'Uzak Şehir'in 43. bölümünde neler oldu? Alya, çiftliğe yerleşti... İşte yeni evi!

Dizinin önceki bölümünde;

Alya'nın yokluğunun hem Boran hem de Cihan için daha doğru olacağını düşünen Sadakat, gelinine Mardin'den gitmesi konusunda baskı yaptı.

İkilinin konuşmasına müdahale eden Cihan, 'Alya hiçbir yere gitmeyecek, benim karım olacak' diyerek tartışmaya son noktayı koydu.

Zerrin ve Kaya, aylardır hayalini kurdukları mutluluğu yaşadı. Geceyi birlikte geçiren ikili, henüz cinsiyetini bile bilmedikleri bebeklerine isim koydu: Adı Şimal olsun...

Kendisine teklifini düşünen Nadim, Cihan'ı arayarak "sevkiyattan pay istemiyorum, tamamını istiyorum" dedi.

Albora topraklarından zehir geçirilmesine müsaade etmeyeceğini söyleyen Cihan, telefonu kapattı.

Erol'dan savcının erken geldiğini ve Boran'ın ifadesini aldığını öğrenen Cihan, mahkemeye saatler kala ailesi ile birlikte adliyeye gitti.

Duruşma öncesi Boran ile görüşen Cihan ona son kararını söyledi: Seni içerde korurum ama Albora'ya bunu yapmam!

Boran'ın tutuklanma talebiyle yargılandığı davada, Ecmel ile Nadim'in gelişi duruşmanın seyrini değiştirdi.

Nadim'in ifadesini güncellemesi sonrası Boran adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Karar sonrası Boran'ın yanına giden Ecmel, her cümlesini oğlunu yanına çekmek için söyledi.

Beni hemen affetmeni beklemiyorum ama kader insana bazen ikinci bir hayat verir. Ben sadece ikinci kapıyı açtım. Elbet bir gün beni affedeceksin ve anlayacaksın Cihan seni daha çok yakacak. İşe o zaman kimin yanında durman gerektiğini kendin anlayacaksın. Ben seni bekliyor olacağım

Alya'yı alıp eve dönerken yolun kaza nedeniyle kapalı olduğunu öğrenen Cihan, karısına geceyi otelde geçirmeyi teklif etti.

İkili günler sonra beklenmedik bir anda, beklenmedik bir şekilde baş başa kaldı.

Dizinin yeni bölümünde;

Alya ile Cihan, romantik bir gecenin sabahına uyanırken konakta ise Boran ve Sadakat krizi yaşanıyordu...

İkilinin sabah olmasına rağmen hala eve dönmeyişi Boran için bardağı taşıran nokta oldu ve öfkesini Kaya'dan çıkarmaya çalıştı.

Cihan ile Alya'ya yapılan haksızlığın farkında olan Kaya, abisinin çıkışına boyun eğmedi.

Çekmeyecektin o zaman o videoyu, evlendirmeyecektin ikisini! Kabullenmek zorundasın!

Alya'yı Boran'dan uzak tutmaya karar veren Cihan, karısını çiftlik evine yerleştirdi.

Deniz'i almak için konağa giden Cihan, hem annesine hem de abisine karşı dik durdu. Cihan, Deniz'i alıp annesinin yanına götürdü.

Zerrin'i ziyarete gitmeye hazırlanan Fidan, Nare'den kendisini götürmesini istedi. Şahin'in "O Alya Yenge'ye kontrole gidecek" diyerek karşı çıkması, Fidan'ı torun konusunda umutlandırdı.

Davasına Erol'un bakmasını istemeyen Boran, kendine yeni bir avukat buldu. En başından beri Boran'ı bir an olsun yalnız bırakmayan Vurgun, onu hiç de duymak istemediği gerçeklerle yüzleştirdi:

Sen bu kadına sırf Kanada vatandaşlığı için yanaşmadın mı? İstediğini alınca da ortadan kaybolmadın mı? 1 sene boyunca bitkiydin sen, seni ben kolladım. Vazgeç artık bu inadından. Onlar birbirlerini seviyorlar...

Alya'nın hastaneye gitmesini bekleyen Sadakat, soluğu onun yanında aldı. Sadakat, Cihan'ın ani kararının altında yatanların peşine düştü. Alya,i kayınvalidesine resti çekti.

Biz birbirimizi seviyoruz, asla vazgeçmeyeceğiz… Ve evet biz karı kocayız... Öyle sandığınız gibi tek gecelik bir şey değil bizim aramızdaki!

Tahlil için Alya'ya giden Nare, sonucun negatif olduğunu görünce çok üzüldü. Onu teselli etmek her zamanki gibi Alya'ya düştü...

Hastane dönüşü Kaya'yı bir bebek mağazasında alışveriş yaparken gören Sadakat, oğlunun peşine düştü.

Zerrin ile Kaya'yı birlikte gören Sadakat, bebeği de öğrendi.

Ecmel iblisinin, Fidan cadısından olma kızı bana torun verecek... Ben nasıl bir günah işledim

Konağa dönen Sadakat, Cihan ile ayaüstü sohbet etti. Annesine Alya'yı neden ziyarete gittiğini soran Cihan, karısının verdiği cevapları duyunca mutlu oldu.

Her söylediğine kelimesi kelimesine imzamı atıyorum. İnsan bu dünyadan göçüp gitmeden bu duyguyu yaşamalı anne...

Anne-oğul Boran'ın kendilerini dinlediğinden habersizlerdi...

Alya'nın olmadığı yerde kalmak istemeyen Cihan, çiftlik evine gitti. Cihan'ın baş başa kalma planları kardeşlerinin gelişiyle yarım kalsa da Alboralar ilk defa mutlu bir akşam geçirdi.

Deniz'i görmek için çiftlik evine giden Boran, oğluyla dışarda vakit geçirmek istediğini söyledi. Alya'nın engel olma çabası sonuçsuz kalınca, Kadir de baba oğulun peşinden gitti.

Deniz'i kullanarak ailesine meydan okumak isteyen Boran, Albora Meydanı'na gitti.

Kadir gelişmeleri Cihan'a da haber verirken, Ecmel de meydandaki yerini aldı.

Burada olduğunu duyunca dayanamadın geldi... Torunum da buradaymış. Bugün oğlunun elinden tutup burada dolaşabiliyorsan benim sayemde. Kefaletim neyse ödemeye hazırım. Bir kez olsun torunumu görmeme müsaade et. Ben senin arkandayım. Bu hainlerle tek başına baş edemezsin. Karını da oğlunu da Cihan'dan almak istiyorsan sana yardım edecek tek kişi benim!

Kendisini çıkmazda hisseden Boran, Ecmel'in isteğini yerine getirdi ve Ecmel'in Deniz'i gömesine izin verdi.

Cihan, duruma tam zamanında müdahale ederken Boran'a hesap soran bir başka isim de Sadakat oldu.

Demir'in söylediklerini uzun uzun düşünen İpek, sonunda Zerrin'in saklandığı yeri ona söyledi.

Dizinin final sahnesinde;

Zerrin'in sancısı tutunca panik olan Kaya hemen Alya'yı aradı. Bekleyecek vakit olmadığını söyleyen Kaya, hastaneye doğru yola çıkmıştı ki, arabalarının önü Demir tarafından kesildi.

Kaya, ilk etapta Demir'den kurtulmayı başarsa da bu kaçış uzun sürmedi.

Cihan'ın aradığı Kaya, panikle abisinden yardım istedi. İkilinin konuşması silah sesinin duyulmasıyla yarım kaldı.