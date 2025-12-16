'Uzak Şehir'in 42. bölümünde neler oldu? Alya ile Cihan'ın romantik gecesi... Günler sonra baş başa!

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Sakladığı sırdan dolayı vicdan azabı çeken Cihan, sonunda gerçeği Kaya'ya da söyledi:

Zerrin'in karnındaki çocuk senin çocuğun Kaya

Herkes Zerrin'in Almanya'ya gittiğini düşünürken, Cihan Şahin ile yaptığı planı da açıkladı.

Zerin Almanya'da değil, Midyat'taydı...

Sabah ilk iş abisiyle birlikte Zerrin'i görmeye giden Kaya ona sıkı sıkı sarıldı.

Toplu sünnet şölenine gitmek için hazırlanan Alya, konaktan çıkmadan önce Boran ile karşılaştı. Alya'nın gitmesine engel olmaya çalışan Boran, Alya'nın kolyesini kopardı.

İkili arasındaki gerilime son anda yetişen Cihan engel oldu. Boran'ı itip yere düşüren Cihan, Alya'yı da alarak konaktan çıktı.

İçindeki kıskançlığa engel olamayan Boran, sünnet düğününün yapıldığı yere gitti. Alya'yı kolundan tutup 'Sen Boran Albora'nın karısısın diye bağırarak kimliğini açık etti.

Alboralar henüz farkında olmasa da Demir ve Nadim de orada yaşanan her şeye şahitti!

Dizinin yeni bölümünde;

Boran'ın yaşadığını gören Demir, adamlarına onu vurmasını söyledi. Durumu son anda fark eden ve kurşunun önüne atlayan Cihan, omuzundan yaralandı.

Üzerinden Ömer Bakır'ın kimliği çıkan Boran, Demir ve Nadim'in 'sahte kimlik taşıyor' şikayetinin ardından karakola götürüldü.

Kanlar içinde kalan Cihan konağa dönerken, kurşunu çıkarmak Yalçın ve Alya'ya kaldı.

Operasyonu başarılı geçen Cihan, Yalçın'a hastanenin yeni baş hekimi olduğunu söyledi.

İşlemleri tamamlanan Boran'ın kimliği parmak izi eşleşmesiyle resmen kanıtlandı. Gelişmeleri Erol'un telefonuyla öğrenen Cihan, Alya'nın bütün itirazlarına rağmen vakit kaybetmeden karakola gitti.

İki kardeş arasındaki konuşma gergin başladı. Boran, Cihan'a Alya'dan vazgeçmesi konusunda baskı yaparken Cihan'ın daha büyük bir önceliği vardı: Kardeşini nezaretten çıkarmak.

İpek ile buluşan Kaya, Demir ve adamları tarafından köşeye sıkıştırıldı. Olaya son anda müdahale eden Cihan, Demir'i bacağından vurdu.

Zerrin'i görmeye giden Kaya, İpek'in kendisini takip ettiğinden habersizdi.

Boran'ı kendi tarafına çekmek için her yolu deneyen Ecmel, onu nezarette ziyaret etti. Ecmel, oğluna Cihan'ın onu kurtarmayacağını ona sadece kendisinin yardım edebileceğini söyledi.

Alya'nın yokluğunun hem Boran hem de Cihan için daha doğru olacağını düşünen Sadakat, gelinine Mardin'den gitmesi konusunda baskı yaptı.

İkilinin konuşmasına müdahale eden Cihan, 'Alya hiçbir yere gitmeyecek, benim karım olacak' diyerek tartışmaya son noktayı koydu.

Zerrin ve Kaya, aylardır hayalini kurdukları mutluluğu yaşadı. Geceyi birlikte geçiren ikili, henüz cinsiyetini bile bilmedikleri bebeklerine isim koydu: Adı Şimal olsun...

Kendisine teklifini düşünen Nadim, Cihan'ı arayarak "sevkiyattan pay istemiyorum, tamamını istiyorum" dedi.

Albora topraklarından zehir geçirilmesine müsaade etmeyeceğini söyleyen Cihan, telefonu kapattı.

Erol'dan savcının erken geldiğini ve Boran'ın ifadesini aldığını öğrenen Cihan, mahkemeye saatler kala ailesi ile birlikte adliyeye gitti.

Duruşma öncesi Boran ile görüşen Cihan ona son kararını söyledi: Seni içerde korurum ama Albora'ya bunu yapmam!

Boran'ın tutuklanma talebiyle yargılandığı davada, Ecmel ile Nadim'in gelişi duruşmanın seyrini değiştirdi.

Nadim'in ifadesini güncellemesi sonrası Boran adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Karar sonrası Boran'ın yanına giden Ecmel, her cümlesini oğlunu yanına çekmek için söyledi.

Beni hemen affetmeni beklemiyorum ama kader insana bazen ikinci bir hayat verir. Ben sadece ikinci kapıyı açtım. Elbet bir gün beni affedeceksin ve anlayacaksın Cihan seni daha çok yakacak. İşe o zaman kimin yanında durman gerektiğini kendin anlayacaksın. Ben seni bekliyor olacağım

Alya'yı alıp eve dönerken yolun kaza nedeniyle kapalı olduğunu öğrenen Cihan, karısına geceyi otelde geçirmeyi teklif etti.

İkili günler sonra beklenmedik bir anda, beklenmedik bir şekilde baş başa kaldı.