Haberin DevamÄ±

Dizinin Ã¶nceki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Alya'nÄ±n ardÄ±ndan Cihan'la da yÃ¼zleÅŸen Boran, Cihan'Ä±n verdiÄŸi her yanÄ±t ile biraz daha sarsÄ±ldÄ±:

Ben Alya'yÄ± sevmekten asla vazgeçmeyeceÄŸim

Ã–ÄŸrendiÄŸi her gerÃ§ek Boran'Ä± alt Ã¼st etti. Kendisine bunu yapanlarÄ± merak eden Boran 'Benim hayatÄ±mÄ± kim Ã§aldÄ±?' diye sordu.

Alya iÃ§in herkesi karÅŸÄ±sÄ±na alan Cihan, annesine kesin bir dile karÄ±sÄ±ndan vazgeÃ§meyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Sen yine bu odaya döneceksin... Benim yanÄ±mda olacaksÄ±n... Benden vazgeçmeyeceksin... Çünkü sen benim nefesimsin

Alboralar kahvaltÄ± masasÄ±ndayken Alya'nÄ±n telefonu Nare'nin keyfini yerine getirdi. Åžahin'i normal odaya aldÄ±lar.

Haberin DevamÄ±

Ancak keyifli dakikalar uzun sÃ¼rmedi. Cihan ile annesinin konuÅŸmasÄ±nÄ± duyan Boran, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n sebebinin Ecmel olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi.

Boran, vakit kaybetmeden Ecmel'in konaÄŸÄ±na doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.

AynÄ± dakikalarda Åžahin'i ziyarete gelen Demir, yokluÄŸunda olanlarÄ± Åžahin'e anlattÄ±:

Senin baban Cihan'Ä± kaçÄ±rdÄ±, küçücük çocuÄŸun canÄ±na kastetti

EtrafÄ±ndakinin engellemelerine raÄŸmen hastaneden Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸaran Åžahin, soluÄŸu konakta aldÄ±.

Baba-oÄŸulun hesaplaÅŸmasÄ± Boran'Ä±n geliÅŸiyle yarÄ±m kaldÄ±.

KaybettiÄŸi zamanÄ±n intikamÄ±nÄ± almak iÃ§in silahÄ±nÄ± Ecmel'e doÄŸrultan Boran duyduklarÄ± ile hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ÅŸokunu yaÅŸadÄ±:

Ben senin babanÄ±m, öz babanÄ±m...

YÄ±llar sonra Ã¼vey Ã§ocuk olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen ve Ã§alÄ±nan hayatÄ±nÄ± geri almak isteyen Boran, verdiÄŸi kararÄ± Cihan'a aÃ§Ä±kladÄ±:

Alya benim karÄ±m, Deniz benim oÄŸlum... Kimse onlarÄ± benden alamayacak! Hiç kimse!

Â

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Boran'Ä±n sÃ¶zleri Alya'yÄ± alt Ã¼st etti. Her fÄ±rsatta Boran'a onu istemediÄŸini sÃ¶yleyen Alya'ya en bÃ¼yÃ¼k destek Cihan'dan geldi.

Haberin DevamÄ±

Ä°ki kardeÅŸin yÃ¼zleÅŸmesi yeni sorunlarÄ± da beraberinde getirdi.

Boran'Ä±n inatla karÄ±sÄ±nÄ± ve Ã§ocuÄŸunu geri alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi de Cihan'Ä± durdurmadÄ±.

Hukuk nikahÄ± kÄ±yar, mahkeme bozar... Ama bir insanÄ±n kimle sÄ±rt sÄ±rta vereceÄŸine o insan karar verir... Alya gibi!

Boran'a aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda kalmak istemeyen Alya, Cihan'dan kendisini konaktan uzaklaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± istedi.

Aylar sonra Cihan ile baÅŸ baÅŸa yemek masasÄ±na oturan Alya, beklediÄŸi ama hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ± o teklifi duydu:

Hiç istemeden yine mecbur kalarak zorla, hiç istemediÄŸim bir cümleyi kurmak zorundayÄ±m: AyrÄ±lmamÄ±z ÅŸart

Cihan'a korkularÄ±ndan bahseden Alya da onunla aynÄ± fikirdeydi: BoÅŸanmamÄ±z da kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde olsun...

