin oÄŸlun da ben senin oÄŸlun deÄŸil miyim? Benim Alya'yÄ± sevdiÄŸimi bile bile bana bunu neden yapÄ±yorsun? Senin iÃ§in hiÃ§ mi acÄ±mÄ±yor?" diye soran Cihan, Vurgun'a ise "Senin ihanetini unutmadÄ±m" dedi.

Ã‡iftlik evinde Alya ve Deniz ile keyifli bir gece geÃ§iren Cihan, Pakize ile Kadir'i de unutmadÄ±.

Ä°kisini de karÅŸÄ±sÄ±na alÄ±p birbirlerinde gÃ¶nÃ¼lleri olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soran Cihan, aldÄ±ÄŸÄ± yanÄ±tÄ±n ardÄ±ndan Ä°htiyar ile de konuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Muzaffer babam olsun abi, Pakize de karÄ±m... Abim olsun abi... Sen yaparsan olur

Sabah Sadakat ve Boran'Ä±n baskÄ±nÄ±yla uyanan Cihan ile Alya neye uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. Annesinin 'Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ayrÄ± yatmÄ±ÅŸlar' sÃ¶zÃ¼yle daha da Ã¶fkelenen Cihan, abisiyle kardeÅŸini evden kovduktan sonra Kadir'e yÃ¼klendi.

Aile iÃ§indeki karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± fÄ±rsat bilen Ecmel, Boran'Ä± almak iÃ§in konaÄŸa gitti. OÄŸlunun tercihini Ecmel'den yana kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren Sadakat hemen harekete geÃ§ti.

Elindeki silahÄ± Ecmel'e doÄŸrultan Sadakat, Boran'Ä±n kafasÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸmasÄ±na engel olamadÄ±.

Senin oÄŸlunla karÄ±nÄ± kaçÄ±rmana engel olan bu kadÄ±n. SakÄ±n güvenme... Ben olsaydÄ±m ÅŸimdi yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaydÄ±nÄ±z!

Ecmel'i konaktan gÃ¶ndermeyi baÅŸaran Sadakat, Boran'dan da hesap sordu.

OÄŸlunun telefonuna gelen mesajÄ± son anda gÃ¶ren Sadakat, yeni bir plan hazÄ±rladÄ±.

Zor gÃ¼nler geÃ§iren Alya ile Cihan'Ä±n keyfi Erol'un telefonu ile az da olsa yerine geldi.

Hakim dosya üzerinden karar vermiÅŸ, Deniz'in velayeti mahkeme sonuna kadar sende

Cihan'Ä±n davetiyle ÃœmmÃ¼'yÃ¼ de alÄ±p Ã§iftlik evine giden Ä°htiyar, karÅŸÄ±sÄ±nda Alboralar'Ä± gÃ¶rÃ¼nce ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.

Kahveler iÃ§ildi ve Cihan konuya girdi; Pakize'yi Kadir'e istedi.

Herkes Ä°htiyar'Ä±n aÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±kacak yanÄ±tÄ± beklerken, 'hayÄ±r' yanÄ±tÄ± ortamda buz gibi rÃ¼zgarlar estirdi.

"Her gece rÃ¼yamda gÃ¶rÃ¼yorum... Bunlar evlenirse mutsuz olacaklar. Ben kÄ±zÄ±mÄ± Kadir'e vermiyorum" diyen Muzaffer ardÄ±nda bir enkaz bÄ±rakÄ±rken Ã§iftlik evinden ayrÄ±ldÄ±.

Ecmel'in verdiÄŸi adrese Boran yerine Sadakat gitti. OÄŸlunu beklerken karÅŸÄ±sÄ±nda Sadakat'i gÃ¶ren Ecmel belli etmese de panik oldu. SilahÄ±nÄ± Ecmel'e doÄŸrultan Sadakat'in planÄ± Fidan'Ä±n beklenmedik geliÅŸi ile yarÄ±m kaldÄ±.

Hastanenin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ yemeÄŸi Cihan'Ä± gÃ¼nler sonra Boran ve annesi ile aynÄ± masada buluÅŸturdu. Gecede Ã¶dÃ¼l alacak olan Alya ise Alboralar'dan ayrÄ± oturmayÄ± tercih etti.

Alya, Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ hastanenin yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ± Cihan'Ä±n elinden alÄ±rken; Boran'Ä±n herkesin ortasÄ±nda "O benim karÄ±m" diye baÄŸÄ±rmasÄ± bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla oldu.

Cihan, durumu toparladÄ±ktan sonra hesap sorma sÄ±rasÄ± Boran'daydÄ±...

Salon Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda Boran'a yumruk atan Cihan'Ä± durdurmaya kimsenin gÃ¼cÃ¼ yetmedi.

Son anda gelen Alya, duruma mÃ¼dahale etti ve Cihan'Ä± da alarak Ã§iftlik evine dÃ¶ndÃ¼. AynÄ± dakikalarda Boran ise intikam yeminleri etmekle meÅŸguldÃ¼.

Herkes uyuduktan sonra Boran'Ä± arayan Alya, ondan artÄ±k vazgeÃ§mesini istedi. DuyduklarÄ±yla daha da sinirlenen Alya, vasiyet videosunu avukatÄ±na vereceÄŸini sÃ¶yledi.

Kendisini zor durumda bÄ±rakacak olan videonun Alya'nÄ±n elinde olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen Boran, son kozunu oynamak iÃ§in sabah ilk iÅŸ hastaneye gitti.

Alya'yÄ± tehdit eden Boran, kontrolÃ¼nÃ¼ her geÃ§en dakika biraz daha kaybetti. Ä°kili arasÄ±ndaki sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma arbedeye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken, Boran Alya'yÄ± bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ä±kmazÄ±n iÃ§ine soktu.

