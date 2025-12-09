'Uzak Şehir'in 41. bölümünde neler oldu? Gerçeği öğrendi, nikahı terk etti... 'Seninle evlenemem'

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Boşanma davasının günü belli oldu, Alya ile Cihan istemeye istemeye hakim karşısına çıktı.

Alya, birbirlerine yaklaşamadıklarını ve Cihan'ı sevmediğini söyledi. Cihan da sözleriyle karısını doğruladı.

Ne o beni çok seviyor ne de ben onu çok seviyorum...

Alya ve Cihan'ın daha önce de boşanma davası açtıklarını ve verdikleri ifadeyi hatırlattı. Sadakat'in araya girip 'bunlar birbirini sevmiyor, bunları boşa' demesi de işe yaramadı.

İki davadaki beyanların çeliştiğini söyleyen hakim, Cihan ve Alya'yı boşamadı!

Dizinin yeni bölümünde;

Hakimin Alya ile Cihan için boşanma kararı vermemesi Sadakat'i şoke etti. Sadakat öfkesini avukat Erol'dan çıkardı.

Alya ile Cihan'ın konağa dönüşünü heyecanla bekleyen Boran, boşanmanın gerçekleşmediğini öğrenince delirdi. Kimliğini geri alacağını söyleyen Boran, Cihan'dan Nadim ile anlaşma yapmasını istedi.

Boran'ı dinleyen Cihan, Nadim'i aradı ancak onun Suriye'de oluşu görüşme tarihini erteledi.

Demir'den kurtulabilmenin tek yolunun yurtdışına gitmek olduğunu düşünen ve Cihan'dan yardım isteyen Zerrin, pasaportuna kavuştu.

Kaya'nın evlendiği gün sen de Frankfurt'a gideceksin

Boran'ın bir kimliği olmadığını öğrenen Ecmel, bu durumu kendi lehine çevirmeye çalıştı. Ecmel, Boran'a gönderdiği telefonla iletişime geçti.

Boran ise Ecmel ile konuşmayı reddederek telefonu yüzüne kapattı.

Cihan'ın doğum gününü unutmayan Alya, ev halkından da destek alarak onun için sürpriz bir kutlama hazırladı.

Konaktan Alya'yı doğuma götürdüğünü sanarak çıkan Cihan, karşılaştığı sürpriz karşısında çok duygulandı.

Ben ilk defa doğum günü pastası üflüyorum

Konağa döndüklerinde Sadakat'in kendilerini beklediğini gören Alya, doğumun zorlu geçtiğini ve bebeğin sağlığının iyi olduğunu söyleyerek konuyu kapattı.

Odasına gittiğinde Cihan'ı arayan Alya, ona doğum günü hediyesini de verdi...

Beklenen gün geldi. Albora Konağı, İpek ve Kaya'nın düğünü için hazırlandı.

Nikah öncesi Kaya'nın abisi ve yengesiyle konuşmasını duyan İpek yıkıldı. Odadan çıktığında İpek'i karşısında gören ve her şeyi duyduğunu fark eden Cihan'ın bu evliliğe engel olmak için ona gerçeği söylemekten başka çaresi yoktu.

Masada memurun sorusuna 'hayır' yanıtını veren İpek, nikahı terk etti.

Sadakat olan bitendan Kaya'yı sorumlu tutarken, Cihan kardeşini ortamdan uzaklaştırdı.

Sakladığı sırdan dolayı vicdan azabı çeken Cihan, sonunda gerçeği Kaya'ya da söyledi:

Zerrin'in karnındaki çocuk senin çocuğun Kaya

Herkes Zerrin'in Almanya'ya gittiğini düşünürken, Cihan Şahin ile yaptığı planı da açıkladı.

Zerin Almanya'da değil, Midyat'taydı...

Sabah ilk iş abisiyle birlikte Zerrin'i görmeye giden Kaya ona sıkı sıkı sarıldı.

Toplu sünnet şölenine gitmek için hazırlanan Alya, konaktan çıkmadan önce Boran ile karşılaştı. Alya'nın gitmesine engel olmaya çalışan Boran, Alya'nın kolyesini kopardı.

İkili arasındaki gerilime son anda yetişen Cihan engel oldu. Boran'ı itip yere düşüren Cihan, Alya'yı da alarak konaktan çıktı.

İçindeki kıskançlığa engel olamayan Boran, sünnet düğününün yapıldığı yere gitti. Alya'yı kolundan tutup 'Sen Boran Albora'nın karısısın diye bağırarak kimliğini açık etti.

Alboralar henüz farkında olmasa da Demir ve Nadim de orada yaşanan her şeye şahitti!