"Bir gÃ¼n o nikah masasÄ±na tekrar oturacaÄŸÄ±m. Seninle ve senin yanÄ±nda... AvazÄ±m Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kadar baÄŸÄ±racaÄŸÄ±m 'bÃ¼tÃ¼n kalbimle evet'... Biz ancak o zaman iÃ§imizden geldiÄŸi gibi sarÄ±labiliriz birbirimize biliyorum. Ã‡ok istedim... SarÄ±lmak, koynunda uyumak...SÃ¶yleyemedim. Ä°ÅŸte o zaman belki sÃ¶yleyebiliriz. Hatta belki 'bir bebeÄŸimiz daha olsun Cihan' bile derim sana..."

Haberin DevamÄ±





KonaÄŸa dÃ¶ndÃ¼klerinde Alya odalarÄ± ayÄ±rÄ±rken bu durum en Ã§ok Sadakat'i sevindirdi.

Ä°kili, sabah ilk iÅŸ Deniz'e babasÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemeye karar verdiler. Beklenen an geldi, Alya hayatÄ±nÄ±n en zor konuÅŸmasÄ±nÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Boran, baÄŸrÄ±ÅŸlarÄ±yla bÃ¼tÃ¼n konaÄŸÄ± inletti.

DuyduÄŸu sesin peÅŸinden giden Deniz, babasÄ±nÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce ÅŸoke oldu.

Bu beklenmedik karÅŸÄ±laÅŸma Alya'nÄ±n sinirlerini bozarken, Cihan ise abisiyle arasÄ±na mesafesini koydu:

AramÄ±zda az buçuk bir baÄŸ kaldÄ±, böyle devam ederse o da kopar ve ben seninle daha önce hiç konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gibi konuÅŸmak zorunda kalÄ±rÄ±m

Alya ile Cihan boÅŸanmak iÃ§in harekete geÃ§ti. Cihan'Ä±n imza atmadan Ã¶nce protokolÃ¼ hazÄ±rlayan Erol'dan bir isteÄŸi vardÄ±: GerÃ§ek nikahÄ±mÄ±zda ÅŸahidimiz sen olacaksÄ±n...

Haberin DevamÄ±

Åžahin hastaneden Ã§Ä±ktÄ±. Fidan ile Zerrin'in yanÄ± sÄ±ra Cihan ve Kaya da Åžahin'i yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Åžahin, Cihan'a konaÄŸa dÃ¶neceÄŸini ama bu saatten sonra babasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yapmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Albora KonaÄŸÄ±'nÄ±n kapÄ±sÄ±na dayanan ve torununu gÃ¶rmek isteyene Ecmel'e Alya engel oldu.

Ecmel'in kapÄ±ya dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Boran, varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± geÃ§ Ã¶ÄŸrendiÄŸi babasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na dikildi. Kendini affettirmek iÃ§in her yolu deneyen ve asÄ±l suÃ§lunun gerÃ§ekleri kendisinden gizleyen Sadakat olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ecmel'in hamlesi baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±.

Haberin DevamÄ±

Zerrin aylardÄ±r sakladÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸi abisi Åžahin'e sÃ¶yledi: BebeÄŸimin babasÄ± Kaya!

Demir'den kurtulmanÄ±n planlarÄ±nÄ± yapan Zerrin, kafasÄ±ndan geÃ§enleri de anlattÄ±.

KorkularÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen Deniz, Boran ile buluÅŸtu.

Baba oÄŸulun karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± duygusal anlarÄ±n yaÅŸanmasÄ±na neden olsa da Deniz'in Cihan'a baba demesi ortamda buz gibi rÃ¼zgarlar estirdi.

Ben sen ölünce çok üzüldüm ama Cihan babam olunca kalbim daha az acÄ±dÄ±

BoÅŸanma davasÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼ belli oldu, Alya ile Cihan istemeye istemeye hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Alya, birbirlerine yaklaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± ve Cihan'Ä± sevmediÄŸini sÃ¶yledi. Cihan da sÃ¶zleriyle karÄ±sÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±.

Ne o beni çok seviyor ne de ben onu çok seviyorum...

Alya ve Cihan'Ä±n daha Ã¶nce de boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± ve verdikleri ifadeyi hatÄ±rlattÄ±. Sadakat'in araya girip 'bunlar birbirini sevmiyor, bunlarÄ± boÅŸa' demesi de iÅŸe yaramadÄ±.

Ä°ki davadaki beyanlarÄ±n Ã§eliÅŸtiÄŸini sÃ¶yleyen hakim, Cihan ve Alya'yÄ± boÅŸamadÄ±!

Â

Â